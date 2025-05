CTPark Warsaw Emilianów to jedna z siedmiu naszych inwestycji w województwie mazowieckim. W regionie realizujemy obecnie łącznie ponad 840 000 mkw. powierzchni przemysłowo-logistycznych. Planujemy, że do końca 2026 roku nasze tutejsze portfolio nieruchomości osiągnie milion mkw. To bardzo perspektywiczny rynek dla nas, jak i dla firmy ALDI, która została pierwszym najemcą CTPark Warsaw Emilianów – parku biznesowego, którego budowa właśnie startuje, dodaje Piotr Flugel, Managing Director w CTP Polska.