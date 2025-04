Wentylacja hal przemysłowych. Od czego zależy dobór central wentylacyjnych?

Autor: Gettyimages, Fahroni W wentylacji hal przemysłowych istotny jest właściwy dobór central wentylacyjnych pod kątem wymaganej krotności wymian powietrza oraz specyfiki procesów technologicznych. Parametry techniczne centrali powinny uwzględniać również poziom hałasu, energochłonność i możliwość automatycznej regulacji pracy

Dobór central wentylacyjnych do hal przemysłowych odgrywają ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego klimatu w ich wnętrzu, w których wymagana jest efektywna wymiana powietrza, a także kontrola jego jakości. Żeby wentylacja hal przemysłowych działała optymalnie, konieczne jest więc nie tylko wykonanie odpowiedniego projektu całej instalacji, ale również dobór odpowiedniej centrali wentylacyjnej. Istotna jest m.in. wydajność tego urządzenia, a także dodatkowe funkcje, jakie taka centrala będzie mogła realizować.

Centrala wentylacyjna to urządzenie mechaniczne, które odpowiada za wymianę powietrza w pomieszczeniach. Podstawowym zadaniem jest nawiew świeżego powietrza do wnętrza pomieszczenia i jednoczesne usuwanie powietrza zużytego, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i komfortu osób przebywających w danym obiekcie.

Dobór central wentylacyjnych do hal przemysłowych to niełatwe zadanie, gdyż często urządzenia te muszą sprostać specyficznym wymaganiom związanym z dużą kubaturą pomieszczeń i różnorodnymi procesami technologicznymi, jakie są realizowane w danym obiekcie. W zależności od potrzeb (m.in. wielkości hali, ale również różnorodności przeprowadzanych w niej procesów) wystarczająca może okazać się wspólna centrala wentylacyjna dla całej hali, jak i kilka mniejszych central, które będą zapewniać efektywną wentylację dla wyodrębnionych stref, na jakie może być podzielona hala przemysłowa.

Wentylacja hal przemysłowych ‒ podstawowe zadania realizowane przez centrale wentylacyjne

Podstawowym zadaniem stawianym przed centralami wentylacyjnymi jest zapewnienie efektywnej wymiany powietrza w danym pomieszczeniu. Dzięki nawiewowi świeżego powietrza i wywiewowi powietrza zużytego centrale te pomagają utrzymać optymalny poziom tlenu i usuwają zanieczyszczenia, takie jak dwutlenek węgla, opary chemiczne czy nieprzyjemne zapachy.

Centrale wentylacyjne bardzo często są wyposażane w systemy ogrzewania lub chłodzenia, które umożliwiają regulację temperatury powietrza w pomieszczeniach i mogą zastąpić dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie odpowiedniego komfortu termicznego w hali przemysłowej, a jednocześnie obniżenie kosztów związanych z ogrzaniem lub ze schłodzeniem dostarczanego powietrza.

Większość central wentylacyjnych wyposażona jest ponadto w systemy filtracji, które usuwają zanieczyszczenia z powietrza, takie jak kurz, pyłki czy bakterie. Dzięki temu poprawia się jakość powietrza wewnętrznego, co jest ważne nie tylko z punktu widzenia zdrowia i samopoczucia osób przebywających w danym pomieszczeniu, ale również może mieć znaczenie dla poprawnej realizacji procesów technologicznych.

Centrale wentylacyjne często wyposażone są w systemy odzysku ciepła (rekuperatory), które pozwalają na wykorzystanie energii cieplnej z wywiewanego powietrza do podgrzewania nawiewanego powietrza. Dzięki temu część ciepła, które byłoby tracone, można odzyskać część tej energii. Takie rozwiązanie przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu, a więc do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

Wentylacja hal przemysłowych to nie tylko kwestia komfortu, ale także efektywności energetycznej i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. Właściwie zaprojektowany system pozwala zoptymalizować warunki pracy oraz ograniczyć koszty eksploatacji obiektu.

Od czego zależy dobór central wentylacyjnych?

Dobór centrali wentylacyjnej, która będzie optymalna dla danej hali przemysłowej jest bardzo ważny z punktu widzenia zapewnienia odpowiednich warunków pracy, ale również efektywności energetycznej danego obiektu. Wentylacja hal przemysłowych ma bowiem na celu nie tylko poprawę jakości powietrza, ale także kontrolowanie temperatury, wilgotności, a w niektórych przypadkach także usuwanie zanieczyszczeń. Ze względu na wiele rozwiązań, jakie są oferowane na rynku, ważne jest odpowiednie podejście do tego wyboru, żeby nie popełnić na tym etapie błędu, którego skutki mogą być odczuwalne przez długi czas.

Dobór centrali wentylacyjnej powinien opierać się na kilku istotnych kryteriach, jednak bezsprzecznie najważniejszym czynnikiem jest kubatura hali i wymagane natężenie przepływu powietrza. Wydajność centrali wentylacyjnej musi być dostosowana do wielkości poszczególnych pomieszczeń i liczby osób w hali, z uwzględnieniem standardów wentylacji przemysłowej (wymiany powietrza na godzinę). Przy takim doborze należy zawsze uwzględniać obecność maszyn i innych urządzeń, a także realizowanych w danej hali procesów technologicznych, które mogą generować dodatkowe zanieczyszczenia.

W zależności od branży i realizowanych procesów powietrze w hali przemysłowej może być zanieczyszczone kurzem, pyłami, oparami chemicznymi lub innymi szkodliwymi substancjami. Dobór centrali wentylacyjnej powinien uwzględniać rodzaj zanieczyszczeń, żeby dobrane filtry i systemy oczyszczania powietrza zapewniały nie tylko komfort pracy, ale także zgodność z normami BHP i ochrony środowiska. W tym kontekście bardzo ważne jest uwzględnienie zwiększonych wymagań w przypadku specyficznych warunków, jakie mogą panować w niektórych halach. Inne będą bowiem wymagania w obiektach firm np. z branży spożywczej czy farmaceutycznej, w których muszą panować warunki o podwyższonych standardach higienicznych, a inne w obiektach, w których występują strefy zagrożone wybuchem.

Współczesne centrale wentylacyjne powinny charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną, żeby w miarę możliwości zminimalizować koszty eksploatacyjne całego układu wentylacyjnego. Wybór centrali z odzyskiem ciepła pozwala na oszczędność energii poprzez wykorzystywanie ciepła z powietrza wywiewanego do podgrzewania powietrza nawiewanego. Ponadto, należy rozważyć opcje sterowania przepływem powietrza, takie jak zmienny napęd wentylatora, dzięki któremu możliwe jest dostosowanie wydajności urządzenia do rzeczywistych potrzeb hali.

W zależności od lokalizacji hali przemysłowej konieczne może być zapewnienie właściwej regulacji temperatury czy wilgotności. W rejonach o zmiennej temperaturze system wentylacji może być wyposażony w dodatkowe funkcje, takie jak ogrzewanie lub chłodzenie powietrza, żeby zapewniać komfortowe warunki przez cały rok, bez względu na panujące w danym momencie warunki atmosferyczne.

W halach przemysłowych, szczególnie w tych, w których pracują duże i głośne maszyny produkcyjne, poziom hałasu generowanego przez system wentylacji będzie dodatkowym czynnikiem, który będzie zwiększał dyskomfort pracy. W takich przypadkach warto więc wybrać centrale wentylacyjne o niskim poziomie hałasu lub zastosować dodatkowe elementy tłumiące.

Już na etapie wyboru centrali wentylacyjnej ważne jest również ustalenie, gdzie będzie ona zamontowana. Inne wymagania będą bowiem ważne w przypadku central montowanych na zewnątrz budynku (najczęściej na dachu hali), a inne wewnątrz obiektów przemysłowych. Centrale mogą być także podwieszane lub stojące. W każdym przypadku należy uwzględnić wytrzymałość np. dachu czy innych elementów konstrukcyjnych, do których takie urządzenie będzie mocowane. W przypadku montażu wewnątrz hali ważne jest także zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca w pobliżu centrali wentylacyjnej, żeby zapewnić bezproblemowy dostęp w przypadku prac serwisowych lub ewentualnych napraw.

Wentylacja hal przemysłowych powinna być tak zaprojektowane, aby istniała możliwość jej modyfikacji związanej z rozbudową obiektu. Ważnym kryterium wyboru centrali wentylacyjnej jest więc elastyczność systemu, która umożliwia łatwą zmianę oraz dostępność do serwisowania i części zamiennych.

Dodatkowe funkcje central wentylacyjnych

Wymiana zużytego czy też zanieczyszczonego powietrza z wnętrza hali przemysłowej na świeże powietrze z zewnątrz to najważniejsze zadanie centrali wentylacyjnej. Większość dostępnych na rynku rozwiązań oferuje jednocześnie dodatkowe funkcjonalności, m.in. ogrzewanie lub chłodzenie nawiewanego z zewnątrz powietrza, filtrowanie tego powietrza czy też rekuperacja, czyli częściowe wykorzystanie ciepła z odprowadzanego powietrza np. do ogrzania powietrza, które trafia do hali przemysłowej.

Centrale wentylacyjne mają jednak również inne dodatkowe funkcje ‒ np. system automatyki sterującej. Umożliwia on zdalne sterowanie parametrami pracy centrali za pomocą aplikacji mobilnych, co przede wszystkim zwiększa komfort użytkowania. Bardziej zaawansowane, inteligentne rozwiązania z tego obszaru, wykorzystując np. różnego rodzaju czujniki, są w stanie lepiej kontrolować parametry nawiewanego powietrza i w razie konieczności automatycznie dostosowywać pracę centrali do aktualnych potrzeb. Systemy automatyki sterującej często również współpracują z innymi systemami (np. systemami sterowania budynkiem czy procesami produkcyjnymi), zapewniając jeszcze efektywniejszą wymianę powietrza.

Poza dodatkowym chłodzeniem lub ogrzewaniem nawiewanego powietrza centrale wentylacyjne mogą również nawilżać powietrze. W tym celu wykorzystuje się specjalne nawilżacze, dzięki którym można zapewnić optymalne powietrze zarówno pod kątem pracujących w hali pracowników, jak prowadzonych w hali procesów technologicznych.

