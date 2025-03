Rynek magazynowy: TOP 7 magazynów w Polsce i na świecie - przegląd największych obiektów

Autor: Panattonii Central European Logistics Hub to największy kompleks logistyczny i klaster biznesowy w Polsce oraz w Europie. Ten imponujący obiekt logistyczny zajmuje powierzchnię 630 000 mkw.

Jak duży może być magazyn? Nowoczesne hale magazynowe mają naprawdę imponujące rozmiary. Niektóre z nich uznawane są nawet za jedne z najbardziej okazałych budowli pod względem powierzchni i kubatury. Oto nasz przegląd redakcyjny wybranych największych obiektów magazynowych w Polsce i na świecie.

Central European Logistics Hub Panattoni

Central European Logistics Hub to obecnie największy kompleks logistyczny i klaster biznesowy w Polsce oraz w Europie. Ten imponujący obiekt logistyczny został zrealizowany przez znanego na całym świecie dewelopera nieruchomości przemysłowych Panattoni. Inwestycja mieści się na terenie Łodzi, tuż przy autostradzie A1, przy ul. Jędrzejowskiej. Lokalizacja w centrum Polski zapewnia bliskość ważnych szlaków komunikacyjnych o dużym znaczeniu dla logistyki krajowej, jak i międzynarodowej. Hub zajmuje powierzchnię 630 000 mkw.

Inwestycja przyciąga największe przedsiębiorstwa z różnych branż, w tym np. firmy z sektora e-commerce, markety elektroniczne, marki odzieżowe, firmy kurierskie i wiele innych. Co ciekawe z Central European Logistics Hub korzyści czerpią nie tylko klienci biznesowi, ale również lokalna społeczność. Podczas realizacji projektu wyremontowano chodniki i oświetlenie przy ul. Jędrzejowskiej, przygotowano nasadzenia zastępcze, dokonano rekultywacji terenu czy też usypano wały ziemne oddzielające tereny mieszkaniowe od kompleksu. Hub bez wątpienia ma potencjał stać się motorem napędowym rozwoju aglomeracji łódzkiej. W obiekcie może znaleźć zatrudnienie przeszło 7000 osób.

Park P3 Błonie

Kolejnym w klasyfikacji największych parków magazynowych w Polsce jest Park P3 Błonie. Ten kompleks logistyczny znajduje się na zachód od Warszawy, na północ od autostrady A2 (która stanowi część europejskiej trasy tranzytowej E30). Jego powierzchnia magazynowa i biurowa sięga ponad 315 137 mkw. Właścicielem obiektu jest P3 Logistic Parks s.r.o. – deweloper i zarządca europejskich nieruchomości logistycznych.

Park tworzy 15 budynków wybudowanych w latach 1999-2022. Wśród najbardziej znanych najemców obiektu można wskazać takie marki, jak np.: DSV Solutions, Antalis, Wilshire Holding, IBM, Europapier, Quick Service Logistics, Green Factory Logistics, Triumph.

SEGRO Logistics Park Stryków

SEGRO Logistics Park Stryków to park logistyczny zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 i A2 oferujący nowoczesne powierzchnie magazynowe i produkcyjne. Kompleks tworzy siedem hal o łącznej powierzchni ponad 185 000 mkw., z których większość powstała na indywidualne zamówienie najemców.

Tym, co wyróżnia inwestycję SEGRO Logistics Park Stryków jest właśnie realizacja nietypowych zamówień swoich klientów. Obecnie najważniejszym najemcą jest firma Corning Cable Systems Polska, która zajmuje budynek o powierzchni ok. 40 000 mkw. Magazyn w Strykowie spełnia normy klasy A, zapewnia udogodnienia, takie jak np. doki załadunkowe z rampami uchylnymi, moduły dostępne od 2500 mkw., wysokość składowania minimum 10 m czy przystosowanie do wykonywania operacji crossdockingowych. W parku logistycznym swoje magazyny mają firmy produkcyjne, logistyczne, dystrybutorzy FMCG i innych towarów konsumenckich.

Prologis Park Chorzów

W zestawieniu największych parków magazynowych w Polsce nie może zabraknąć centrum dystrybucyjnego ­­Prologis Park Chorzów na Górnym Śląsku. Inwestycja składa się z dziewięciu wielofunkcyjnych budynków magazynowo-biurowych o powierzchni przeszło 250 000 mkw. Podobnie jak opisane wyżej magazyny, tak samo ten wyróżnia się atrakcyjną lokalizacją. Park znajduje się zaledwie 6 km od centrum Katowic, 22 km od Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice oraz w pobliżu autostrady A4 – trasy Europejskiej E40 (Wrocław-Katowice-Kraków).

Jest to największe centrum logistyczne w regionie śląskim. Obiekty do wynajęcia można zaadoptować do produkcji lekkiej, posiadają zaawansowane zabezpieczenia przeciwpożarowe, umożliwiają też proces dystrybucji przy minimalnym czasie składowania. Moduły magazynowe są dostępne od ok. 2200 mkw.

Hala produkcyjna Tesla Gigafactory 1

Firma produkująca samochody elektryczne Tesla w 2014 roku rozpoczęła prace nad budową fabryką Gigafactory 1 w Nevadzie w Stanach Zjednoczonych. Zakład zajmuje się produkcją akumulatorów litowo-jonowych (we współpracy z partnerem Tesli, firmą Panasonic), silników do samochodów firmy, a także innych rozwiązań do magazynowania energii. Wielopiętrowy budynek zapewnia Tesli około 500 000 mkw. powierzchni użytkowej magazynów na terenie ponad 170 000 mkw.

Co więcej, firma w przyszłości planuje rozbudowę magazynu do największego na świecie budynku o powierzchni ponad 900 000 mkw. w pełni zasilanego energią odnawialną. Do tej pory zespół Gigafactory Nevada z powodzeniem wyprodukował: 7,3 miliarda ogniw baterii (37 GWh rocznie), 1,5 miliona akumulatorów, 3,6 miliona jednostek napędowych 1 milion modułów energetycznych

Lokalizacja: Hali produkcyjnej Tesla Gigafactory 1

Hala Boeing Everett

Zajmująca powierzchnię niemal 400 000 mkw. Boeing Everett Factory w Everett w stanie Waszyngton w USA jest największym magazynem na świecie pod względem objętości (13 385 378 m³) i powierzchni (399 480 m²). Aby zobrazować wielkość tej inwestycji – w obiekcie zmieściłoby się 80 boisk piłkarskich i nadal zostałoby trochę miejsca. Hala Boeing Everett Pierwotnie została zbudowana na potrzeby produkcji Boeinga 747, obecnie odbywa się w niej montaż samolotów 767, 777 i ogromnego 787 Dreamliner. Mierzący kilometr długości i 500 metrów szerokości budynek jest pod względem objętości największym na świecie.

Autor: pl.wikipedia.org Boeing Everett Factory – największy budynek na świecie pod względem objętości i powierzchni

Podzielona na różne sekcje poświęcone różnym typom samolotów fabryka funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i co ciekawe – nie korzysta z centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Zamiast tego w zakładzie wykorzystuje się ok. miliona opraw oświetleniowych, które zapewniają ciepło w sezonie jesienno-zimowym. Latem naturalną wentylację uzyskuje się poprzez otwarcie gigantycznych drzwi. Części do samolotów wykorzystywane w hali pochodzą z różnych zakątków świata, w tym z Australii, Włoch, Korei i Japonii, i są składane z niezwykłą precyzją. Zestawy narzędzi dostarczane są inżynierom i mechanikom za pośrednictwem autonomicznie sterowanych pojazdów.

Lokalizacja: Hala Boeing Everett w stanie Waszyngton w USA

Amazon NQY1 Fulfillment Center

Amazon to obecnie największy sprzedawca w branży e-commerce. Nie dziwi więc fakt, że do swojej produkcji firma wykorzystuje głównie wielkopowierzchniowe magazyny logistyczne. Największe do tej pory centrum logistyczne Amazona MQY1 powstało w 2021 roku w Mount Juliet w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Obiekt ma pięć pięter i zajmuje powierzchnię ponad 300 000 mkw. Magazyn cechuje się wysokim stopniem zautomatyzowania – wykorzystuje przenośniki taśmowe o długości prawie 20 km i posiada ok. 40 km okablowania. Wysoki na 28 metrów budynek imponuje nie tylko swoją skalą, ale także innowacyjnymi technologiami. Wewnątrz znajduje się 40 000 pojemników, czyli pudeł używanych do przenoszenia produktów w obiekcie i wokół niego, które są sortowane i pakowane przez 3000 pracowników centrum. Setki zrobotyzowanych jednostek napędowych porusza się po terenie magazynu, podnosząc ładunki i transportując do pracowników. To szczególne centrum logistyczne jest przeznaczone głównie do wysyłki mniejszych produktów, o maksymalnych wymiarach 45 x 45 cm.

Lokalizacja: Amazon NQY1 Fulfillment Center