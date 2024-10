Biuro w hali? Możliwe rozwiązania stref biurowych w halach przemysłowych

Autor: Gettyimages Biuro w hali produkcyjnej ‒ jednym z ważniejszych czynników wpływających na wybór takiego rozwiązania są niższe koszty

Zakłady przemysłowe, w których realizowane są różne procesy technologiczne, wymagają nie tylko odpowiedniej przestrzeni produkcyjnej. Niezbędne są również m.in. hala magazynowa, pomieszczenia socjalno-sanitarne, a także strefa biurowa. Ta ostatnia może być zlokalizowana w odrębnym budynku, ale również w wydzielonym obszarze na terenie hali przemysłowej.

Spis treści

Przestrzeń biurowa jest konieczna w każdej firmie produkcyjnej. Znajdują się bowiem w niej pomieszczenia dla osób zarządzających produkcją, a także dla różnych innych działów administracji firmy. W przypadku dużych przedsiębiorstw w administracji zatrudnionych jest wiele osób i niezbędne są wówczas osobne budynki biurowe. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku małych, rodzinnych firm, a także niewielkich oddziałów większych przedsiębiorstw, które często albo nie mają miejsca na osobny budynek biurowy, albo budowa bądź wynajem takiego budynku byłyby nieekonomicznym rozwiązaniem. W takich sytuacjach wartą rozważenia alternatywą jest biuro w hali, które będzie znajdować się na wyodrębnionym obszarze hali przemysłowej, która będzie pełnić funkcje biurowe.

Zlokalizowanie biura w bezpośrednim sąsiedztwie hali produkcyjnej czy magazynowej pozwala też kadrze zarządzającej na lepszą kontrolę realizowanych procesów i szybszą reakcję w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji. Istotne są też oszczędności związane z koniecznością przemieszczania się między różnymi obiektami. To także korzystne rozwiązanie, gdy niezbędne jest np. spotkanie z partnerem biznesowym, w ramach którego konieczna może być wizyta na hali produkcyjnej.

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zapewniają też coraz lepszą ochronę pomieszczeń biurowych przed niekorzystnymi warunkami, jakie panują w hali przemysłowej. W celu ich zminimalizowania można również tak zaplanować układ hali, żeby strefa biurowa znalazła się jak najdalej od tych miejsc, w których warunki pracy są najbardziej uciążliwe.

Biuro w hali przemysłowej czy w osobnym budynku?

Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady i trzeba się dobrze zastanowić, na którą opcję postawić. Oczywiście nie w każdych warunkach istnieje możliwość posiadania odrębnego budynku biurowego, nie w każdej też hali przemysłowej da się wyodrębnić przestrzeń biurową. Każdy przypadek należy więc rozpatrywać indywidualnie, uwzględniając często dość specyficzne warunki funkcjonowania danego przedsiębiorstwa oraz konkretne potrzeby właściciela(i) czy kadry zarządzającej.

Biurowiec, jako osobny budynek, z pewnością zapewni wyższy komfort pracy, oferując chociażby bardziej przytulne wnętrza i możliwość łatwiejszej adaptacji przestrzeni do różnych potrzeb. Będąc osobnym budynkiem, nawet sąsiadującym bezpośrednio z halą przemysłową, oferuje też z pewnością lepszą izolację akustyczną i ochronę przeciwpożarową oraz ochronę przed wszystkim niekorzystnymi warunkami, jakie mogą panować w hali produkcyjnej. W każdym zapleczu biurowym umieszczonym wewnątrz hali, nawet mającym najlepszą izolację, hałas, wilgoć, zmienne temperatury czy wysoki poziom zapylenia w jakimś stopniu będą uprzykrzać codzienną pracę. Nie można też pominąć funkcji reprezentacyjnej, jaką może pełnić nowoczesny biurowiec.

Mimo niezaprzeczalnych zalet biura poza halą coraz większą popularnością cieszą się jednak hale produkcyjne czy magazynowe z zaaranżowaną przestrzenią biurową. Obecne oferty rynkowe wynajmu hal przemysłowych zawierają również coraz częściej przygotowane już zaplecze biurowe. W zależności od konkretnej hali możliwe jest zaaranżowanie biura zgodnie z indywidualnymi potrzebami lub też konieczne będzie dostosowanie swoich potrzeb do istniejącej już przestrzeni biurowej.

Jednym z głównych powodów, dla których firmy decydują się na wydzielanie strefy biurowej w hali przemysłowej, są naturalnie niższe koszty takiego rozwiązania. Jest to też rozwiązanie dużo bardziej elastyczne, gdyż wydzielone strefy biurowe można łatwo przebudowywać, modyfikować czy nawet przenosić w inne miejsce.

Biura modułowe ‒ duża elastyczność i szybka adaptacja

Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań są tzw. biura modułowe. Składają się one z gotowych elementów (segmentów), które można szybko i łatwo montować w różnych konfiguracjach bez potrzeby prowadzenia kosztownych i długotrwałych prac budowlanych. Moduły mogą być ze sobą łączone, tworząc większe przestrzenie, lub rozdzielane, żeby powstawały małe, indywidualne biura dla mniejszych zespołów. W zależności od potrzeb biura modułowe mogą być 4-stronne, dzięki czemu można je postawić teoretycznie w dowolnym miejscu w hali przemysłowej, ale równie dobrze mogą być 3- lub 2-stronne – wówczas stawia się je przy istniejących ścianach hali.

Systemy modułowe wyróżniają się ponadto dużą mobilnością. W razie potrzeby można je łatwo zdemontować i przenieść w inne miejsce w hali czy nawet do całkowicie innej lokalizacji. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w przypadku przedsiębiorstw, które stosunkowo często przebranżawiają się lub dynamicznie zmieniają się jego potrzeby przestrzenne.

Biura modułowe należą do tanich rozwiązań w porównaniu z innymi typami budynków biurowych. Wykorzystywane do ich budowy segmenty mogą bowiem być wielokrotnego użytku. Ponadto do wytworzenia modułów stosuje się ekologiczne materiały, które nadają się do późniejszego recyklingu.

Biura kontenerowe, czyli wysoka trwałość i funkcjonalność

Popularnym rozwiązaniem w sektorze przemysłowym są również biura kontenerowe, które z zewnątrz przypominają kontenery transportowe. Jednak już ich wnętrze można zaadoptować do różnych funkcji (nie tylko typowo biurowych, ale także np. socjalno-sanitarnych). Bardzo często jest to rozwiązanie tymczasowe na czas remontu budynku biurowego lub zaplecza biurowego w hali, a także gdy taka przestrzeń biurowa nie została jeszcze wyodrębniona na obszarze hali. Jednak wiele firm decyduje się na ich długoterminowe użycie.

Kontenery takie najczęściej dostawia się do istniejących hal, tak więc przemieszczanie się pomiędzy halą a biurem nie stanowi większej niedogodności. Jednocześnie jest to rozwiązanie trwałe, nie wymaga dodatkowych robót wykończeniowych i zapewnia odpowiednią ochronę przed zewnętrznymi czynnikami. Koszt postawienia takiego konteneru jest dużo niższy niż wybudowanie podobnej wielkości obiektu murowanego. Można go szybko zainstalować i przystosować do pracy. Jest to też rozwiązanie mobilne. Po zakończeniu remontu czy powstaniu strefy biurowej w hali można taki kontener wykorzystać w dowolnie innym miejscu lub oddać, jeśli był wypożyczony.

Kontenery można także łączyć ze sobą, tworząc w ten sposób większe kompleksy biurowe lub biurowo-socjalne. Ważne jest odpowiednie zaprojektowanie wnętrz takich kontenerów, w tym połączenie ich systemem korytarzy.

Przestrzenie przeszklone, antresole i inne rozwiązania

Przestrzeń biurową wewnątrz hali przemysłowej można zaaranżować w dowolny sposób także przy użyciu standardowych ścianek działowych. System ścian działowych pozwala tworzyć nowe pomieszczenia stosunkowo szybko, bez skomplikowanych prac budowlanych, a przy tym jest to solidna i trwała konstrukcja. W miarę szybko można również takie ścianki zdemontować i wykorzystać uzyskane w ten sposób wolne miejsce do innych celów.

Ścianki takiego pomieszczenia biurowego mogą być pełne, ale również przeszklone (w tym całkowicie przeszklone), z tzw. naświetleniem albo z otwieranymi oknami. Również drzwi mogą być pełne lub częściowo bądź w całości przeszklone, otwierane w sposób tradycyjny lub przesuwne, jedno bądź dwuskrzydłowe.

Ciekawą opcją są także przestrzenne pomieszczenia biurowe, naturalnie o ile wysokość hali przemysłowej pozwoli na takie rozwiązania. Możliwe są tu różne opcje, np. dwupiętrowa przestrzeń biurowa, pomieszczenia biurowe pod lub nad stalowym podestem magazynowym. Takie rozwiązania umożliwiają łatwo zoptymalizować wykorzystanie powierzchni hali przemysłowej.

Bardzo często przestrzeń biurowa w hali przemysłowej pełni także kilka innych funkcji. Przykładem mogą być biura, które oprócz tradycyjnych przestrzeni roboczych, oferują miejsca do spotkań czy do wypoczynku. Obok strefy biurowej można również umieścić wymagane przepisami pomieszczenia sanitarno-higieniczne (np. umywalki, toalety, szatnie, jadalnie). Dzięki temu firmy mogą lepiej dostosować przestrzeń hali przemysłowej do potrzeb swoich pracowników.

Wymagania dotyczące strefy biurowej w hali przemysłowej

Bez względu na to, jak zbudowana została strefa biurowa w hali przemysłowej, powinna ona spełniać wiele dodatkowych wymogów. Przede wszystkim ważne są odpowiednie przepisy bhp i prawa pracy. Istotne jest również, żeby w takich pomieszczeniach były zapewnione odpowiednie instalacje (m.in. oświetleniowa, elektryczna, wentylacyjna czy internetowa).

Ze względu na to, że strefy takie znajdują się często blisko miejsc, w których realizowane są procesy produkcyjne, może być w nich głośno i brudno. Na pracowników biurowych mogą oddziaływać również inne, niekorzystne czynniki. Ważne jest więc zapewnienie takich warunków, żeby możliwa była spokojna praca przy biurku. W tym celu, poza innymi środkami, które mają ograniczyć te niekorzystne warunki pracy, stosuje się np. ścianki czy sufity o wysokim poziomie szczelności czy wysokim współczynniku tłumienia dźwięku.

Strefy biurowe zlokalizowane w hali przemysłowej są bardzo ciekawym rozwiązaniem, które zapewnia liczne korzyści. Nawet jeśli przedsiębiorstwo produkcyjne ma możliwości i potrzeby, żeby funkcjonował oddzielny budynek biurowy, taka powierzchnia biurowa bezpośrednio obok procesów produkcyjnych może być dodatkowym atutem. Można w niej przechowywać dokumenty, które są niezbędne w danym momencie, swobodnie porozmawiać czy też wykonywać inne czynności związane z bezpośrednim zarządzaniem procesami produkcyjnymi lub magazynowymi.