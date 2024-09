City Logistics Warsaw IX ‒ Panattoni zakończyło budowę magazynu ostatniej mili w stolicy

„Dzięki strategicznej lokalizacji przy głównych arteriach komunikacyjnych stolicy, nasz nowy obiekt, City Logistics Warsaw IX, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku na przestrzenie magazynowe zoptymalizowane do szybkich dostaw w modelu „last-mile”. Co więcej, nasze przestrzenie nie tylko spełniają najwyższe standardy efektywności i innowacji, ale są także zaprojektowane z myślą o maksymalnej adaptacji do różnych potrzeb klientów. To miejsce, gdzie technologia i dostępność idą w parze, by sprostać wyzwaniom współczesnej logistyki miejskiej”

– mówi Karolina Przygoda, Associate Leasing Director w Panattoni.