City Logistics Warsaw VI zostało ukończone. To pierwszy projekt Harden Construction w Warszawie

Rozwiązania środowiskowe to nie PR, ale wymierne korzyści dla użytkowników obiektu. Zastosowaliśmy systemy pomagające kontrolować i zarządzać zużyciem mediów, co korzystnie wpływa na rachunek ekonomiczny. Są to też rozwiązania, które wyprzedzają przyszłe regulacje dotyczące wpływu budynków na środowisko, które będą coraz bardziej rygorystyczne. Ekologiczne i środowiskowe rozwiązania, które obecnie wydają się być kosztowne, w rzeczywistości są inwestycją w przyszłość

– mówi Łukasz Kozerski, Dyrektor Operacyjny w Harden Construction.