Rozbudowa fabryki Valmet Automotive w Żarach. Hala o powierzchni 8 800 m kw. już gotowa

Autor: materiały prasowe Panattoni Rosnące zapotrzebowanie na komponenty poprawiające aerodynamikę samochodów sprawiło, że firma Valmet Automotive zadecydowała o rozbudowie istniejącej fabryki w Żarach.

Panattoni zakończył rozbudowę fabryki Valmet Automotive w Żarach. Nowoczesny obiekt produkcyjno-logistyczny typu BTS (build-to-suit) został już przekazany do użytkowania dostawcy systemów dachowych i kinematycznych dla branży motoryzacyjnej. Sprawdź, jakie nowoczesne rozwiązania zastosowano w obiekcie.

Rozwój fabryki Valmet Automotive w Żarach

Firma Valmet zdecydowała się na rozbudowę swojej fabryki w Żarach. Było to spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem rynku na komponenty poprawiające wydajność aerodynamiczną samochodów.

Halę o powierzchni 8 800 m kw. dostosowano do potrzeb najemcy. Będą w niej produkowane nowoczesne systemy kinematyczne, opracowywane w centrum badawczym firmy w Osnabrück w Niemczech. Inwestowanie w tę dziedzinę jest przyszłościowe, ponieważ optymalizacja aerodynamiki pojazdów jest niezbędna do wydłużania zasięgu samochodów elektrycznych oraz ograniczania spalania w autach o napędzie spalinowym.

W erze elektromobilności komponenty aerodynamiczne stają się prawdziwym gamechangerem. W Żarach już teraz rozwijamy i wdrażamy do masowej produkcji technologie, które będą kształtowały przyszłość motoryzacji – mówi Remigiusz Grześkowiak, Senior Vice President w Valmet Automotive sp. z o.o. Ta inwestycja to ważny krok w naszej europejskiej ekspansji. Nasza fabryka wchodzi na wyższy poziom – znacząco zwiększymy moce produkcyjne, a także utworzymy 350 nowych miejsc pracy, przyczyniając się do rozwoju lokalnej gospodarki – dodaje.

Certyfikacja BREEAM

Inwestycja w Żarach to nie tylko nowoczesny obiekt produkcyjno-logistyczny, ale również przykład zrównoważonego budownictwa. Fabryka Valmet Automotive przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Excellent, co świadczy o wysokich standardach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Elastyczny układ obiektu pozwala na optymalne dostosowanie przestrzeni produkcyjnej i logistycznej do przyszłych potrzeb.

Realizacja tej inwestycji to efekt ścisłej współpracy Valmet Automotive z działem BTS Panattoni. Deweloper zrozumiał nasze potrzeby i dostosował projekt do specyficznych wymagań firmy, ale także sprawnie przeprowadził cały proces rozbudowy przy działającej fabryce. Dzięki temu mogliśmy zachować ciągłość operacyjną, a jednocześnie przygotować się do kolejnego etapu rozwoju. Nowa hala daje nam możliwość zwiększenia skali działania i dalszego wzmacniania pozycji zakładu w Żarach w strukturach Valmet Automotive – mówi Patryk Rudkiewicz, Plant Manager w Valmet Automotive sp. z o.o.

Rola średnich miast w rozwoju przemysłu

Rozwój fabryki Valmet Automotive to przykład tego, że średnie miasta mogą odgrywać ważną rolę w procesach transformacji i rozwoju przemysłu.

Inwestycja w Żarach to doskonały przykład na to, jak ważną rolę w rozwoju zaawansowanej produkcji mogą odgrywać miasta zlokalizowane poza głównymi ośrodkami przemysłowymi. Naszym zadaniem jako dewelopera jest tworzyć nowoczesną infrastrukturę, która wspiera takie firmy jak Valmet Automotive w realizacji ambitnych celów – zarówno lokalnie, jak i w skali międzynarodowej – podkreśla Marek Foryński, BTS Managing Director w Panattoni.

Opracowane na podstawie materiałów prasowych Panattoni

