Hala zrealizowana podczas II etapu parku Good Point V uzyskała certyfikat BREEAM Excellent

11:00

Nowoczesny park magazynowo-produkcyjny Good Point V, który znajduje się w podwarszawskiej miejscowości Łubna, należy do Real Management S.A. Tworzą go trzy budynki. Hala wybudowana podczas drugiego etapu uzyskała certyfikat BREEAM International New Construction V6 na poziomie Excellent.

Spis treści

Rozmowy Plusa: Gruntowa pompa ciepła Encor, produkcja firmy Corab Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Certyfikacja Good Point V w systemie BREEAM

Good Point V to park magazynowo-produkcyjny, w skład którego wchodzą trzy hale (1, 2 i 4) o łącznej powierzchni ok. 30 tys. mkw. Właścicielem kompleksu jest Real Management S.A.

Hala numer 2 (13 250 mkw. powierzchni magazynowej oraz 1 300 mkw. powierzchni biurowej) została zrealizowana podczas drugiego etapu całej inwestycji. Swoją działalność rozpoczęła w lutym 2025 roku. Wdrożono w niej innowacyjne, proekologiczne i systemowe rozwiązania. Dzięki nim otrzymała certyfikat BREEAM International New Construction V6 na poziomie Excellent, uzyskując wynik 73,5 % dla etapu Post Construction Assessment. Podczas procesu certyfikacji oceniono przyjazność budynku względem środowiska naturalnego i poziom komfortu jego użytkowników.

Hale nr 1 i 4, wybudowane podczas I etapu Good Point V, uzyskały certyfikat BREEAM na tym samym poziomie w 2024 r. Spółka JWA była asesorem doradzającym w procesie certyfikacji.

Firma Bremer to generalny wykonawca inwestycji.

Jestem bardzo zadowolona, że już teraz wszystkie budynki powstałe w ramach Good Point V wyróżniono certyfikacją, która potwierdza zastosowanie najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Bez wątpienia, ocena BREEAM Excellent stanowi potwierdzenie, że dzięki wdrożonym rozwiązaniom Good Point V to nie tylko wysokiej klasy obiekt magazynowy – to także inwestycja zapewniająca naszym najemcom prowadzenie działalności w zgodzie z poszanowaniem środowiska i niższymi kosztami utrzymania. Tworzenie takich miejsc to dla Real Management priorytet, dlatego opracowujemy własny Standard Budynków Magazynowych, który będzie stanowił uzupełnienie naszej strategii ESG – powiedziała Eliza Wielgus, Senior Asset Manager w Real Management S.A.

Lokalizacja Good Point V

Park Good Point V znajduje się w Łubnej, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, która zapewnia szybkie połączenie z Warszawą i węzłem komunikacyjnym w Górze Kalwarii.

Najemcy Good Point V

Do grona najemców Good Point V należą:

Dr Irena Eris S.A – jeden z wiodących polskich producentów kosmetyków (Hala 1),

Sales Service Sp. z o.o. – zajmuje się kompleksową obsługą budowania widoczności i aktywizacji marek drogeryjnych, aptecznych i perfumeryjnych w punktach sprzedaży (Hala 4),

Fulfilio Sp. z o. o. – zajmuje się obsługą logistyczną sektora e-commerce oraz materiałów POS (Hala 2).

Architektura-murator. Podcast 30/30 Lary i penaty. O bezpiecznej czułości architektury