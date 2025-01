Działa już nowa linia produkcyjna w browarze w Elblągu. Inwestycja Grupy Żywiec

Grupa Żywiec uruchomiła w Elblągu nową linię do produkcji piwa w puszce. Ma także wpłynąć na obniżenie śladu węglowego zakładu. Pozwoli zredukować zużycie ciepła, wody i energii elektrycznej. Grupa planuje dalsze inwestycje w browarach w Żywcu, Elblągu, Warce i Namysłowie, aby zbudować nowoczesny, zaawansowany technologicznie i elastyczny łańcuch dostaw.

Nowa linia do produkcji piwa w puszce

Inwestycja w browarze w Elblągu. Nowa linia produkuje piwo z prędkością 60 tys. puszek na godzinę. W tym tygodniu Grupa Żywiec uruchomiła w Elblągu nową linię do produkcji piwa w puszce - podał serwis Newseria.

Nowa linia jest dwukrotnie szybsza od dotychczasowej i zwiększyła zdolności produkcyjne browaru o 30 proc. Ma także wpłynąć na obniżenie śladu węglowego zakładu. Pozwoli zredukować zużycie ciepła, wody i energii elektrycznej.

– Nowa linia produkuje piwo z prędkością 60 tys. puszek na godzinę, ponad dwa razy więcej niż dotychczasowa, wpłynęła więc na zwiększenie o jedną trzecią zdolności produkcyjnych w Elblągu – powiedział agencji Newseria Tomasz Klima, production & supply chain director w Grupie Żywiec.

Nowa instalacja pozwoli na produkcję wszystkich wariantów puszek:

o pojemności 330 ml, 500 ml i 550 ml

foliowanych w 4-, 6-, 8- i 12-paki

W skład instalacji linii puszkowej wchodzą m.in. jednopoziomowy pasteryzator tunelowy o niskiej konsumpcji wody i energii, silniki elektryczne najwyższej klasy energooszczędności oraz niskiej konsumpcji sprężonego powietrza i CO2. Nowa linia zużywa więc mniej wody i energii elektrycznej, obniżając ślad węglowy zakładu. Z kolei oszczędność zużycia ciepła w porównaniu do poprzedniej linii wyniesie w przeliczeniu 130 t węgla.

– Ciepło zaoszczędzone przy transferze ze starej linii na nową pozwoliłoby na ogrzanie średniej wielkości osiedla mieszkaniowego – wyjaśnia Tomasz Klima.

Elbląg: od monobrowaru do multimarkowego zakładu

Browar w Elblągu warzy łącznie 12 różnych marek piwa, co pokazuje ewolucję od monobrowaru do multimarkowego zakładu. Na przestrzeni lat zgromadził wiele wyróżnień, w tym Srebrną Nagrodę TPM (Total Productive Management) za efektywne zarządzanie i wykorzystanie maszyn i urządzeń w produkcji.

– Znaleźliśmy się w wyróżnionym gronie 10 browarów w Europie. To uznanie wysokiego poziomu dojrzałości pracy w TPM. To filozofia pracy, która zwiększa produktywność zakładu, zmniejsza zużycie energii i przez to bardzo pozytywnie wpływa na środowisko, dzięki czemu skorzystał na tym nie tylko browar, ale również całe miasto – dodaje ekspert Grupy Żywiec.

Grupa Żywiec planuje kolejne inwestycje

Grupa planuje dalsze inwestycje w browarach w Żywcu, Elblągu, Warce i Namysłowie, aby zbudować nowoczesny, zaawansowany technologicznie i elastyczny łańcuch dostaw. Inwestycje mają wspierać transformację spółki w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz jeszcze lepiej odpowiadać na zmieniający się rynek.

– Sposób, w jaki browary ze sobą współpracują i w jaki się wspierają, pozwala nam na lepsze wykorzystanie zasobów odnawialnych i realizowanie przełomowych inicjatyw w zakresie zmniejszania naszego oddziaływania na środowisko. Efektywna współpraca naszych browarów pozwala nam na zwiększenie siły naszych marek, a przez to poprawę ich widoczności na rynku – tłumaczy Tomasz Klima.

