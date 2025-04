CTPark Zabrze: hala o powierzchni 11 2000 mkw. gotowa do użytkowania

Deweloper CTP Polska zakończył budowę kolejnej hali w kompleksie CTPark Zabrze. Obiekt o powierzchni 11 200 mkw. otrzymał już pozwolenie na użytkowanie. Jest to jedna z nielicznych hal produkcyjnych na Śląsku, która umożliwia wynajem małych modułów produkcyjnych, metraże zaczynają się już od 1700 mkw.

Kolejny etap inwestycji CTPark Zabrze został zakończony. Projekt obiektu zaplanowano z myślą o specyficznych potrzebach działalności przemysłowej i zapewnieniu optymalnych warunków pracy najemcom. W hali zastosowano doświetlenie produkcyjne, zwiększoną izolacyjność ścian i dachu, a także kompleksową instalację teletechniczną doprowadzoną do wszystkich modułów.

Po pięciu miesiącach realizacji dostarczyliśmy na rynek kolejny etap CTPark Zabrze. Obiekt został zaprojektowany z myślą o działalności przemysłowej, zapewniając najemcom optymalne warunki pracy. Zastosowaliśmy w nim doświetlenie produkcyjne, zwiększoną izolacyjność ścian i dachu oraz instalację teletechniczną, którą doprowadziliśmy do wszystkich modułów. Dodatkowo hala jest podłączona do miejskiego systemu ogrzewania, w którym 40 proc. energii pochodzi ze źródeł alternatywnych – wyjaśnia Grzegorz Sikora, Business Developer w CTP Polska.

Nowoczesna hala przemysłowa z certyfikatem BREEAM Excellent

Hala o powierzchni 11 200 mkw. przeszła certyfikację w systemie BREEAM Excellent. Nowoczesny obiekt w CTPark Zabrze oferuje elastyczne moduły najmu, dostosowując się do zróżnicowanych potrzeb najemców. Najmniejsze metraże mają mniej niż 2 000 mkw. Dzięki temu można dopasować przestrzeń do skali i tempa rozwoju operujących w nim przedsiębiorstw. Co więcej, zostaną one zwolnione z podatku od nieruchomości na okres 10 lat.

Hala w CTPark została zrealizowana na warunkach spekulacyjnych. Pozostanie własnością dewelopera i będzie przez niego zarządzana.

Autor: materiały prasowe CTP Polska Deweloper CTP zakończył budowę kolejnej hali wchodzącej w skład CTPark Zabrze. Powierzchnia obiektu wynosi 11 200 mkw.

Kompleks CTPark Zabrze

Kompleks w Zabrzu to drugi magazyn przemysłowy CTP w województwie śląskim. W ramach tej inwestycji zrealizowano już cztery budynki o łącznej powierzchni 77 000 mkw. Obecnie trwa przebudowa hali na potrzeby zakładu produkcyjnego PsiBufet i Butternut Box. W planach jest dalsza rozbudowa parku o kolejny obiekt o powierzchni 19 000 mkw, co potwierdza długoterminowe zaangażowanie CTP Polska w rozwój regionu i tworzenie nowoczesnej infrastruktury logistycznej.

