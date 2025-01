We Wrocławiu powstaje pierwsza w Polsce fabryka cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych

Autor: Roltec

We Wrocławiu buduje się już pierwsza w Polsce fabryka cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych w technologii CIGS. Inwestor, firma Roltec, powinien uruchomić nowy obiekt już w 2025 r. Powstanie minimum 50 nowych miejsc pracy.

Nowoczesna fabryka paneli fotowoltaicznych na Dolnym Śląsku

Firma Roltec rozpoczęła we Wrocławiu budowę pierwszej w Polsce fabryki cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych w technologii CIGS, według projektu Tomasza Gawrona Gawrzyńskiego. Jak podaje na swojej stronie inwestor, stopień zaawansowania prac laboratoryjnych w Roltec pozwolił na rozwijanie produkcji ogniw CIGS na dużą skalę, z zachowaniem najwyższych standardów jakości i powtarzalności.

Projekt zakłada budowę i uruchomienie hali produkcyjno-magazynowej paneli fotowoltaicznych z aneksem technologicznym i częścią socjalną oraz budynku biurowego, a także zagospodarowanie terenu i zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej.

Panele fotowoltaiczne o wysokiej sprawności produkowane we wrocławskiej fabryce mają być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku odnawialnych źródeł energii.

Autor: Roltec, roltec.pl W ramach inwestycji ma powstać hala produkcyjno-magazynowa oraz budynek biurowy

Na czym polega technologia CIGS?

CIGS (Copper Indium Gallium and Selenide) to technologia produkcji cienkich ogniw słonecznych (fotowoltaicznych) oparta na osadzeniu miedzi, indu, galu, selenu na dowolnym podłożu. Spośród innych technologii wyróżnia ją najlepsza odpowiedź widmowa, czyli pochłanianie promieniowania. Do głównych zalet CIGS należy wysoka wydajność przy zużyciu małej ilości materiału.

Jak czytamy na stronie firmy Roltec, cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne serii Solvoz pozwolą na produkcję energii pod różnymi kątami, jednocześnie gwarantując wyższe o 15% uzyski – w porównaniu do paneli krzemowych – w przeliczeniu na zainstalowany kWp.

Inwestycja we Wrocławiu z państwowym dofinansowaniem

Budowa fabryki cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych we Wrocławiu zostanie wsparta finansowo przez Minister Rozwoju i Technologii. Inwestycji przyznano dotację celową w wysokości maksymalnie 3 mln zł, do wypłaty w trzech transzach do 2026 r.

Umowa o dofinansowanie zobowiązuje inwestora, żeby najpóźniej do 31 grudnia 2025 r. utworzył minimum 50 nowych miejsc pracy, a następnie utrzymywał je przez minimum 3 lata. Inwestor musi też do końca 2025 r. wydać na realizację inwestycji minimum 120 862 500 zł, co ma zagwarantować, że prace będą szły sprawnie.

