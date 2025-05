Rozbudowa Parku Panattoni Siedlce – powstanie ponad 6 200 m kw. przestrzeni magazynowej. Inwestycja pozyskała dwóch nowych najemców

Parku Panattoni Siedlce pozyskał nowych najemców. Deweloper rozpoczyna jego rozbudowę.

Park Panattoni Siedlce ma dwóch nowych najemców. W związki z tym deweloper rozpoczyna jego rozbudowę. Firma FoodWell – należąca do grona liderów rynku bakalii – zajmie 5 700 m kw. w istniejącej już hali, a dla drugiego, który jest operatorem logistycznym – wybudowane zostanie ponad 6 200 m kw. nowej przestrzeni magazynowej.

Nowi najemcy Panattoni Park Siedlce

Panattoni Park Siedlce znajduje się niedaleko centrum miasta, w sąsiedztwie A2 (nieco ponad godzinę od Warszawy). Deweloper pozyskał dla tej inwestycji dwóch nowych najemców.

Pierwszy z nich to firma FoodWell, która należy do grona liderów rynku bakalii. Wynajęła ona 5 700 m kw. w istniejącej już hali. Jest to grupa z polskim kapitałem, działająca w segmencie zdrowej żywności. Jej marki to: Bakalland, Delecta, Purella Superfoods, BeRAW oraz Anatol.

Drugim najemcą jest operator logistyczny. To właśnie dla niego deweloper wybuduje ponad 6 200 m kw. nowej przestrzeni magazynowej.

Stale podnosimy poprzeczkę i stawiamy na ciągły rozwój, a do tego niezbędne jest nowoczesne zaplecze logistyczne. Nasz nowy magazyn będzie pełnił rolę miejsca do składowania zarówno gotowych produktów, które będą dystrybuowane do klientów, jak i do przechowywania surowców i opakowań przeznaczonych do wykorzystania w fabryce w Janowie Podlaskim. Dobre połączenie z naszym największym zakładem produkcyjnym było jednym z głównych argumentów, które zdecydowały o wyborze inwestycji Panattoni – mówi Maciej Korycki, Supply Chain Director w FoodWell.

Dzięki umowie z FoodWell skomercjalizowaliśmy całą dostępną powierzchnię spekulacyjną w Panattoni Park Siedlce, a druga umowa – z operatorem logistycznym – pozwala nam wystartować z kolejną fazą projektu. Cieszymy się z rozwoju tej inwestycji, która – pomimo zlokalizowania poza głównymi ośrodkami logistycznymi – skutecznie przyciąga najemców. Decydujące znaczenie mają dobre połączenia komunikacyjne, bliskość autostrady oraz ograniczona dostępność nowoczesnej powierzchni magazynowej w regionie. To dowód, że warto inwestować na rynkach z niewykorzystanym potencjałem – mówi Michał Samborski, Head of Development w Panattoni.

Rozbudowa Panattoni Park Siedlce dla nowego najemcy

Drugi nowy najemca to operator, który zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług logistycznych. Deweloper rozpoczął już prace nad rozbudową istniejącej hali o nową powierzchnię. Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Budynek przejdzie certyfikacje w systemie BREEAM na wysokim poziomie Excellent. Zostanie wyposażony m.in. systemy redukujące zużycie wody pitnej i oszczędzające wodę.

Projekt zakłada zwiększony dostęp do światła dziennego, by zapewnić lepszy komfort użytkowników hali. Część biurowa ma spełniać wysokie standardy akustyki, komfortu termicznego i jakości powietrza.

Panattoni Park Siedlce

Jest to kompleks dwóch hal magazynowych klasy A, który znajduje się blisko centrum Siedlec oraz obwodnicy miasta (zjazd Siedlce Południe), łączącej się z autostradą A2. Zapewnia to dobry dojazd do Warszawy. Natomiast bliskość drogi krajowej nr 2 usprawnia połączenia z wschodnimi regionami kraju. Panattoni Park Siedlce to obiekt, który może zostać dostosowany do potrzeb klientów z różnych branż. Umożliwia on procesy od magazynowania i składowania po lekką produkcję.

