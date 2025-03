Elewacja hali przemysłowej nie musi być nudna! Hale przemysłowe z odważnymi i kolorowymi fasadami

Tradycyjna elewacja hali przemysłowej kojarzy się z różnymi odcieniami szarości. Inwestorzy zaczynają jednak projektować hale przemysłowe, których fasady wyróżniają się nie tylko funkcjonalnością, ale też kolorem. Zapraszamy do subiektywnego przeglądu obiektów, których kolorowe elewacje zmieniają obszary przemysłowe.

Zmiany, jakie zachodzą w budownictwie przemysłowym podyktowane są coraz większą świadomością inwestorów w kwestii ekologicznych rozwiązań, ale także rozwojem technologii wykorzystywanych podczas budowy. Systematycznie wzrasta zarówno standard wykończenia biur, jak i ich udział w całkowitej powierzchni użytkowej inwestycji. Dlatego wpływa to również na wygląd zewnętrzny obiektów i coraz odważniejsze, kolorowe elewacje hal. W tym kontekście kolory elewacji stają się nie tylko elementem dekoracyjnym, istotnym elementem architektury krajobrazu, ale także narzędziem poprawiającym wizerunek firmy i przyciągającym potencjalnych klientów oraz najemców.

Dynamiczna, kolorowa elewacja hal MLP Business Park Łódź

Autor: MLP Group S.A. MLP Business Park Łódź

MLP Business Park Łódź zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Łodzi, w dzielnicy Widzew. Park znajduje się w odległości 4 km od autostrady A1 łączącej Łódź z Trójmiastem. Powstaje na działce o powierzchni 16 hektara, a po ukończeniu będzie oferował łącznie ponad 30 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni. Lokalizacja oraz wysoki standard wykończenia stanowią kluczowe atuty parku.

Dynamiczne, kolorowe elewacje hal MLP Business Park Łódź kontrastują z tradycyjnym podejściem do designu przemysłowego. Fasady zostały zaprojektowane z myślą o wprowadzeniu do przestrzeni przemysłowej elementów przyciągających wzrok. Kolorowe akcenty, w tym intensywny odcień zieleni, nadają całemu kompleksowi energii i świeżości, nawiązując do ekologicznego podejścia do inwestycji.

Wszystkie budynki w MLP Business Park będą certyfikowane w systemie BREEAM. Obiekty zostaną wyposażone w systemy fotowoltaiczne oraz stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowo, około 30% powierzchni inwestycji będą stanowiły tereny zielone oraz zbiornik retencyjny.

Pierwszym najemcą w tej inwestycji jest Chefs Culinar, dystrybutor produktów do sektora HoReCa, który wynajął ponad 1,6 tys. m kw. powierzchni magazynowej i biurowej.

Elewacja hali z akcentami w kolorach fioletu i pomarańczowego – DL Invest Park Bełchatów

Autor: mat. prasowe DL Invest Group DL Invest Group. Magazyn w Bełchatowie

DL Invest Group zakończył budowę innowacyjnego magazynu w Bełchatowie o powierzchni 13 600 m kw. według projektu BTS dla Wielton. Obiekt oddany do użytku w sierpniu, wyróżnia się zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz spełnia najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

Choć elewacja hali, która już istnieje, charakteryzuje się bardziej stonowaną kolorystyką, to zastosowanie mocnych akcentów w kolorach fioletu i pomarańczowego wprowadza nowoczesność i lekkość do przestrzeni. Tego typu rozwiązane pokazuje, że w obiektach przemysłowych również można zastosować wyważoną grę kolorów, która nie przytłacza, lecz dodaje charakteru.

DL Invest Park Bełchatów, położony w centralnym punkcie logistycznym Polski, doskonale wpisuje się w potrzeby globalnych firm, które wymagają elastycznej i ekologicznej infrastruktury. Projekt typu Build to Suit pozwala na indywidualne dostosowanie budynku do wymagań najemcy, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla międzynarodowych korporacji, jak i dynamicznie rozwijających się firm.

Możliwość rozbudowy obiektu o dodatkowe 50 000 m kw. daje najemcom elastyczność w planowaniu przyszłego rozwoju. Dodatkowo, lokalizacja magazynu w Bełchatowie oferuje strategiczny dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych, co czyni go idealnym punktem dystrybucji zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

W magazynie zastosowano innowacyjne technologie, które minimalizują emisję CO 2 i pozwalają na optymalizację zużycia energii, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Dzięki temu obiekt spełnia wymogi certyfikatu BREEAM, który potwierdza jego wysoki standard ekologiczny.

Elewacja hali w kolorach marki – zautomatyzowane Centrum Logistyczne grupy Żabka w Radzyminie

Autor: Żabka Centrum Logistyczne grupy Żabka w Radzyminie

Zautomatyzowane Centrum Logistyczne zostało otwarte w w 2023 roku w Radzyminie pod Warszawą. Jest to największy, najbardziej zaawansowany technologicznie obiekt w infrastrukturze logistycznej Grupy Żabka. Centrum Logistyczne w Radzyminie jest projektem BTS (build-to-suit), czyli przygotowywanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami Żabki i optymalizującym wszystkie jej operacje logistyczne. Ma powierzchnię ok. 60 000 m kw.

Elewacja hali w kolorach marki wpływa na estetykę obiektu i podnosi jej prestiż. W pełni spersonalizowana pozwala na wizerunkowe umocnienie Żabki i buduje jej rozpoznawalność.

Na jego obszarze, już na etapie budowy, pomyślano o zachowaniu bioróżnorodności, wykonując nasadzenia zgodnie z wymaganiami BREEAM (drzewa, krzewy, łąka kwietna itp.). Na dachu budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne, do pozyskiwania zielonej energii, a na parkingu dla samochodów osobowych zastosowano specjalną nawierzchnię antysmogową. Dzięki tego typu działaniom Centrum Logistyczne w Radzyminie zostało wyróżnione certyfikatem BREEAM International NEW Construction na poziomie „Excellent”.

Sieć logistyczna Żabki liczy obecnie 8 centrów logistycznych, z których towar dystrybuowany jest do sklepów w całej Polsce oraz 19 terminali przeładunkowych. Nowoczesne rozwiązania wdrażane przez firmę, umożliwiają szybką obsługę 9000 franczyzobiorców prowadzących sklepy Żabki, do których rocznie wysyłanych jest ok. 3 mln dostaw.

Elewacja hali w odcieniach zieleni – GLP Warsaw VI Logistics Centre

Autor: GLP Europe, Materiały prasowe GLP Warsaw VI Logistic Cente

GLP Warsaw VI Logistics Centre to nowoczesna powierzchnia magazynowa zlokalizowana w Starym Koniku, 10 minut na wschód od Warszawy, z bezpośrednim dostępem do nowej autostrady A2. Zakończenie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku.

W odróżnieniu od tradycyjnych hal, które często są utrzymane w monotonnych kolorach, elewacja hali GLP Warsaw VI wyróżnia się ciekawym cieniowaniem obiektu w odcieniach zieleni. Takie rozwiązanie nie tylko wzmacnia identyfikację wizualną obiektu, ale również podkreśla innowacyjność i wysoką jakość infrastruktury.

W projekcie realizowanym przez GLP, przy współpracy z generalnym wykonawcą CFE Polska, zastosowano drewno na dużą skalę jako materiał konstrukcyjny. Budynek o powierzchni 38 tys. m kw. jest największym obiektem logistycznym w Polsce, w którym użyto aż 1,9 tys. metrów sześciennych drewna.

Drewniana konstrukcja hali ma imponującą rozpiętość 24 metrów, a najdłuższe elementy dostarczane na plac budowy mają długość ponad 31 metrów. Wykorzystanie drewna wpływa również na redukcję wbudowanego śladu węglowego – z 318 do 270 kg CO 2 e/m kw.

Projekt w Starym Koniku to pierwszy tego typu w Polsce, wpisujący się w dążenie firmy do realizacji budynków zeroemisyjnych. GLP koncentruje się na naturalnych materiałach, efektywnym zarządzaniu zasobami oraz alternatywnymi źródłami zasilania, co przynosi korzyści zarówno najemcom, jak i otoczeniu. Ważnym elementem projektu jest też możliwość demontażu i zmiany funkcji budynku w przyszłości, co wpisuje się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

Elewacja hali WestSide Szczecin w naturalnym, beżowym odcieniu

Autor: mat. prasowe Lemon Tree, Materiały prasowe W Szczecinie powstanie nowoczesna powierzchnia produkcyjno-usługowa. LemonTree rusza ze swoją kolejną inwestycją

Nowy obiekt LemonTree powstaje w południowo-zachodniej części Szczecina, obok bezpośredniego zjazdu na nowo wybudowaną obwodnicę Przecławia (DK13). Dostarczy na rynek 31 tys. m kw. powierzchni magazynowej i biurowej. Oddanie do użytku zaplanowane jest na luty 2025.

Projekt wyróżnia się nie tylko doskonałą lokalizacją w stolicy Pomorza Zachodniego, ale także unikalnym podejściem do designu. Elewacja hali została zaprojektowana w naturalnym, beżowym odcieniu, który harmonijnie wpisuje się w otaczający krajobraz, tworząc elegancki i stonowany wizerunek budynku. Taki wybór kolorystyki podkreśla ekologiczny charakter inwestycji, która została zaplanowana z myślą o zrównoważonym rozwoju i minimalizowaniu wpływu na środowisko.

Inwestycja LemonTree będzie wyposażona w szereg rozwiązań technologicznych, pozwalających zmniejszyć jej wpływ na środowisko naturalne oraz mające zapewnić optymalne rozwiązanie dla operacji klientów. Znajdą się tu m.in. pompy ciepła wraz z nawiewno-wywiewnymi centralami wentylacyjnymi. Połączenie tego systemu z instalacją PV na dachu pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na energię.

W ramach procesu budowlanego zostanie wykorzystana również zielona stal, pochodząca w minimum 80% z recyklingu. Będzie ona wypiekana w piecach zasilanych energią elektryczną pochodzą ze źródeł odnawialnych, co w znacznym stopniu obniży ślad węglowy już na początku tej inwestycji.

Autor: GLP mat. pras, Materiały prasowe GLP Lędziny

Elewacja hali z efektem subtelnego gradientu – GLP Wrocław V Logistics Centre

GLP Wrocław V to inwestycja w podwrocławskich Magnicach. Docelowo, na 50-hektarowym terenie może powstać łącznie prawie 240 tys. powierzchni logistycznej. To jeden z największych tego typu projektów w regionie. Wyróżnia się nie tylko skalą, ale też rozwiązaniami, które mają pozytywny wpływ na środowisko i lokalny ekosystem.

Dzięki doświadczeniu ekspertów GLP oraz współpracy ze sprawdzonymi projektantami, budynki tej firmy wyróżniają się w wielu obszarach. Od funkcjonalnego układu, najwyższej jakości materiałów i rozwiązań proekologicznych, poprzez nacisk na przemyślaną architekturę krajobrazu, a nawet takie detale jak dobór kolorów fasad do barw dominujących w pobliskim otoczeniu. Przechodząc od jasnego, niemal błękitnego odcienia w górnej części budynku do ciemniejszego, głębokiego granatu w dolnej strefie, elewacja hali tworzy efekt subtelnego gradientu, który wprowadza wrażenie lekkości. Kolory harmonizują z dominującymi barwami otoczenia, w tym niebem i zielenią pobliskich terenów zielonych.

W najnowszej części parku wybudowanej w I kwartale 2024 roku (spełni wymogi BREEAM na poziomie „Excellent”) znajdują się rozwiązania wspierające realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, takie jak:

konstrukcja dachu ze stali o obniżonej emisyjności oraz dodatkowa izolacja ścian i dachu,

wszyscy najemcy GLP Wrocław V Logistics Centre mogą indywidualnie kontrolować pobór prądu, gazu i wody dzięki tzw. smart meteringowi,

oświetleniem obiektu steruje system DALI – jego użycie daje od 60 do 80% mniejsze koszty,

dach jest w pełni przystosowany do montażu paneli fotowoltaicznych przez najemców – jeden z nich wprowadził już takie rozwiązanie o mocy 150 kWp.,

100% prądu kupowanego na potrzeby projektu GLP, ma gwarancję pochodzenia ze źródeł odnawialnych,

w oszczędzaniu wody pomagają bezwodne pisuary i wykorzystanie deszczówki do spłukiwania toalet.

