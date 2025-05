Miejski park logistyczny Peakside w Trójmieście. W realizacji dwie hale o łącznej powierzchni 20 000 m kw.

Autor: materiały prasowe Peakside Capital Advisors Powstaną dwie hale o łącznej powierzchni ponad 20 000 m kw. Dostępne będą moduły od 1 700 m kw.

Firma Peakside Capital Advisors przygotowuje się do realizacji miejskiego parku logistycznego w Trójmieście. Inwestycja powstanie w Przejazdowie, nieopodal węzła Gdańsk Wschód, który łączy trasę S7 z centrum Gdańska. Powstaną dwie hale o łącznej powierzchni ponad 20 000 m kw. Dostępne będą moduły od 1 700 m kw. Planowany termin oddania inwestycji przypada na lato 2026 r.

Peakside rozpoczyna ekspansję działalności magazynowej poza Warszawę

Peakside wybuduje miejski park logistyczny w Przejazdowie (powiat gdański). Do zrealizowania są dwie hale magazynowe o łącznej powierzchni ponad 20 000 m kw. Przyszli najemcy mają do dyspozycji elastyczne moduły, których rozmiary będą zaczynać się od 1 700 m kw. Projekt skierowany jest do najemców na rynku produkcyjnym, jak i logistycznym.

Trójmiasto to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Polsce, a jego strategiczne położenie i rosnące znaczenie w logistyce i handlu międzynarodowym czynią je naturalnym kierunkiem naszej ekspansji. Realizacja tego projektu to kolejny krok w budowie naszej ogólnopolskiej platformy magazynowej i konsekwentna realizacja strategii wzrostu Peakside na rynku nieruchomości logistycznych – mówi Stefan Laszczyk, Investment Associate w Peakside.

Inwestycja w Przejazdowie to przemyślana odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe i biurowe w obrębie aglomeracji miejskich. Nasz projekt będzie nie tylko funkcjonalny i elastyczny dla najemców z różnych branż, ale również zaprojektowany w duchu zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych i środowiskowych. Naszym celem jest stworzenie parku logistycznego, który będzie łączył wysoką jakość, efektywność energetyczną oraz doskonałą dostępność komunikacyjną, zarówno dla użytkowników, jak i ich pracowników – dodaje Olga Wałkiewicz, Leasing Director w Peakside.

Powstaną dwie nowoczesne hale magazynowe

Wysokość projektowanych budynków wyniesie 12 metrów. Będą one wyposażone m.in. w:

pompy ciepła,

ładowarki do pojazdów elektrycznych,

dachy przystosowane do instalacji fotowoltaicznych.

Dzięki tym rozwiązaniom inwestycja ma spełniać najwyższe standardy zrównoważonego budownictwa. Zostanie to potwierdzone certyfikatami BREEAM, LEED oraz zgodnością z Taksonomią UE.

Lokalizacja miejskiego parku logistycznego Peakside

Miejski park logistyczny Peakside w Trójmieście będzie wyróżniał się dobrą komunikacją.

Inwestycja zaplanowana jest nieopodal drogi ekspresowej S7 i węzła Gdańsk Wschód. By dojechać do centrum Gdańska wystarczy pokonać niespełna 9 km. Zaś od części portowej park logistyczny dzieli zaledwie około 10 km.

W bliskiej okolicy (około 100 m) znajduje się najbliższy przystanek autobusowy.

Hale mają być oddane do użytkowania latem przyszłego roku.

Opracowane na podstawie materiałów prasowych Peakside Capital Advisors

