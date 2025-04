10 najnowocześniejszych hal przemysłowych w Polsce. Zobacz subiektywny przegląd

14:10

W Polsce szybko przybywa nowoczesnych hal przemysłowych, które łączą innowacyjne rozwiązania z dbałością o środowisko i komfort pracy. Powstają obiekty imponujące skalą, technologią i ekologicznymi rozwiązaniami. Które inwestycje wyróżniają się na tle innych? Przedstawiamy subiektywny wybór dziesięciu najnowocześniejszych hal przemysłowych.

Spis treści

10 najnowocześniejszych hal przemysłowych w Polsce. Gdzie powstają i co je wyróżnia?

Rynek hal przemysłowych rozwija się w Polsce dynamicznie. Co chwila pojawiają się informacje o kolejnych finalizowanych lub właśnie rozpoczynanych inwestycjach w hale magazynowe czy fabryki, które wyróżnia dbałość o ekologię i komfort pracowników. Świadczy o tym choćby uzyskiwana przez te obiekty certyfikacja BREEAM na wysokim, a czasem wręcz najwyższym możliwym poziomie.

Które niedawno oddane do użytku lub właśnie budowane hale przemysłowe zasługują na miano najnowocześniejszych? Spośród licznych przykładów wybraliśmy 10, które naszym zdaniem warto przybliżyć. Zachęcamy do obejrzenia wizualizacji.

Poniżej omawiamy szerzej każdą z 10 – naszym zdaniem – najnowocześniejszych inwestycji w hale przemysłowe, jakie są obecnie realizowane lub zostały niedawno zrealizowane w Polsce.

Autor: Panattoni Panattoni Park Poznań A2, hala B – hala magazynowo-logistyczna

Panattoni Park Poznań A2, hala B – najwyższy poziom certyfikacji BREEAM

Ukończona na początku 2024 r. hala B w inwestycji Panattoni Park Poznań A2 to budynek o powierzchni blisko 82 tys. m², który powstał dla marki odzieżowej H&M. Nowoczesna hala magazynowo-logistyczna, wybudowana przez Harden Construction, uzyskała certyfikację BREEAM na najwyższym możliwym poziomie Outstanding. To już trzeci w Polsce, a ósmy w Europie obiekt firmy Panattoni z taką certyfikacją.

Hala B uzyskała podczas certyfikacji maksymalną ocenę w dziedzinie efektywności energetycznej. Obiekt wyposażony jest m.in. w odzysk ciepła, instalację fotowoltaiczną oraz energooszczędne oświetlenie LED, zaś deszczówka jest gromadzona i wykorzystywana m.in. do spłukiwania toalet. Obiekt ma zużycie energii pierwotnej o 27% niższe niż wymagają przepisy krajowe, a do tego o 70% w stosunku do modelu bazowego ograniczono zużycie wody. Hala powstała całkowicie bez wykorzystania PVC, a 95% wyprodukowanych odpadów budowlanych trafiło do recyklingu lub odzysku. Zadbano także o pracowników, którzy mają do dyspozycji m.in. siłownię, boisko do siatkówki oraz rozbudowaną infrastrukturę rowerową.

Autor: Baltic Towers Fabryka morskich wież wiatrowych w Gdańsku

Fabryka morskich wież wiatrowych w Gdańsku – inwestycja w energetykę odnawialną

Inwestycja na terenie Stoczni Gdańskiej pozwoli rocznie produkować nawet ponad 150 wież wiatrowych – to największy taki projekt w Europie. Realizacja tego kluczowego przedsięwzięcia dla polskiego sektora energetyki odnawialnej ma się zakończyć w II kwartale 2025 r. i po uruchomieniu produkcji ułatwi budowę polskich farm wiatrowych na Bałtyku. Fabrykę buduje spółka Baltic Towers, utworzona wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz spółkę GRI Renewable Industries, S.L. z Hiszpanii.

Hala fabryczna ma spełniać najwyższe standardy środowiskowe, jakościowe oraz techniczne oczekiwane przez klientów rynku MEW. Fabryka zapewni pracę ok. 500 wysoko wykwalifikowanym specjalistom. Dzięki dobrze przemyślanej lokalizacji łatwo będzie ją włączyć w istniejący lokalny łańcuch dostaw, jak również transportować już wyprodukowane wieże wiatrowe.

– W ramach inwestycji budowana jest hala do produkcji wież offshore dla turbin wiatrowych o mocy powyżej 15 MW. Zakład zaprojektowany i wybudowany zgodnie ze standardami Industry 4.0 (integracja inteligentnych maszyn i systemów w procesie produkcyjnym) – podaje Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Autor: Frigo Logistics Centrum logistyczne Frigo Logistics w Żninie – modernizacja i rozbudowa

Centrum dystrybucyjne Frigo Logistics w Żninie – nowa instalacja chłodnicza i fotowoltaika

W październiku 2024 r. Frigo Logistics zakończy rozbudowę i modernizację swojego centrum dystrybucyjnego w Żninie. Projektantem i generalnym wykonawcą jest firma Kajima Poland. W wyniku inwestycji magazyn-mroźnia powiększył się o 4200 m², co oznacza niemal dwukrotne zwiększenie pojemności magazynu – do 25 tys. palet. Jednocześnie zmodernizowano systemy chłodnicze, co pozwoliło zmniejszyć ich awaryjność oraz oszczędzać energię.

Ważnym komponentem tej inwestycji są panele fotowoltaiczne. Na magazynie-mroźni zainstalowano fotowoltaikę o powierzchni 900 m², która zaspokaja 37% zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. Dodatkowo na sąsiedniej działce powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 Mwp. W ramach inwestycji w Żninie powstał także nowy obiekt biurowy oraz akumulatorownia do obsługi wózków widłowych.

Autor: Hillwood Polska/zdjęcie ilustracyjne

Hillwood Grodzisk Mazowiecki – dwie nowoczesne hale magazynowe pod Warszawą

Dzięki tej inwestycji magazynowej Hillwood Polska planuje umocnić swoją pozycję na warszawskim rynku. Już w połowie lutego 2025 r. ma zostać oddana do użytku pierwsza z dwóch hal o powierzchni ponad 50 tys. m². Łącznie obie hale zaoferują najemcom blisko 88 tys. m² powierzchni do wykorzystania. Projekt powstaje w Chlebni obok Grodziska Mazowieckiego.

O jakościowych ambicjach Hillwood Polska świadczy zamiar uzyskania dla inwestycji certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent. Hale wyposażone będą w panele fotowoltaiczne produkujące zieloną energię. Nowoczesne hale będą doskonale skomunikowane ze stolicą dzięki bliskości autostrady A2, a nieopodal znajdują się także obwodnica Grodziska oraz droga ekspresowa S8. Co więcej, najemcy obiektów Hillwood Grodzisk Mazowiecki mogą oczekiwać dostosowania obiektów do swoich indywidualnych potrzeb.

Autor: Real Management Good Point V w Łubnej pod Warszawą – park produkcyjno-przemysłowy

Good Point V w Łubnej pod Warszawą – park produkcyjno-przemysłowy z dwoma stawami

W Łubnej pod Warszawą (nieopodal Góry Kalwarii) spółka Real Management realizuje budowę parku produkcyjno-przemysłowego o łącznej powierzchni 30 tys. m². Generalnym wykonawcą jest firma Bremer. Do pierwszego z trzech budynków najemcy wprowadzą się w III kw. 2024 r., zaś cały projekt zostanie zakończony w I kw. 2025 r. Atutem inwestycji jest lokalizacja tuż przy drodze krajowej 79.

Park Good Point V wyróżnia otoczenie – budynki wyrosną między dwoma stawami pogliniankowymi, a do tego znaczną część działki zajmują tereny zielone, co stanowi rzadkość przy tego typu inwestycjach. To plus dla pracowników, dla których przewidziano na terenie kompleksu obszar rekreacyjny. „Zielone” mają być też same obiekty produkcyjno-przemysłowe, które będą spełniać nie tylko normy ESG, ale też stworzony przez dewelopera Zielony Standard Budynków Magazynowych. W planach jest uzyskanie certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

Autor: MPK-Łódź Zakład Techniki MPK-Łódź – remonty i produkcja w dawnej zajezdni tramwajowej

Zakład Techniki MPK-Łódź – nowoczesna produkcja w dawnej zajezdni tramwajowej

Powstała w 1912, a zamknięta w 2012 r. zajezdnia Helenówek w Łodzi jest w trakcie gruntownej przebudowy i rozbudowy, która przemieni ją w nową siedzibę Zakładu Techniki MPK-Łódź. Głównym wykonawcą prac zleconych przez MPK-Łódź jest Inkomet, a inwestycja ma zakończyć się w II połowie 2025 r. Historyczne obiekty zostaną gruntownie zmodernizowane oraz wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia.

Zakład będzie nie tylko wykonywać remonty i modernizacje tramwajów, ale także produkować oraz regenerować podzespoły taboru autobusowego i tramwajowego. W przeszłości Zakład Techniki produkował też własne prototypowe pojazdy techniczne. W nowej siedzibie zatrudnienie znajdzie ok. 200 pracowników produkcyjnych oraz 25 biurowych.

Autor: STEICO Fabryka STEICO w Gromadce k. Bolesławca – zakład produkcyjny

Fabryka STEICO w Gromadce koło Bolesławca – produkcja ekologicznych materiałów izolacyjnych

Uruchomiona w czerwcu 2023 r. nowa fabryka STEICO powstała na Dolnym Śląsku, na działce o powierzchni 16,5 ha w Gromadce koło Bolesławca, doskonale skomunikowanej dzięki bliskości autostrady A4. To już trzeci i najnowocześniejszy jak dotąd zakład produkcyjny STEICO w Polsce. W obiekcie docelowo, po osiągnięciu przez zakład pełnej mocy produkcyjnej, pracować będzie 190 osób.

Hala produkcyjna STEICO mieści dwie wydajne linie technologiczne do produkcji ekologicznych, sprężystych mat termoizolacyjnych z włókna drzewnego. W przyszłości zakład będzie także produkował płyty termoizolacyjne. Produkcja odbywa się z wykorzystaniem bardziej przyjaznej środowisku metody suchej, a same płyty nadają się nie tylko do izolacji cieplnej, ale też dobrze wytłumiają dźwięki.

– Do ekologicznych rozwiązań należy również zaplanowany w zakładzie kocioł na biomasę, który dostarczy ciepło wykorzystując wytworzone w zakładzie odpady drzewne – podaje STEICO.

Autor: Panattoni City Logistics Kraków III – hala magazynowa

City Logistics Kraków III – oszczędność energii i wody w Nowej Hucie

Inwestycja spółki Panattoni na terenie Nowej Huty ma być gotowa w sierpniu 2024 r. Zaledwie 11 km od centrum Krakowa, tuż przy węźle komunikacyjnym Pleszów oraz drodze ekspresowej S7 powstaje nowoczesna hala magazynowa o powierzchni niemal 24 569 m². Obiekt według planów spółki uzyska certyfikację BREEAM na poziomie Excellent.

Przy projektowaniu i budowie City Logistics Kraków III postawiono na ekologię i komfort użytkowania. W obiekcie zastosowane zostaną liczne rozwiązania oszczędzające wodę i prąd (m.in. oświetlenie LED), a w częściach biurowych zadbano o redukcję hałasu (zwiększone parametry akustyczne) oraz lepszy dostęp światła naturalnego. Hala wyposażona będzie w ładowarki do samochodów elektrycznych, przewidziano też możliwość doposażenia obiektu w fotowoltaikę.

Autor: Kingfa Sci. & Tech Co. Ltd Fabryka koncernu Kingfa w Szprotawie – zakład produkcyjny i Centrum Naukowo-Badawcze

Fabryka Kingfa w Szprotawie – zakład produkcyjny i Centrum Naukowo-Badawcze

Chiński koncern Kingfa Sci. & Tech Co. Ltd realizuje ciekawą inwestycję w Szprotawie w województwie lubuskim. Na 14-hektarowym terenie byłego radzieckiego lotniska w Wiechlicach powstaną:

zatrudniająca docelowo ok. 400 osób fabryka biodegradowalnego, ekologicznego granulatu z tworzyw sztucznych,

Centrum Naukowo-Badawcze w zakresie wytwarzania nowych technologii dla dostawców branży AGD.

Fabryka w Szprotawie – zaledwie drugi obiekt koncernu Kingfa w Europie – ma rozpocząć produkcję na przełomie 2024 i 2025 r. Na początkowym etapie nowoczesny obiekt da zatrudnienie ok. 100 osobom. Warto dodać, że teren dawnego lotniska znajduje się na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Autor: Panattoni Panattoni Park Będzin – kompleks magazynowo-usługowo-produkcyjny

Panattoni Park Będzin – wielofunkcyjny kompleks z zielonymi strefami relaksu dla pracowników

Kolejna powstająca inwestycja firmy Panattoni w Polsce to magazynowo-usługowo-produkcyjny kompleks Panattoni Park Będzin powstający w województwie śląskim. Na niełatwej działce między drogą nr 86 a Potokiem Psarskim firma Harden Construction buduje dwie hale wielofunkcyjne, które mają być gotowe w IV kw. 2024 r. Łączna powierzchnia hal wyniesie 27,5 tys. m².

Nowa inwestycja uzyska certyfikację BREEAM na poziomie Excellent. Z uwagi na bliskość potoku budowa hal jest stale nadzorowana przez ekologa badającego wpływ inwestycji na środowisko naturalne. W gotowym obiekcie przewidziano m.in. ładowarki do aut elektrycznych, rozwiązania służące oszczędności energii elektrycznej i wody oraz możliwość zamontowania fotowoltaiki (wzmocniona konstrukcja dachu). Pracownicy będą mogli liczyć m.in. na zielone strefy relaksu oraz wygodną infrastrukturę dla rowerzystów.

