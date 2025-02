Trzecia hala w parku Good Point V gotowa przed terminem. Ma już nowego najemcę - do Dr Ireny Eris i Sales Service dołącza Fulfilio

Nowoczesny park magazynowo-produkcyjny Good Point V doczekał się oddania trzeciego budynku do użytkowania. Nowa hala ma już nowego najemcę, spółkę Fulfilio. Inwestycja Real Management S.A. stoi w podwarszawskiej miejscowości Łubna. Wcześniej oddane budynki zajęły Dr Irena Eris S.A i Sales Service Sp. z o.o.

Spis treści

Park magazynowo-produkcyjny Good Point V w miejscowości Łubna pod Warszawą ma już trzy hale. Najnowsza z nich (Hala nr 2), mierząca ponad 14,5 m2 (13 250 mkw. powierzchni magazynowej oraz 1 300 mkw. powierzchni biurowej) została właśnie oddana do użytku i ma już nowego najemcę - firmę Fulfilio. Inwestorem parku jest Real Management S.A. Dwie oddane wcześniej hale, nr 1 i nr 4, zajęły firmy Dr Irena Eris i Sales Service.

Nowa hala nr 2 przechodzi już adaptację pod przestrzeń obsługi logistycznej sektora e-commerce i zarządzania materiałami POS. Będzie to główna siedziba firmy Fulfilio - przestrzeń biurowa ma zostać wykończona w wysokim standardzie.

Zobacz także: Biuro w hali? Możliwe rozwiązania stref biurowych w halach przemysłowych

Z wielką satysfakcją przekazaliśmy do użytkowania trzeci z budynków w ramach Good Point V. To moment, który w symboliczny sposób podsumowuje ciężką pracę naszego zespołu oraz partnerów na przestrzeni ostatnich lat. Dobra współpraca z generalnym wykonawcą Good Point V – firmą Bremer Sp. z o. o., zaowocowała tym, że wszystkie prace były realizowane zgodnie z założonym harmonogramem, a ostatecznie go nawet wyprzedziły o kilka tygodni. Jestem przekonany, że przestrzenie w nowej hali przyczynią się do dalszego rozwoju biznesowego Fulfilio i będą z satysfakcją wykorzystywane przez pracowników tej firmy. A my nie zwalniamy tempa w sektorze przemysłowym. Już w najbliższym czasie mamy nadzieję rozpocząć kolejny projekt pod marką Good Point, tym razem w Karczewie, a następnie kontynuować także rozwój parku magazynowo-produkcyjnego w Łubnej