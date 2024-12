W Wielkopolsce powstanie magazyn wysokiego składowania Kompanii Piwowarskiej

Autor: Kompania Piwowarska

W poznańskich browarach rozpoczęła się budowa nowego magazynu wysokiego składowania Kompanii Piwowarskiej. Nowy kompleks obiektów będzie miał powierzchnię 12 tys. metrów kwadratowych i pomieści 40 tysięcy palet. To największa inwestycja logistyczna w historii spółki. Kompania Piwowarska jest częścią japońskiej grupy Asahi Europe & International.

Największa logistyczna inwestycja w historii spółki

Jak informuje firma Asahi Europe & International inwestycja w Wielkopolsce jest warta 200 mln zł jest największą inwestycją logistyczną w historii spółki. Obiekt ma być w pełni operacyjny w 2026 roku.

Magazyn wraz z towarzyszącymi mu budynkami będzie miał łączną powierzchnię około 12 000 m², przy czym sam magazyn będzie miał powierzchnię około 7 000 m² i osiągnie wysokość około 40 metrów. W skład budowy wchodzi również hala przeładunkowa z 18 dokami załadunkowymi, zaplecze sanitarne i biurowe, stacja elektroenergetyczna oraz instalacja przeciwpożarowa.

Tak ma wyglądać nowy magazyn Kompanii Piwowarskiej w Wielkopolsce

Obiekt będzie składał się z 12 korytarzy i 15 poziomów składowania, o pojemności do składowania palet o wadze do 1 tony w każdym slocie. Będzie on dedykowany wyłącznie do przechowywania wyrobów gotowych.

Budowany w Poznaniu magazyn, ma umożliwić konsolidację sieci dystrybucji, co pozwoli spółce na dostarczanie większej ilości piwa bezpośrednio z browaru do magazynów klientów, eliminując tym samym konieczność utrzymywania magazynów satelitarnych czy buforowych. Pozwoli to na znaczne ograniczenie transportu poprzez zwiększenie bezpośrednich dostaw do klientów z obecnych 50 procent do około 90 proc.

Zapewni nam utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów potrzebnych do obsługi wszystkich naszych klientów. W efekcie powierzchnia magazynowa i liczba palet w browarze poznańskim potroi się z 20 000 do 60 000 palet. W praktyce magazyn pomieści równowartość 1 350 w pełni załadowanych ciężarówek, co przekłada się na około 60 milionów puszek. Cały obiekt będzie obsługiwał znaczne przepływy ładunków, które są zarządzane w browarze – powiedział Bartosz Bukowiecki, kierownik projektu Logistyki Strategicznej w Kompanii Piwowarskiej.

Projekt z poszanowaniem środowiska

System pozwoli na składowanie do 368 palet na godzinę w strefie przyjmowania produkcji przy jednoczesnym przygotowaniu do 572 palet na godzinę w obszarze dystrybucji.

Co więcej, jak podkreślają przedstawiciele inwestora, projekt ma istotne znaczenie dla środowiska, ponieważ pozwoli na zmniejszenie emisji CO₂ z transportu o ponad 2 300 ton rocznie. Jest to krok w kierunku osiągnięcia długoterminowego celu firmy, jakim jest zmniejszenie śladu węglowego w zakresie 3 o 30 proc. do 2030 roku.

Autor: Asahi Europe & International Uroczyste wbicie łopaty na placu budowy magazynu

To PORR wybuduje nowy magazyn w Wielkopolsce

Koszt inwestycji wyniesie 200 mln zł. Generalnym wykonawcą obiektu jest firma PORR S.A. Projektem zarządza APP-Projekt S.A.

- Jesteśmy przekonani, że wspólnie stworzymy obiekt, który będzie nie tylko efektywny, ale także stanie się wizytówką innowacyjności w branży – skomentował Dariusz Wietrzyński, członek zarządu PORR S.A., generalnego wykonawcy obiektu.

Nowy zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania w Poznaniu będzie drugim tego typu w Grupie Asahi Europe & International, której częścią jest Kompania Piwowarska, po oddaniu do użytku magazynu w Pilźnie przez należący do Grupy Pilznoński Pryzmrój w 2023 roku.

Anna Dziedzic