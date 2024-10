10 najnowocześniejszych fabryk świata. Dwie z nich znajdziesz w Polsce!

10:44

Nowoczesne fabryki to zaawansowane technologicznie obiekty, które powstają na całym świecie, w tym również w Polsce. Zapraszamy na subiektywny przegląd przemysłowych obiektów z różnych zakątków świata, gdzie zrównoważony rozwój łączy się z najnowszymi osiągnięciami inżynierii.

BMW iFactory, Dingolfing, Niemcy

Fabryka samochodów BMW w Dingolfing jest największą fabryką produkcyjną BMW w Europie. Obejmuje kilka hal produkcyjnych, magazynów oraz centrów logistycznych.

Dingolfing odgrywa centralną rolę w produkcji modeli BMW, takich jak:

BMW Serii 5

BMW Serii 7

BMW Serii 8

samochodów elektrycznych, w tym BMW iX

Fabryka jest w pełni zautomatyzowana i zintegrowana z robotyką oraz systemami IoT. Technologia IoT umożliwia automatyczne gromadzenie danych z różnych funkcji, m.in. pomiarów wykorzystywanej energii czy zużycia wody. Urządzenia oraz rozwiązania IoT przesyłają pobrane dane do centralnego systemu, pozwalając na maksymalizację wydajności.

W obszarze zrównoważonego rozwoju w BMW iFactory zintensyfikowano w ostatnich latach działania w wielu dziedzinach takich, jak: redukcja odpadów i recykling, tak, aby na każdy wyprodukowany pojazd przypadało tylko około 600 g odpadów do utylizacji.

Oprócz korzystania z ekologicznej energii elektrycznej zakłady zawarły daleko idącą umowę na dostawę lokalnej energii cieplnej z regionalnej biomasy. Od połowy dekady ma to pokryć około połowę zapotrzebowania na ciepłą wodę procesową, a emisja CO2 w zakładach ma zostać obniżona o 10–15 procent.

Autor: mat. prasowe BMW BMW iFactory, Dingolfing

Google Data Center, Hamina, Finlandia

Centrum danych Google w Haminie powstała we wrześniu 2011 r. i do instalacji chłodzących wykorzystywana jest tam zimna morska woda z nieodległej Zatoki Fińskiej.

Pozwala to na znaczne obniżenie zużycia energii przez obiekt, który wymaga wielkich nakładów na chłodzenie nieustannie pracujących serwerów. Od 2025 roku stanie się również źródłem zrównoważonego ciepła dla miejscowości Hamina.

We współpracy z należącym do miasta dostawcą energii Haminan Energia rozpocznie się pierwszy projekt odzysku ciepła, aby zmniejszyć jego wpływ na środowisko.

Centrum danych Google Hamina, które działa obecnie z zeroemisyjną energią na poziomie 97%, będzie je odzyskiwać, stanowiąc 80% rocznego zapotrzebowania na ciepło lokalnej sieci ciepłowniczej, obejmując okoliczne gospodarstwa domowe, szkoły i budynki użyteczności publicznej.

Siemens Amberg Electronics Plant, Niemcy

Fabryka w Amberg jest jednym z najbardziej zaawansowanych zakładów firmy Siemens. Zakłady te produkują między innymi sterowniki przemysłowe SIMATIC S7, komputery przemysłowe SIMATIC, urządzenia z grupy SIMATIC HMI (Human Machine Interface) do kontroli i monitorowania operatorów maszyn, napędy SINAMICS, jak również oprogramowanie inżynierskie TIA (Totally Integrated Automation).

W zakładzie w Amberg prawie 75% operacji jest w pełni zautomatyzowanych, a zintegrowane systemy cyfrowe pozwalają na bieżąco kontrolować wszystkie procesy produkcyjne.

Środki w zakresie efektywności energetycznej zostały wdrożone w 2004 r. wraz z wprowadzeniem Energy Analytics w celu pozyskania danych energetycznych, wprowadzeniem zarządzania energią zgodnie z ISO 50001, uruchomieniem dwóch połączonych elektrociepłowni oraz zakupem zielonej energii elektrycznej z elektrowni wodnej.

Według opracowywanych danych Siemens zakłada, że do 2030 roku zakład stanie się neutralny klimatycznie.

Siemens Amberg Plant to przykład fabryki, która wprowadziła koncepcję Przemysłu 4.0.

Co to jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej , obejmujący integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług.

Produkcja 4.0 jest kontynuacją rewolucji cyfrowej, skupiającą się na głębszej integracji technologii cyfrowych z procesami produkcyjnymi, w których maszyny komunikują się ze sobą i z ludźmi, a procesy produkcyjne są optymalizowane w czasie rzeczywistym.

Autor: SIEMENS Siemens Amberg Electronics Plant

Northvolt Poland, Gdańsk, Polska

Zakład produkcyjny Northvolt, zajmujący się produkcją magazynów energii, jest największą fabryką tego typu w Europie. Łączna powierzchnia wybudowanych obiektów wynosi 25 tys. m kw.

Zasilany jest energią elektryczną pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł. Na terenie fabryki znajdują się zbiorniki retencyjne oraz sieć ogrodów deszczowych i rowów melioracyjnych.

Budynki produkcyjne oraz biurowy mają wysokość 9,5 m. Po obu stronach tych obiektów wznoszą się wysokie na 30 m automatyczne i bezobsługowe magazyny.

W dachu hali produkcyjnej umiejscowiono blisko 100 dużych świetlików, co pozwala na oświetlenie obiektu światłem naturalnym.

Fabryka jest zautomatyzowana, m.in. w samojezdne wózki widłowe, które po otrzymaniu od maszyn produkcyjnych komunikatu o braku komponentów samodzielnie pobierają je z półek magazynowych. Systemy powstające w Gdańsku stosowane są do zasilania maszyn górniczych i budowlanych, czy wózków cargo.

Drugi element tutejszej produkcji to magazyny energii, które używane są do stabilizacji energii odnawialnej na farmach fotowoltaicznych i wiatrowych.

Fabryka Northvolt znajduje się terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku.

Autor: Northvolt Northvolt Gdańsk

Apple Datacenter, Viborg, Dania

Centrum danych Apple w Viborg, w gminie Tjele w Danii, zlokalizowane jest na terenie 45 000 metrów kwadratowych. Jest to ekologiczny obiekt, wykorzystujący wyłącznie odnawialne źródła energii, w tym energię wiatrową i słoneczną.

Budynek zaprojektowano z myślą o minimalizacji śladu węglowego, a systemy chłodzenia są oparte na technologii naturalnego obiegu powietrza. Centrum danych Apple wykorzystuje największe na świecie lądowe turbiny wiatrowe jako źródło energii, a cała nadwyżka energii jest wysyłana z powrotem do duńskiej sieci energetycznej.

Prologis Park Tsukuba, Japonia

Prologis Park Tsukuba w Japonii oferuje powierzchnię magazynową o wielkości około 65 000 m kw. Został zaprojektowany z myślą o minimalizacji wpływu na środowisko.

Wyposażony jest w panele fotowoltaiczne, które dostarczają energię odnawialną, a także w zaawansowane systemy zarządzania energią, monitorujące i optymalizujące zużycie energii, jak również w nowoczesne rozwiązania w zakresie chłodzenia i wentylacji, kluczowe w przypadku przechowywania produktów wymagających kontroli temperatury.

W ramach obiektu testowane są i wdrażane innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja i IoT, co pomaga w monitorowaniu procesów magazynowych w czasie rzeczywistym.

Prologis jest największym na świecie deweloperem i właścicielem nieruchomości logistycznych. Na świecie oferuje około 115,4 mln m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej w 19 krajach.

Autor: Prologis Prologis Park Tsukuba fot. mar. prasowe Prologis

Tesla Gigafactory Nevada, USA

Tesla Gigafactory w Nevadzie, znana również jako Giga Nevada lub Gigafactory 1, znajduje się w Storey County w Stanach Zjednoczonych. Powstała w 2014 roku, przy współpracy z partnerem głównym, firmą Panasonic. Powierzchnia użytkowa fabryki wynosi 492000 m kw.

Giga Nevada, to jedna z największych na świecie fabryk silników elektrycznych, produktów do magazynowania energii, układów napędowych pojazdów i akumulatorów, wytwarzająca miliardy ogniw rocznie.

Fabryka została zaprojektowana tak, aby być całkowicie samodzielna. Cały budynek jest pokryty 200 000 paneli fotowoltaicznych, a za ogrzewanie i chłodzenie budynku odpowiadają pompy ciepła. Dodatkowo system jest uzupełniony o duże magazyny energii elektrycznej, które umożliwiają nieprzerwane funkcjonowanie obiektu przez cały rok, bez względu na pogodę.

Zakłady produkcyjne Gigafactory zawierają wiele z rozwiązań z obszaru automatyki, robotyki przemysłowej, a także cyfryzacji i Przemysłu 4.0., związane ze stosowaniem i integracją inteligentnych, usieciowionych i autonomicznych rozwiązań technologicznych.

Tesla stosuje roboty przemysłowe do wykonywania wielu zadań produkcyjnych, takich jak spawanie, malowanie, montaż czy testowanie. Roboty te są nie tylko szybkie i precyzyjne, ale również zdolne do współpracy z ludźmi i innymi robotami. W fabryce Gigafactory 1 w Nevadzie Tesla używa robotów firmy FANUC, które mogą podnosić ciężary do 700 kg.

W Giga Nevada Tesla zainstalowała ponad 10 tys. czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia czy napięcia. Te dane są następnie analizowane przez system zarządzania energią firmy Siemens, który pomaga Tesli oszczędzać energię i redukować emisję dwutlenku węgla.

Volvo Car Factory, Torslanda, Szwecja

Zakład Torslanda posiada roczną zdolność produkcyjną na poziomie 300 tys. samochodów i jest największym oraz najdłużej działającym zakładem produkcyjnym Volvo Cars.

Obecnie fabryka Volvo w Torslanda jest zasilana neutralną dla klimatu elektrycznością oraz posiada neutralne dla klimatu ogrzewanie. Połowa energii cieplnej pochodzi z biogazu, a druga połowa jest pozyskiwana z ciepłownictwa komunalnego poprzez przemysłowe ciepło odpadowe.

Volvo Cars w Torslandii zamierza zmniejszyć zużycie energii w przeliczeniu na każdy na samochód wyprodukowany w jego sieci produkcyjnej o 30 procent do 2025 roku.

Poza działaniami mającymi zredukować zużycie energii i emisję gazów w skali swej globalnej sieci wytwórczej, Volvo Cars pracuje także nad rozszerzeniem wykorzystywania ekologicznych materiałów w swych produktach.

Do roku 2025 firma pragnie osiągnąć minimum 25-procentowy udział plastików z odzysku i recyklingu wśród tworzyw wykorzystywanych w produkcji każdego nowego auta.

W 2023 roku we współpracy z Northvolt rozpoczęła się budowa nowej fabryki Volvo w Gothenburgu w Szwecji, która ma zacząć działalność w 2025 roku.

Będzie produkować ogniwa bateryjne, wytwarzane specjalnie dla nowej generacji, elektrycznie napędzanych samochodów Volvo i Polestar. Firma planuje produkcję i sprzedaż samochodów wyłącznie elektrycznych do 2030 roku.

Autor: VOLVO Cars VOLVO Cars Torslanda fot. mat. prasowe VOLVO Cars

IKEA Industry Factory, Zbąszynek, Polska

IKEA Industry będąca częścią Grupy Inter IKEA jest największym producentem mebli drewnianych na świecie. Firma posiada 40 zakładów w 10 krajach, które zatrudniają około 19 000 pracowników, produkujący ponad 100 mln sztuk mebli.

Fabryka IKEA w Zbąszynku to największy zakład produkcyjny IKEA na świecie, zajmujący powierzchnię 384 ha.

IKEA Industry Zbąszynek składa się z kilku fabryk:​

Fabryka Zbąszynek

Fabryka Babimost

Fabryka Komponenty

Fabryka MPS

Fabryka EKET

Zakład jest zautomatyzowany, a nowoczesne technologie pozwalają na precyzyjne zarządzanie produkcją mebli. Fabryka wykorzystuje ekologiczne rozwiązania, w tym odnawialne źródła energii, a także zaawansowane systemy zarządzania odpadami, które pozwalają na minimalizację wpływu na środowisko.

W zakładach wykorzystywane są zasoby naturalne ograniczające zużycie energii, zainstalowano również czujniki światła i ruchu.

Na gruntach w Babimoście i Zbąszynku oficjalnie rozpoczęto budowę 37 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 19 MW i powierzchni odpowiadającej wielkości 6 sklepów IKEA.

Będzie to nie tylko jedna z największych farm fotowoltaicznych na użytek własny w Polsce, ale też jedna z największych tego typu instalacji na terenie fabryki w Europie.

Fabryki IKEA Industry są w czołówce redukcji emisji dwutlenku węgla i zamierzają zredukować jego emisję o 80% do 2025 roku, podczas gdy celem całej produkcji IKEA jest zmniejszenie śladu klimatycznego o 80% do 2030 roku.

Autor: mat. pras. IKEA Industry

Fabryka Audi, Bruksela, Belgia

Fabryka Audi w Brukseli specjalizuje się w produkcji samochodów elektrycznych i jest ukierunkowana na produkcję samochodów w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.

Dzięki temu stała się pierwszym na świecie zakładem produkcyjnym w segmencie premium, który jest neutralny pod względem emisji CO2. Kluczową rolę w tej ekologicznej transformacji pełni produkcja elektrycznego modelu Audi Q8 e-tron.

54-hektarowa fabryka, oprócz korzystania z belgijskiej odnawialnej energii elektrycznej i biogazu, produkuje własną. Zakład jest wyposażony w jeden z największych w regionie systemów fotowoltaicznych o powierzchni około 107 tys. m kw., który generuje około 9 tys. megawatogodzin energii elektrycznej rocznie. Aż 95 proc. redukcji dwutlenku węgla wynika z przejścia na energie odnawialne.

Równocześnie z całą transformacją fabryki oceniano procesy produkcyjne pod kątem ich przyszłego potencjału, optymalizując je w celu bardziej zrównoważonego rozwoju.

Temperatura w halach została zmniejszona z 22 do 18 stopni Celsjusza, a światła są wyłączane podczas przerw i przyciemniane o 20 proc. w trakcie pracy. Wiele w pełni zautomatyzowanych systemów działa teraz w ciemności.

Fabryka Audi w Brukseli ciągle szuka rozwiązań, aby jeszcze bardziej zneutralizować emisję CO2 o kolejne 3 procent rocznie.

Przykładem może być sąsiednia oczyszczalnia ścieków, która od końca 2023 r. zajęła się przetwarzaniem ścieków z fabryki na tzw. szarą wodę, będąca ponownie wykorzystywana w produkcji, co pozwala na zaoszczędzenie ponad 100 tys. metrów sześciennych wody pitnej w ciągu roku.

Autor: Audi AG Bezzałogowne systemy transportowe (DTS) transportują wymagany materiał do stacji montażowych fot. Audi AG

10 najnowocześniejszych fabryk na świecie. Zdjęcia

