Magazyn ciepła w obiekcie przemysłowym. Jak akumulacja ciepła może pomóc w obniżeniu kosztów ogrzewania?

Magazyn ciepła w obiekcie przemysłowym umożliwia efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego, które powstaje podczas różnorodnych procesów technologicznych. Poprawia efektywność energetyczną przedsiębiorstwa i zapewnia firmie wymierne oszczędności. Magazynowanie ciepła może być realizowane na różne sposoby.

Magazyny ciepła – ogólne zasady

Magazynowanie ciepła w przemyśle jest ważnym procesem w kontekście efektywnego zarządzania energią termiczną. Jego głównym celem jest gromadzenie nadmiaru energii cieplnej w okresach, gdy zapotrzebowanie na nią jest mniejsze lub koszt energii jest relatywnie niski. Energia ta, przechowywana w specjalnych urządzeniach zwanych zasobnikami ciepła (Thermal Energy Storage – TES), może zostać wykorzystana w późniejszym czasie, gdy zapotrzebowanie na energię wzrośnie lub ceny energii wzrosną.

Zasada działania wszystkich magazynów ciepła jest podobna, bez względu na ich rodzaj. Ciepło jest „ładowane” do systemu w momentach niskiego zapotrzebowania, aby zostało przechowane w odpowiednim nośniku. Kiedy zapotrzebowanie rośnie, energia jest uwalniana i wykorzystywana do zasilania procesów przemysłowych, ogrzewania czy innych zastosowań. Tego typu rozwiązania pozwalają na znaczną optymalizację zużycia energii, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych i emisji gazów cieplarnianych.

Magazyny ciepła dzielą się w zależności od zakresu temperatury medium, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności systemu:

niskotemperaturowe (do 120°C),

średniotemperaturowe (120–500°C),

wysokotemperaturowe (powyżej 500°C).

Efektywność magazynowania ciepła zależy od różnych parametrów, w tym od pojemności magazynu, gęstości magazynowania energii, mocy systemu i sprawności ładowania i rozładowania energii. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na opłacalność i korzyści z użytkowania technologii magazynowania ciepła.

Przykładem zastosowania magazynowania ciepła może być system wykorzystujący energię słoneczną. Energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne jest konwertowana na energię cieplną, która następnie trafia do magazynu. Zmagazynowane ciepło, zależnie od bieżącego zapotrzebowania, jest uwalniane do odpowiednich instalacji w zakładzie przemysłowym, zapewniając zrównoważoną produkcję energii.

Magazyny ciepła często są integrowane z systemami odzyskiwania energii, takimi jak pompy ciepła czy wymienniki ciepła, które wspomagają procesy ładowania i rozładowania magazynu. Dzięki nowoczesnym technologiom zarządzania energią możliwe jest monitorowanie i optymalizacja procesów magazynowania ciepła w czasie rzeczywistym, co zapewnia pełną kontrolę nad gospodarką energetyczną w zakładzie i zwiększa potencjalne oszczędności.

Korzyści wynikające z magazynowania ciepła w zakładach przemysłowych

Odzysk ciepła odpadowego – magazynowanie ciepła umożliwia odzyskiwanie ciepła odpadowego z procesów przemysłowych, co prowadzi do obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia efektywności energetycznej zakładu. Elastyczne zarządzanie energią – systemy magazynowania ciepła pozwalają na przechowywanie energii w okresach niższego zapotrzebowania, co umożliwia elastyczne dostosowanie zużycia energii do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Zrównoważony rozwój – wykorzystanie zgromadzonego ciepła w procesach produkcyjnych przyczynia się do zmniejszenia emisji CO 2 i wspiera strategie zrównoważonego rozwoju, wpisując się w cele proekologiczne firm. Redukcja kosztów operacyjnych – przechowywanie energii cieplnej w okresach niższego zapotrzebowania i uwalnianie jej w godzinach szczytu, kiedy ceny energii są wyższe, pozwala na minimalizowanie kosztów związanych z wytworzeniem ciepła. Ochrona przed wahaniami cen energii – firmy korzystające z własnych magazynów ciepła są mniej narażone na zmiany cen energii na rynku, co zapewnia większą stabilność finansową. Zwiększenie niezależności energetycznej – wdrożenie systemu magazynowania ciepła pozwala na większą samowystarczalność energetyczną, co jest istotne w przypadku zakłóceń w dostawach energii z zewnętrznych źródeł.

Rodzaje technologii magazynowania energii cieplnej

Magazynowanie energii cieplnej obejmuje różnorodne technologie, zależne od rodzaju wykorzystywanego medium i charakterystyki procesów operacyjnych. Wśród głównych technologii magazynowania energii termicznej wyróżnia się trzy podstawowe systemy:

magazynowanie oparte na cieple właściwym materiałów,

magazynowanie wykorzystujące przemiany fazowe (PCM – Phase Change Materials),

magazynowanie ciepła oparte na przemianach chemicznych.

Każda z tych technologii ma swoje specyficzne właściwości, zalety oraz zastosowania w zależności od wymagań danego procesu przemysłowego.

Magazynowanie oparte na cieple właściwym materiałów

Magazynowanie energii cieplnej przy wykorzystaniu ciepła właściwego jest jednym z najprostszych i najtańszych sposobów przechowywania energii. Polega na podwyższeniu temperatury czynnika akumulacyjnego, który może być zarówno w stanie stałym, jak i ciekłym.

W ramach tej grupy magazynów ciepła można rozróżnić dwa główne kategorie magazynów:

UTES (Underground Thermal Energy Storage) – podziemne zasobniki ciepła, które wykorzystują grunt, wodę lub żwir jako medium magazynujące,

TTES (Tank Thermal Energy Storage) – zbiorniki wodne stosowane w magazynowaniu energii cieplnej.

Do materiałów stałych wykorzystywanych w tej metodzie należą różne rodzaje skał (np. marmur, piaskowce), piasek, odpowiednio przygotowane fundamenty, bloki betonowe lub pale energetyczne. Akumulacja energii w tych materiałach ma duże znaczenie w kontekście długoterminowego przechowywania ciepła.

W przypadku cieczy najczęściej wykorzystywane media to woda, oleje, ciekłe woski, a także wybrane czynniki chłodnicze. Woda jest najbardziej popularnym medium, szczególnie w przypadku magazynowania ciepła w temperaturze poniżej 100°C, ze względu na jej niski koszt, wysokie ciepło właściwe i dostępność. Ponadto, woda jest dobrym przewodnikiem ciepła i może być wprowadzona bezpośrednio do obiegu hydraulicznego w systemach ciepłowniczych.

Magazynowanie wykorzystujące przemiany fazowe PCM

Technologia magazynowania ciepła z zastosowaniem przemian fazowych (PCM) wykorzystuje materiały, które absorbują lub uwalniają dużą ilość energii podczas zmiany swojego stanu skupienia, np. topnienia lub skraplania. Dzięki tym przemianom, materiały PCM mogą przechowywać ciepło przy minimalnych zmianach temperatury.

Zasada działania tego typu magazynów ciepła polega na tym, że wybrane substancje podczas przemiany fazowej pochłaniają lub uwalniają dużą ilość energii. Do najczęściej wykorzystywanych materiałów należą woski, parafiny oraz sole organiczne i nieorganiczne. Technologie te umożliwiają akumulację ciepła w jednostkowej objętości znacznie większą niż w przypadku konwencjonalnych metod.

Do najważniejszych zalet technologii magazynowania PCM należy wysoka gęstość energetyczna, dzięki czemu możliwe jest przechowywanie zdecydowanie większej ilości energii w jednostce objętości niż w przypadku tradycyjnych magazynów wykorzystywanych w przemyśle. Ponieważ zmiany temperatury w tych procesach są łagodne, mniejsze jest również ryzyko uszkodzenia systemu. Ponadto cały proces magazynowania ciepła odbywa się w wąskim zakresie temperatur, co również przekłada się na większą efektywność tej technologii.

Wykorzystywane w technologii magazynowania PCM materiały są jednak droższe niż w tradycyjnych metodach. Wadą tego systemu jest również konieczność precyzyjnego zarządzania temperaturą, co jest niezbędne, żeby zapewnić optymalne warunki do przemiany fazowej.

Magazynowanie ciepła oparte na przemianach chemicznych

Równie interesującą metodą magazynowania ciepła jest wykorzystanie ciepła przemian chemicznych. Ta innowacyjna technologia bazuje na reakcjach chemicznych, w trakcie których uwalniana lub pochłaniana jest energia. Procesy te obejmują reakcje utleniania-redukcji, rozkład termiczny soli i reakcje związków organicznych.

W przypadku reakcji chemicznych energia jest magazynowana w formie wiązań chemicznych, które mogą być później uwolnione podczas odwracalnych reakcji chemicznych. Magazynowanie ciepła w tym systemie zapewnia dużą ilość energii uzyskiwanej z jednostki objętości, a także możliwość jej długotrwałego przechowywania w temperaturze otoczenia. Reakcje chemiczne mogą być egzotermiczne (wydzielanie ciepła) lub endotermiczne (pochłanianie ciepła).

Do najważniejszych zalet tej metody należy zaliczyć bardzo wysoką gęstość energetyczną, co umożliwia przechowywanie dużych ilości ciepła w małych objętościach. Technologia ta umożliwia ponadto długoterminowe przechowywanie energii termicznej, co może zwiększyć elastyczność procesów przemysłowych.

Do wad tej technologii należy zaliczyć wysokie koszty związane z opracowaniem odpowiednich materiałów i reakcji chemicznych, a także spore wymagania sprzętowe do przeprowadzenia tych reakcji.

Podsumowanie

Magazynowanie ciepła w zakładach przemysłowych może stać się ważnym elementem strategii poprawy efektywności energetycznej. W zależności od potrzeb i charakterystyki procesu produkcyjnego, wybór odpowiedniego typu magazynu ciepła pozwala na optymalizację kosztów energii, zwiększenie niezależności energetycznej, a także poprawę rentowności działalności. Technologie magazynowania ciepła cały czas się rozwijają, można więc mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ich efektywność będzie jeszcze większa.

