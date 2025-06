Z przyjemnością witamy firmę Multi-Card - nowego klienta SEGRO Park Warsaw, Żerań. Nasz park na Żeraniu to nowoczesne miejskie centrum magazynowe, które dzięki swojej lokalizacji oraz infrastrukturze sprzyja rozwojowi działalności operacyjnej firm z różnych branż. To park logistyczny znajdujący się tuż obok przystanków komunikacji miejskiej: metra, tramwaju i autobusów, co zapewnia pracownikom komfort dojazdu. Wierzymy, że relokacja do jednej, optymalnie dostosowanej przestrzeni przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju Multi-Card.