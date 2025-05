Centrum dystrybucyjne Media Expert w Łodzi. Powstaną dwie hale o łącznej powierzchni ponad 207 000 m kw.

11:00

Autor: materiały prasowe Panattoni Centrum dystrybucyjne Media Expert powstanie w Łodzi. Panattoni zbuduje dwie hale o łącznej powierzchni 207 000 m kw. w formule BTO.

W Łodzi powstanie centrum dystrybucyjne Media Expert. Panattoni właśnie rozpoczynana jego realizację. Będą to dwie hale o łącznej powierzchni ponad 207 000 m kw. w formule BTO (built-to-own). Inwestycja warta jest 500 mln złotych. W centrum dystrybucyjnym pracę znajdzie około 300 osób.

Spis treści

Rozbudowa drogi krajowej nr 61 między Legionowem a Zegrzem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Panattoni zrealizuje centrum dystrybucyjne dla Media Expert

Panattoni zajmie się realizacją centrum dystrybucyjnego dla swojego wieloletniego partnera – marki Media Expert. Jest to strategiczny projekt – jedna z największych inwestycji na rynku. Kompleks dwóch hal o łącznej powierzchni ponad 207 000 m kw (203 904 m kw. magazynowej i 3 656 m kw. biurowej) powstanie w Łodzi. Będą to obiekty w formule BTO (built-to-own). Wartość inwestycji wynosi 500 mln złotych. Zaoferuje ona 300 miejsc pracy. Budowa rozpocznie się w III kwartale bieżącego roku. Do tej pory Panattoni zrealizowało dla Media Expert ponad 300 000 m kw. w Polsce Centralnej.

Skąd decyzja o budowie centrum dystrybucyjnego w Łodzi?

Media Expert to dystrybutor sprzętu w segmencie RTV i AGD w Polsce – ponad 600 sklepów stacjonarnych w ok. 470 miastach. Jest również właścicielem sklepu internetowego MediaExpert.pl. Wraz z rozwojem firmy rosną jego potrzeby logistyczne związane zarówno z kanałem e-commerce, jak i obsługą sieci detalicznej. W efekcie podjęto decyzję o budowie centrum dystrybucyjnego w Łodzi.

Konsekwentnie rozwijamy nasze centra dystrybucyjne w Łodzi – lokalizacja w sercu kraju pozwala nam szybko i skutecznie obsługiwać klientów w całej Polsce. Dynamiczny wzrost zamówień idzie w parze z rozszerzaniem oferty o nowe kategorie produktowe. Planowana inwestycja to kolejny krok w realizacji naszej strategii omnichannel i ugruntowaniu pozycji Media Expert jako lidera nowoczesnego handlu – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Łódzkie centrum będzie prowadziło kompleksową dystrybucję w modelach retail, e-commerce i omnichannel. Obejmie ona przede wszystkim takie grupy produktowe, jak AGD, RTV i rowery, ale firma rozszerza ofertę o nowe obszary, m.in. ogród czy fitness.

Polecamy: Park logistyczny City Point Okęcie w sąsiedztwie Lotniska Chopina. 11 tys. m kw. powierzchni magazynowej i biurowej

Media Expert to od wielu lat jeden z naszych kluczowych partnerów. Nowa inwestycja potwierdza zarówno ogromne zaufanie, jakim kierownictwo firmy nas obdarza, jak i skuteczność naszej koncepcji realizacji szytych na miarę obiektów przemysłowych. Łódź pozostaje jednym z najważniejszych punktów na logistycznej mapie Polski, a ten projekt po raz kolejny umacnia naszą obecność w regionie – komentuje Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni.

Dobra komunikacja pomiędzy centrami dystrybucyjnymi w Łodzi

Nowe centrum dystrybucyjne będzie zlokalizowane w pobliżu zrealizowanego już wcześniej przez Panattoni i Media Expert kompleksu trzech obiektów magazynowych o łącznej powierzchni przekraczającej 270 000 m kw. w ramach Central European Logistics Hub (CEL Hub) w Łodzi. To właśnie tam sieć stworzyła swoje centralne centrum dystrybucyjne, które zajmuje się obsługą kanału e-commerce oraz sieci sklepów stacjonarnych w całym kraju. Bliskie położenie obu inwestycji zagwarantuje synergię operacyjną.

Bliskość i dobra komunikacja pomiędzy naszymi centrami dystrybucyjnymi w Łodzi umożliwia realizację szybkich i skonsolidowanych dostaw. To znacząco skraca czas obsługi zamówień i zwiększa komfort zakupów. Efektywna logistyka to dziś zasadniczy element budowania satysfakcjonującego doświadczenia zakupowego – dlatego tak intensywnie wzmacniamy synergię między naszymi obiektami – dodaje Michał Mystkowski.

Lokalizacja inwestycji w Łodzi

Kompleks dwóch hal powstanie na działce o powierzchni ponad 53 hektarów. Inwestycja położona jest w sąsiedztwie węzła Ryptułowice (droga nr 14, obwodnica Pabianic), zaledwie 3 km od trasy ekspresowej S14, zachodniej obwodnicy Łodzi, łączącej autostradę A2 i trasę ekspresową S8.

Certyfikacja BREEAM

Magazyny wybudowane dla Media Expert będą spełniać najnowsze standardy zrównoważonego budownictwa. Obiekty przejdą certyfikację środowiskową systemem BREEAM na wysokim poziomie Excellent. Zostaną wyposażone w system zarządzania (BMS), który będzie wspierał monitoring i optymalizację zużycia mediów. Co więcej, zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 700 kWp. Na terenie centrum dystrybucyjnego będą dostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych. Powstaną również trzy wiaty przeznaczone do parkowania łącznie 80 rowerów.

Pogad@ne. Zbudowane. Kluczowe momenty wykonania murów. POGADANE ZBUDOWANE