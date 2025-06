Spis treści

Rozbudowa kampusu Hitachi Energy w Łodzi to ogromna szansa na rozwój regionu – nie tylko pod względem nowoczesnego przemysłu, ale też edukacji, zatrudnienia i ochrony środowiska. Dzięki niej Polska staje się istotnym graczem w zglobalizowanym rynku transformatorów, wspierając zieloną transformację energetyczną w Europie i na świecie.

Sto lat historii produkcji transformatorów w Łodzi

Historia łódzkiego kampusu zaczęła się już w latach 20. XX w. pod zupełnie innym szyldem. W tym miejscu przez dziesięciolecia udoskonalało produkcję transformatorów. Dziś należy do Hitachi Energy i skupia cztery zakłady produkcyjne oraz dwa centra inżynieryjne, zatrudniając ponad 2000 osób. W czerwcu 2025 roku firma symboliczne obchodzi 100-lecie tego dziedzictwa, ogłaszając rozbudowę i nową fazy rozwoju.

Nowy budynek – odpowiedź na potrzeby rynku

Na terenie kampusu powstanie nowoczesny obiekt o powierzchni 5000 m² przeznaczony do produkcji komponentów izolacyjnych i transformatorowych. Inwestycja ma zakończyć się w 2026 roku, a dzięki niej moc produkcyjna Łodzi wzrośnie aż o 50 proc.

Przewidywane jest również utworzenie ponad 100 nowych miejsc pracy, co dodatkowo wzmocni lokalny rynek zatrudnienia.

Nowa halowa zabudowa zostanie wyposażona w zaawansowany park maszynowy i automatyczne rozwiązania produkcyjne, które skrócą czas realizacji zamówień i podniosą jakość komponentów izolacyjnych – kluczowych dla dalszej produkcji transformatorów w Europie i poza nią.

Inwestycje zgodne ze strategią globalną

Rozbudowa to element szerszego planu inwestycyjnego Hitachi Energy opiewającego ogółem na ponad 6 mld USD, realizowanego na całym świecie (m.in. w Europie, USA, Azji). W ramach tego programu firma dokłada do rozwoju infrastruktury produkcyjnej, badań i rozwoju oraz inżynierii – a kampus łódzki to ważny element europejskiej strategii.

Nagrody i wyróżnienia – potwierdzenie jakości

Łódzki kompleks działa wyjątkowo efektywnie. Już w 2023 r. został uhonorowany prestiżowym tytułem „Fabryki Przyszłości”, nadawanym przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Nagroda ta doceniła nie tylko integrację czterech zakładów i dwóch centrów inżynieryjnych, ale również wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 – m.in. centralny system IT, cyberbezpieczeństwo, rozwój kompetencji pracowników, a także kulturę innowacyjności, różnorodności i zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony przemysł – ambitne cele środowiskowe

Łódzki kampus osiągnął znaczące postępy w redukcji wpływu na środowisko – zgodnie z planem Sustainability 2030 firma:

zredukowała emisję CO₂ o 90 proc. od 2019 r. dzięki przejściu na OZE i

efektywność energetyczną,

ograniczyła zużycie wody o 50 proc,

wyeliminowała odpady składowane na wysypiskach,

zbudowała w Europie najbardziej zaawansowany system uzdatniania izolacyjnych cieczy transformatorowych

Perspektywy – odpowiedź na kryzys w branży produkcji transformatorów

Globalne zapotrzebowanie na transformatory znacznie przewyższa podaż – potęguje transformację energetyczną, elektromobilność i rozwój cyfrowej infrastruktury (centra danych, sieci przesyłowe). Projekty takie jak ten w Łodzi, dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych mogą znacząco skrócić czas realizacji zamówień i poprawić bezpieczeństwo sieci energetycznych.

Inwestycja to nie tylko większa fabryka – to znaczący impuls do rozwoju technologicznego i ekologicznego przemysłu w Polsce. jako platforma specjalistyczna ma szansę opowiedzieć o tym przedsięwzięciu nie tylko z perspektywy technicznej, ale także społecznej – pokazując rolę takich działań w budowaniu nowoczesnej, zielonej gospodarki.

źródło: Hitachi Energy

