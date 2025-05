W Polsce cały czas przybywa powierzchni magazynowej i logistycznej, dzięki czemu umacniamy swoją pozycję wśród największych rynków w Europie. W ujęciu kwartalnym rynek urósł o 2,1 proc., natomiast w skali roku o 7,6 proc. W efekcie na koniec I kwartału bieżącego roku całkowita powierzchnia wyniosła 34,6 mln mkw. Cały czas w realizacji są także nowe projekty. Obecnie w budowie znajduje się 1,37 mln mkw., co jest nieco niższym poziomem niż w poprzednim kwartale. Natomiast urosła liczba projektów oddawanych do użytku i wolumen rozpoczynanych budów, co oznacza, że pula nowych obiektów będzie się zwiększać –

mówi Michał Śniadała, szef działu logistyczno-magazynowego w CBRE.