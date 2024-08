Good Point V – pierwsza faza parku magazynowo-produkcyjnego z pozwoleniem na użytkowanie

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pierwszej fazy parku magazynowo-produkcyjnego Good Point V (Hala 1 i Hala 4), to niezwykle istotny etap w realizacji naszej inwestycji. Good Point V, to przestrzeń stworzona z dbałością o najwyższe standardy, zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających najemców. Cieszymy się, że firma Dr Irena Eris już korzysta z nowych powierzchni przygotowanych przez nas z najwyższą starannością. Zakończenie budowy całego kompleksu, planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że już teraz, w niespełna dziewięć miesięcy od rozpoczęcia budowy, możemy zaoferować naszym klientom nowoczesne przestrzenie do działalności magazynowej i produkcyjnej – powiedział Marcin Malka, Prezes Zarządu, Real Management S.A.