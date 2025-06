Spis treści

Rozmowy Plusa: Gruntowa pompa ciepła Encor, produkcja firmy Corab Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Lokalizacja nowego zakładu produkcyjnego Grupy SIKA

Nowy zakład produkcyjno-magazynowy Grupy SIKA powstanie w gminie Brześć Kujawski, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to teren Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obiekt będzie zlokalizowany tuż przy autostradzie A1.

Generalny wykonawca

Grupa SIKA należy do grupy globalnych liderów produkcji specjalistycznych materiałów chemicznych dla branży budowlanej i przemysłu. Realizację swojej strategicznej inwestycji powierzyła firmie Harden Construction. Nowy zakład produkcyjno-magazynowy ma kluczowe znaczenie dla rozwoju działalności Grupy SIKA w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również największą z dotychczasowych inwestycji w Polsce tej firmy.

Wybór firmy Harden Construction na generalnego wykonawcę obiektu to wynik wieloetapowego procesu przetargowego. Ważnymi czynnikami wpływającym na podjęcie tej decyzji było doświadczenie wykonawcy, zdolność do ścisłej współpracy i dostosowania się do potrzeb inwestora.

Charakterystyka zakładu produkcyjno-magazynowego SIKA POLAND

W ramach inwestycji powstanie prawie 11 000 mkw. powierzchni użytkowej, w tym 1 700 mkw. zostanie przeznaczone na powierzchnię biurowo-techniczną. Pierwszy etap obejmie budowę zaawansowanej technologicznie fabryki oraz nowoczesnych magazynów zasilanych energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej. Planowany termin zakończenia prac budowlanych i uruchomienia produkcji przypada na czwarty kwartał 2026 roku.

Rozpoczęcie budowy pierwszej fabryki SIKA w Polsce to dla nas strategiczny krok w dalszym rozwoju działalności w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak wymagająca inwestycja wymaga partnera, który rozumie specyfikę projektów przemysłowych na najwyższym poziomie. Współpraca z Harden Construction daje nam pewność sprawnej realizacji i bezpieczeństwa na każdym etapie procesu – podkreśla Wojciech Ziemliński, Prezes Zarządu Sika Poland.

W tego typu projektach kluczowe znaczenie ma elastyczność i gotowość do rozmowy. W naszej ocenie Harden Construction pokazał nie tylko wysokie kompetencje, ale także zrozumienie strategicznych celów SIKA POLAND – dodaje Jacek Olszewski, Dyrektor Operacyjny Sika Polska.

Rozwiązania prośrodowiskowe

Projekt zakładu firmy SIKA uwzględnia rozwiązania prośrodowiskowe, takie jak farma fotowoltaiczna o mocy 750 kWP oraz system oczyszczania ścieków przemysłowych umożliwiający ich ponowne wykorzystanie, co korzystnie wpłynie na efektywność energetyczną obiektu oraz pozwoli ograniczyć emisję i zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych.

Rozpoczęcie współpracy z SIKA POLAND to dla nas ogromne wyróżnienie oraz dowód zaufania. Od samego początku naszym celem było spełnienie potrzeb i oczekiwań inwestora, co zaowocowało nawiązaniem długofalowej współpracy. Partnerskie podejście, zaangażowanie i odpowiedzialność to fundament strategii naszego działania – komentuje Paweł Fiuczek, Dyrektor Zarządzający w Harden Construction.

Inwestycja przyniesie również wymierne korzyści dla regionu, przyczyniając się do jego rozwoju poprzez utworzenie nowych miejsc pracy i wsparcie dla lokalnych dostawców usług. Dla firmy SIKA kluczowe będzie natomiast zoptymalizowanie łańcucha dostaw oraz zwiększenie dostępności produktów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Przejdź do galerii: 10 najnowocześniejszych fabryk na świecie