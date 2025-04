COOL BTS Gdańsk by LemonTree. W Gdańsku Kowalach rozpoczęła się budowa centrum logistyczno-usługowego dla Nagel-Group

Autor: LemonTree COOL BTS Gdańsk by LemonTree to nowoczesne centrum logistyczno-usługowe realizowane w formule built-to-suit (BTS). Projekt powstaje zgodnie ze standardem BREEAM na poziomie Excellent

Na początku kwietnia 2025 r. firma LemonTree rozpoczęła budowę nowoczesnego kompleksu logistyczno-usługowego w Gdańsku Kowalach dla Nagel-Group. Obiekt COOL BTS Gdańsk by LemonTree powstaje w formule built-to-suit (BTS). Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Depenbrock Polska. Zakończenie budowy planowane jest na pierwszą połowę 2026 r.

Inwestycja w formule built to suit (BTS)

COOL BTS Gdańsk by LemonTree będzie zaawansowanycm technologicznie kompleksem logistycznym. Na ok. 21 tys. m2 powstanie powierzchnia magazynowa oraz biurowo-socjalna wybudowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.

Inwestycja w pełni uwzględni specyficzne potrzeby operacyjne Nagel-Group, w szczególności w obszarze logistyki produktów spożywczych wymagających kontrolowanej temperatury.

Magazyn będzie oferował przestrzenie typu ambient, cross-dock oraz ultrafresh. Strefy cross-dock i ultrafresh zostaną wyposażone w nowoczesne systemy chłodnicze oparte na technologii glikolowo-amoniakalnej.

Budynek został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostosowanie go do rozwoju usług Nagel-Group – nie tylko w zakresie przeładunku, lecz także obsługi towarów mrożonych. Taka konstrukcja pozwala na wykonanie dodatkowych komór bez konieczności ingerencji w strukturę budynku. Dach, wykonany z materiału PIR z certyfikatem FM Approved, zapewni doskonałą izolacyjność termiczną, a jego wzmocniona konstrukcja umożliwi montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 1,5 MWp.

W części ambient wysokość składowania wyniesie 11,7 metra, natomiast w strefach cross-dock i ultrafresh wysokość hali zostanie obniżona do 10 metrów. Rozwiązanie to umożliwi efektywną obsługę logistyczną towarów wymagających dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnych z normą NFPA. W celu zwiększenia efektywności operacyjnej, doki w strefie cross-dock zostaną wyposażone w kurtyny powietrzne, izolowane rampy oraz bramy segmentowe, co pozwoli na bezpieczny załadunek mniejszych pojazdów.

Nowoczesne rozwiązania proekologiczne

Projekt COOL BTS Gdańsk by LemonTree będzie realizowany zgodnie ze strategią środowiskową firmy, ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku. Ogrzewanie przestrzeni typu ambient oraz biur będzie odbywać się za pomocą pomp ciepła, a odzysk ciepła z procesów chłodniczych zostanie wykorzystany do ogrzewania powierzchni biurowych.

W okresie zimowym, gdy odzyskane ciepło może okazać się niewystarczające, biura będą dogrzewane pompami ciepła, co zapewni efektywne zarządzanie energią.

Projekt uwzględnia również rozwiązania dbające o gospodarkę wodną. Woda deszczowa ze zbiorników będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych oraz płukania naczep, co pozwoli ograniczyć zużycie wody pitnej. Zbiornik retencyjny zostanie wyposażony w kładkę dla pracowników, pełniąc jednocześnie funkcję dekoracyjną. Na terenie inwestycji powstanie także zadaszona wiata magazynowa, która ułatwi utrzymanie porządku i ochronę składowanych palet.

Bezpieczeństwo i komfort użytkowników

Obiekt COOL BTS Gdańsk by LemonTree zostanie wyposażony w zaawansowane systemy ochrony przeciwpożarowej, w tym tryskacze typu ESFR K360 oraz instalacje tryskaczowe międzyregałowe. Odporność ogniowa budynku przekroczy 4 000 MJ/m², co zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Z myślą o komforcie pracowników Nagel-Group zaplanowano strefę relaksu z pergolą oraz szklaną fasadę biurowca, która umożliwi naturalne doświetlenie pomieszczeń.

W części ultrafresh znajdzie się jednopoziomowa antresola przeznaczona na strefę co-packingu.

Inwestycja z certyfikatem BREEAM

Projekt COOL BTS Gdańsk by LemonTree zostanie certyfikowany zgodnie z międzynarodowym standardem BREEAM na poziomie Excellent. Certyfikat ten potwierdzi zgodność inwestycji z najwyższymi wymogami zrównoważonego budownictwa.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii obiekt będzie nie tylko efektywny operacyjnie, ale również przyjazny dla środowiska.

Kontynuacja współpracy z Nagel-Group

Realizacja projektu COOL BTS Gdańsk to kolejny etap współpracy pomiędzy LemonTree a Nagel-Group i jest to potwierdzenie zdolności LemonTree do dostarczania rozwiązań technologicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów w dynamicznie zmieniającym się środowisku logistycznym.

„Decyzja Nagel-Group o wyborze LemonTree do realizacji kolejnego projektu potwierdza nasze kompetencje w dostarczaniu rozwiązań odpowiadających specyficznym wymaganiom operacyjnym klienta. Projekt COOL BTS Gdańsk by LemonTree to kolejny krok naszej współpracy, który umożliwia wdrożenie zaawansowanych technologii wspierających rozwój działalności logistycznej Nagel-Group. Jesteśmy przekonani, że obiekt będzie idealnie odpowiadał na potrzeby klienta oraz zmieniające się wymagania sektora logistycznego” – podkreśla Maciej Krawiecki, COO i Head of Development and Leasing w LemonTree

