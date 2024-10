Co to jest park logistyczny? Do czego służy? Przykłady parków logistycznych w Polsce

Autor: Gettyimages Parki logistyczne powinny być usytuowane w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na parki logistyczne, ale budowa nowych hal od podstaw nie zawsze jest opłacalna dla przedsiębiorców. Wynajem przestrzeni magazynowych w gotowych kompleksach często okazuje się bardziej korzystny. Czym są parki logistyczne, jakie pełnią funkcje, z czego się składają i jakie korzyści oferują firmom?

Spis treści

Co to jest park logistyczny? Do czego służy?

Parki logistyczne to wielkopowierzchniowe obiekty o usystematyzowanej strukturze, których przeznaczeniem jest oferowanie szerokiej gamy usług związanych z obsługą ładunków. Mowa tu o magazynowaniu, zaopatrywaniu, dystrybucji.

W takich centrach realizuje się też czynności, jak m.in. odprawa celna, markowanie czy redystrybucja ładunków. Przy czym transport towaru może odbywać się różnymi drogami – morską, powietrzną, kolejową, drogową itd.

Kompleksy logistyczne największych firm na rynku mają powierzchnie sięgające nawet kilku milionów metrów kwadratowych. Na ich terenie występują nie tylko hale magazynowe, ale też m.in. stanowiska przeładunkowe, place, drogi, parkingi, obiekty biurowe, strefy wypoczynkowe.

W parkach logistycznych wykonuje się także lekką produkcję, a do takich zadań mogą być przystosowane magazyny.

Obsługa ładunków różnego rodzaju, dzięki dysponowaniu wieloma instrumentami logistycznymi, w szczególności stosowną infrastrukturą, przyciąga wielu najemców i kupujących.

Z usług takich centrów logistycznych najczęściej korzystają firmy, które nie chcą być obciążone wyzwaniami i problemami prowadzenia operacji logistycznych we własnym zakresie. Dla takich podmiotów jest to także sposób na obniżenie kosztów i oszczędność czasu.

Lokalizacja parków logistycznych: jaka jest najlepsza?

Cechą wyróżniającą parki logistyczne na tle standardowych obiektów magazynowych jest bardzo duża powierzchnia nieruchomości gruntowej oraz umiejscowienie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych.

Lokalizacja ma kluczowe znaczenie dla centrum logistycznego z wielu powodów. Najbardziej oczywistym są potrzeby transportowe.

Najlepsze lokalizacje znajdują się w pasach przemysłowych z dostępem do autostrad i linii kolejowych, a w miarę możliwości i potrzeb – także w pobliżu lotnisk i portów morskich. Idealnie, jeśli wszystkie te wymienione trasy i węzły komunikacyjne zbiegają się w jednym obszarze.

Posiadanie doskonałej infrastruktury transportowej, która jest w stanie obsłużyć duży ruch towarowy, to klucz do sukcesu każdego parku logistycznego. Jest to podyktowane specyfiką funkcjonowania takich obiektów. Obok magazynowania, na terenie centrów logistycznych przebiega wiele procesów logistycznych, a wykorzystanie hal magazynowych może być różnorodne.

Zalety optymalnej lokalizacji parku logistycznego

Dlaczego optymalne skomunikowanie parku logistycznego ma aż tak duże znaczenie? Łatwy dostęp do infrastruktury transportowej zwiększa prędkość dystrybucji i obniża koszty wysyłki.

To z kolei daje szansę wejścia na nowe rynki, umożliwia łatwiejsze dotarcie do stałych i nowych odbiorców. Korzystna lokalizacja parku logistycznego skraca łańcuch dostaw, ogranicza koszty transportu, a także niweluje negatywny wpływ działalności biznesu na środowisko naturalne.

Centrum logistyczne powinno cechować się też wystarczająco dużą powierzchnią magazynową dla bieżących potrzeb potencjalnych klientów, a także zapewniać możliwość ewentualnej rozbudowy wraz ze wzrostem popytu.

Obecnie parki logistyczne często powstają na zamówienie dużych sieci handlowych, które w ten sposób zaopatrują swoje hipermarkety bądź na potrzeby własne inwestorów działających w innych branżach. Takie obiekty mogą też służyć jednocześnie wielu najemcom, lokalizującym w takich obiektach swoje centra magazynowo-przemysłowe.

Autor: Gettyimages Parki logistyczne oferują szereg usług związanych z obsługą ładunków takich jak: magazynowanie, zaopatrywanie, dystrybucja. W takich centrach realizuje się też czynności, jak m.in. odprawa celna, markowanie czy redystrybucja ładunków

Parki logistyczne: zalety

Nowoczesne centra logistyczne przynoszą firmom korzyści na wielu obszarach. Przede wszystkim dzięki znacznej powierzchni gruntowej umożliwiają one swobodne przechowywanie rozmaitych towarów, zapewniają miejsce na załadunek i parkingi dla pojazdów dostawczych czy na realizowanie wielu innych ważnych operacji.

Dostępność miejsca na terenie parku logistycznego oznacza też skuteczniejsze odpowiadanie na potrzeby wynajmujących czy inwestorów poprzez rozbudowę budynków, dróg dojazdowych, parkingów itd.

Ważna zaleta hubów logistycznych to wspomniana już dogodna lokalizacja. Położenie w pobliżu istotnych szlaków tranzytowych czy węzłów komunikacyjnych obniża koszty logistyki.

Ponadto, obiekty w parkach logistycznych oferują użytkownikom dostęp do praktycznych rozwiązań, jak np. chłodnie, miejsca przystosowane do przechowywania artykułów chemicznych i niebezpiecznych, klimatyzacja, nowoczesne wyposażenie biurowe.

Wśród innych ważnych zalet parków logistycznych można wymienić:

kompleksowość realizowanych czynności (załadunek, rozładunek, przeładunek, magazynowanie, kompletacja, selekcja, dystrybucja itd.)

obniżenie kosztów logistycznych firm (nawet do ok. 30%)

zabezpieczenie przed włamaniem i zniszczeniem towarów

dostęp do technologii teleinformatycznych

ogromną przepustowość

tworzenie nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności

Przykłady parków logistycznych w Polsce

Zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga dziś coraz większych centrów dystrybucji, a jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest rosnąca popularność sektora e-commerce.

Aktualnie znaczna koncentracja powierzchni magazynowo-logistycznych w Polsce występuje w okolicach aglomeracji warszawskiej, a także Łodzi, Krakowa, Poznania, Katowic.

Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu (pod względem wielkości) plasuje się inwestycja Central European Logistics Hub zlokalizowana we wschodniej części Łodzi. Park ma powierzchnię 630 tys. m2, a jego poszczególne obiekty należą do różnych właścicieli.

Duże parki logistyczne w Polsce to m.in.:

Panattoni Park Sosnowiec (357 tys. m 2 )

) P3 Błonie (315 tys. m2)

Segro Logistics Park Stryków (302 tys. m 2 )

) MLP Pruszków II (301,5 tys. m 2 );

); CLIP Poznań (275 tys. m2)

Parki logistyczne na trasach autostrad i innych szlaków komunikacyjnych to już dziś coraz bardziej powszechny widok w naszym kraju. Prognozy na przyszłość są dość obiecujące, ponieważ zgodnie z zapowiedziami deweloperów – takich kompleksów magazynowych ma powstawać u nas jeszcze więcej.

