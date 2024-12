Największa z nich jest wielkości Gdyni. Oto 10 fabryk-gigantów. Co produkują?

Największe hale przemysłowe na świecie to nie tylko imponujące konstrukcje, ale także kluczowe miejsca dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego czy energetycznego. Przedstawiamy TOP 10 największych gigantów przemysłu takich, jak: Boeing Everett Factory, fabryka Volkswagena w Wolfsburgu czy Tesla Gigafactory w Teksasie.

Boeing Everett Factory - Stany Zjednoczone (Everett, Washington) – tu powstają Dreamlinery

Boeing jest największą na świecie firmą przemysłu lotniczego, kosmicznego oraz wiodącym producentem samolotów pasażerskich i systemów obronnych, bezpieczeństwa oraz kosmonautyki.

Największa fabryka świata, Boeing Everett Factory znajduje się w Everett, około 40 kilometrów na północ od Seattle, w stanie Washington, w Stanach Zjednoczonych. Fabryka zajmuje powierzchnię około 399 000 m2 (około 39,9 ha). Jest również znana jako największy budynek na świecie pod względem objętości, wynoszącej około 13,3 miliona m3. Ogromne hale produkcyjne są w stanie pomieścić montaż kilku dużych samolotów jednocześnie.

Budowa fabryki rozpoczęła się w 1966 roku, a otwarcie miało miejsce w 1967 roku. Pierwotnie została zbudowana dla produkcji Boeinga 747, pierwszego na świecie szerokokadłubowego samolotu pasażerskiego.

Boeing Everett Factory jest miejscem montażu wielu z najważniejszych modeli samolotów, w tym: Boeing 747, 767, 777 oraz 787 Dreamliner.

Obecnie na świecie eksploatowanych jest ponad 12 000 odrzutowców pasażerskich i transportowych wyprodukowanych przez koncern Boeing, co stanowi około 75% światowej floty.

Fabryka jest wyposażona w najnowocześniejsze technologie produkcyjne, w tym zautomatyzowane linie montażowe, zaawansowane systemy kontroli jakości oraz systemy logistyczne. Każda nowa generacja samolotów Boeing ma być przynajmniej 15 proc. wydajniejsza pod względem ilości zużywanego paliwa oraz emisji CO 2 .

Boeing rozwija także rozwiązania z zakresu zarządzania ruchem powietrznym i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii takich, jak: biopaliwa, ogniwa paliwowe czy baterie słoneczne, starając się zmniejszyć swój wpływ na środowisko naturalne.

Volkswagen Wolfsburg Plant – Niemcy: największa na świecie fabryką samochodów osobowych

Zlokalizowana w Wolfsburgu w Dolnej Saksonii fabryka Volkswagen Wolfsburg Plant zatrudnia około 70 000 pracowników, a roczna produkcja w roku 2023 wyniosła 490 tys. pojazdów.

Hale fabryczne zajmują powierzchnię 1,6 km2. Łączna sieć dróg ma długość 75 km, z dodatkowymi 60 km torów kolejowych. Obecnie w fabryce w Wolfsburgu produkowane są modele: Volkswagen Golf, Volkswagen Golf Variant, Volkswagen Touran, Volkswagen Tiguan.

Fabryka Volkswagena powstała w roku 1938, obecnie stała się jest jednym z największych centrów rozwoju w branży motoryzacyjnej. Jest to jedna z najbardziej zdywersyfikowanych fabryk w portfolio Volkswagena, produkująca różne typy pojazdów dla różnych rynków.

Dwa zakłady kogeneracji eksploatowane w Wolfsburgu przez Volkswagen AG nie tylko wytwarzają energię i ciepło dla fabryki Volkswagena, ale także ciepło dla miasta Wolfsburg. Ponadto elektrownie Wolfsburg dostarczają energię elektryczną do zakładów w Salzgitter, Brunswicku, Emden, Hanoveru i Kassel.

Od 2022 roku Volkswagen Wolfsburg zainwestował ok. 460 milionów euro w główny zakład. Inwestycja służy przygotowaniu do produkcji samochodów elektrycznych, w tym modelu ID.3. Rozbudowa zakładu ma się zakończyć do końca 2025 roku.

Najpóźniej do końca 2033 roku marka Volkswagen będzie produkować w zakładzie w Wolfsburgu wyłącznie samochody elektryczne, podobnie jak we wszystkich swoich pozostałych fabrykach w Europie.

Autor: Volkswagen AG Volkswagen Wolfsburg Plant – Niemcy

Hyundai Motor Ulsan Plant - Korea Południowa

Fabryka Hyundaia znajdującą się w Ulsan w Korei Południowej zajmuje obszar o powierzchni około 5,5 miliona m2 (około 5,5 km2). Została otwarta w 1968 roku, od tego czasu fabryka stała się jednym z największych i najbardziej zaawansowanych zakładów produkcyjnych na świecie, o rocznej zdolności produkcyjnej 1,6 miliona aut.

Hyundai wytwarza również we własnym zakresie stal do produkcji samochodów oraz ma własną flotę statków (Hyundai Glovis), dzięki czemu od początku do końca zarządza całym łańcuchem produkcji oraz dostaw.

Fabryka jest wyposażona w zaawansowane technologie produkcyjne, w tym robotyzację, automatyzację montażu, systemy kontroli jakości oraz zintegrowane systemy logistyczne. W Ulsan produkuje się szeroki zakres modeli samochodów osobowych i SUV-ów dla rynków krajowych i międzynarodowych. Wśród produkowanych modeli znajdują się m.in. Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson oraz Hyundai Palisade.

W 2021 roku rozpoczęto gruntowną przebudowę gamy modelowej pod kątem pojazdów ze zelektryfikowanym napędem: Avante Hybrid oraz crossovera Ioniq.

Od 2023 roku w Ulsan trwa budowa nowej fabryki pojazdów elektrycznych. Zajmie powierzchnię 548 000 m2 i będzie w stanie wyprodukować 200 000 pojazdów elektrycznych rocznie. W projekt zainwestowanych jest 2 biliony KRW (1,53 miliarda dolarów), a masowa produkcja rozpocznie się w pierwszym kwartale 2026 r.

Autor: Hyundai Hyundai Motor Ulsan Plant - Korea Południowa

Tesla gigafactory Texas Stany Zjednoczone i futurystyczny Cybertruck

Gigafactory Texas, znany również jako Giga Texas, Giga Austin lub Gigafactory 5, jest zakładem motoryzacyjnym w Austin w Teksasie zbudowanym przez Tesla, Inc. Oficjalnie otwarta w 2022 roku, zajmuje 2500 akrów wzdłuż rzeki Kolorado i obejmuje powierzchnię fabryczną ponad 930 000 m2. Jest jedną z największych fabryk na świecie i drugą co do wielkości fabryką w Stanach Zjednoczonych.

Obiekt jest zasilany głównie ze źródeł energii odnawialnej, w tym słonecznej i wiatrowej, co jest zgodne z zaangażowaniem Tesli w zrównoważony rozwój.

W Austin Tesla produkuje samochody elektryczne: Model Y, Model 3, Cybertruck i Tesla Semi, baterie litowo-jonowe oraz napędy elektryczne.

Giga Texas jest wzorem nowoczesnej produkcji, korzystająca z rozwiązań z zakresu robotyki, Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji, druku 3D i innych technologii należących do domeny Przemysłu 4.0.

Tesla wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów produkcyjnych, zarządzania jakością i monitorowania stanu maszyn. Druk 3D pozwala Tesli na szybkie testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, zmniejszenie ilości odpadów i kosztów materiałowych, a także zwiększenie elastyczności i personalizacji produktów.

Giga Texas wykorzystuje Internet Rzeczy do zbierania i przetwarzania danych z różnych źródeł takich, jak: maszyny, urządzenia, czujniki czy systemy informatyczne. Dane te służą do monitorowania stanu produkcji, zapewniania ciągłości dostaw, przewidywania awarii czy optymalizacji kosztów.

Airbus Factory, Tuluza, Francja. Tu powstawał największy samolot pasażerski Airbus A380

Airbus Factory to fabryka samolotów Airbus, zlokalizowana po obu stronach lotniska międzynarodowego w Tuluzie, a jej wielkość to około 600 ha. Fabryka składa się z siedmiu budynków o dużej rozpiętości, a zakład montażowy zajmuje obszar 300 ha.

Lot pierwszego produkowanego przez Airbusa w Tuluzie samolotu – A300 – odbył się 28 października 1972 roku.

W 2021 roku Airbus zakończył produkcję flagowego Airbusa A380, i obecnie specjalizuje się w montażu końcowym najbardziej zaawansowanych samolotów pasażerskich takich, jak: Airbus A320, A330, A350 oraz A 321 neo.

W ubiegłym roku producent otworzył nową linię produkcyjną w miejscu, gdzie powstawały samoloty A380. Samoloty z rodziny A320 są obecnie produkowane w czterech miejscach na świecie. Tuluza stała się czwartym miejscem po Hamburgu, Mobile w USA i chińskim Tianjinie, gdzie odbywa się ostateczny montaż nowej generacji A320 neo.

W Tuluzie znajduje się kilka linii produkcyjnych, gdzie powstają m.in. szerokokadłubowe samoloty. Szczególną uwagę przyciąga główna hala montażowa Airbusa A380, o powierzchni 122 tys. m2, w której obecnie powstaje Airbus A321 neo.

W październiku 2023 r. producent zainaugurował działalność nowego budynku tzw. Terminala D, który jest nową częścią centrum dostaw Airbusa w Tuluzie.

Autor: AIRBUS SAS, Artem Tchaikovski, Masterfilm Airbus Factory, Tuluza, Francja, fot AIRBUS SAS, Artem Tchaikovski, Masterfilm

Toyota Tsutsumi Plant – Japonia. Fabryka, w której powstaje Prius

Fabryka Toyota Tsutsumi Plant produkująca samochody, znajduje się w mieście Toyota, w prefekturze Aichi w Japonii i zajmuje około 990 tys. m2 powierzchni. Jest głównym zakładem produkcyjnym Toyoty, gdzie wytwarzane są samochody zarówno w wersji hybrydowej, jak i z konwencjonalnym napędem. Do głównych produkowanych tam modeli należą: Toyota Prius, Toyota Camry i Toyota Corolla.

W 2008 roku Toyota Tsutsumi Plant zainstalowała na dachu fabryki panele fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 50 000 m², produkujące energię odnawialną. W 2015 roku fabryka została objęta programem „Eco Factory”, w ramach którego Toyota wprowadzała dodatkowe innowacje zmniejszające emisję CO 2 , recykling materiałów oraz minimalizowanie wpływu na środowisko. Zmodernizowano również linie produkcyjne do wytwarzania modeli hybrydowych i samochodów o niższym zużyciu paliwa, takich jak Toyota Prius i Camry.

W Japonii jest w sumie szesnaście fabryk Toyoty, wszystkie oprócz trzech znajdują się w Toyota City lub w jego pobliżu podczas, gdy pozostałe znajdują się w Kiusiu, Hokkaido i północnym Honsiu.

Ford-Werke GmbH, Centrum Pojazdów Elektrycznych, Kolonia, Niemcy. Tu powstaje w pełni elektryczny Ford Explorer

W 2023 roku Ford otworzył Centrum Pojazdów Elektrycznych w Kolonii, w dzielnicy Niehl, zaawansowany technologicznie zakład montażowy, w którym powstają elektryczne modele osobowe Forda nowej generacji. Fabryka zajmuje obszar 1,1 miliona metrów kwadratowych ziemi oraz powierzchnię 90 000 m2 wewnątrz budynków.

Fabryka Forda w Kolonii produkuje w pełni elektrycznego Explorera, drugi samochód elektryczny produkowany tej fabryce pojawi się w przyszłym roku.

Centrum zaawansowanych technologii produkuje pojazdy osobowe z napędem elektrycznym nowej generacji, przeznaczone na rynki europejskie.

Fabryka jest wyposażona w najnowocześniejszą technologię produkcyjną, która wykorzystuje również samouczące się maszyny i autonomiczne systemy transportowe oraz umożliwia zarządzanie dużymi ilościami danych w czasie rzeczywistym. Jej celem jest produkcja neutralna pod względem emisji CO 2 . Potrzebna do niej energia elektryczna i gaz ziemny pochodzą ze źródeł odnawialnych.

Dzięki rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 250 000 egzemplarzy, nowe centrum wpisuje się w globalny plan firmy, jakim jest osiągnięcie do roku 2026 rocznej produkcji ponad 2 mln pojazdów elektrycznych. Otwarcie Centrum Pojazdów Elektrycznych to najnowszy rozdział w długiej historii fabryki Forda w Kolonii, która od 1930 roku jest sercem europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Do kultowych pojazdów produkowanych w tym kompleksie należały Ford Model A, Taunus, Capri, Granada i Fiesta.

Autor: FORD Centrum Pojazdów Elektrycznych w Kolonii, fot. materiały prasowe FORD

Suzhou Industrial Park, Suzhou, Chiny

Suzhou Industrial Park (SIP) obejmuje powierzchnię około 288 km², położony jest w mieście Suzhou w prowincji Jiangsu, na wschód od Szanghaju. Jest to wspólna inicjatywa rządu chińskiego i singapurskiego, rozpoczęta w 1994 roku, mająca na celu stworzenie nowoczesnego ośrodka rozwoju przemysłu, innowacji technologicznych i urbanizacji.

W SIP prowadzą działalność firmy z różnych branż, w tym elektroniki, biotechnologii, zaawansowanych technologii, motoryzacji, produkcji precyzyjnej i chemii, znaczącą rolę odgrywają także centra badań i rozwoju (R&D). W parku swoje siedziby mają takie firmy, jak: Siemens, Bosch, Samsung, Johnson & Johnson, a także wiele innych przedsiębiorstw międzynarodowych. Posiada nowoczesną infrastrukturę, w tym zaawansowane sieci telekomunikacyjne, drogi, porty oraz inne obiekty wspierające rozwój gospodarczy. Park położony jest w pobliżu ważnych szlaków transportowych, takich, jak autostrady i kolej dużych prędkości, co ułatwia dostęp do Szanghaju i innych miast.

SIP jest znany z promowania innowacji i współpracy naukowo-badawczej między uniwersytetami, przedsiębiorstwami i instytucjami badawczymi. W parku znajdują się centra technologiczne i inkubatory dla start-upów, wspierające rozwój nowych technologii, szczególnie w dziedzinach IT, biotechnologii i nanotechnologii.

Suzhou Industrial Park jest także wzorem nowoczesnej urbanizacji. Znajdują się tu kompleksy mieszkaniowe, szkoły, szpitale, centra handlowe, parki i jeziora, co czyni go przyjaznym miejscem do życia dla pracowników i ich rodzin. SIP jest także promowany jako zielony i ekologiczny obszar rozwoju.

Autor: GettyImages Suzhou Industrial Park, Suzhou, Chiny

IKEA Industry Zbąszynek, Polska. Największa fabryka mebli na świecie

IKEA Industry Zbąszynek, będąca częścią Inter IKEA, to największy na świecie kompleks fabryk produkujących meble, składający się z 5 zakładów w sąsiadujących ze sobą miejscowościach Zbąszyń, Zbąszynek i Babimost w zachodniej Polsce, zajmujący powierzchnię około 500 000 m² (50 ha) i zatrudniający łącznie blisko 3000 pracowników.

Jest wiodącym na świecie producentem mebli drewnianych i integralną częścią łańcucha wartości IKEA.

IKEA Industry posiada ponad 30 fabryk w 7 krajach i zatrudnia 15 000 pracowników. IKEA Industry Zbąszynek zaopatruje sklepy IKEA w meble takich rodzin jak KALLAX, LACK, BESTÅ, EKET i wiele innych.

Zakład jest zautomatyzowany, a nowoczesne technologie pozwalają na precyzyjne zarządzanie produkcją mebli. Fabryka wykorzystuje ekologiczne rozwiązania, w tym odnawialne źródła energii, a także zaawansowane systemy zarządzania odpadami, które pozwalają na minimalizację wpływu na środowisko. Działalność IKEA Industry, zajmuje się projektem odnoszącym się do koncepcji Przemysłu 4.0, który nosi nazwę Manufacturing System of the Future (w skrócie MSF): od automatyzacji po analizę danych wpływających na wydajność, jakość i innowacyjność produkcji.

Na gruntach w Babimoście i Zbąszynku oficjalnie rozpoczęto budowę 37 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 19 MW i powierzchni odpowiadającej wielkości 6 sklepów IKEA. Będzie to nie tylko jedna z największych farm fotowoltaicznych na użytek własny w Polsce, ale też jedna z największych tego typu instalacji na terenie fabryki w Europie.

Fabryki IKEA Industry są w czołówce redukcji emisji dwutlenku węgla i zamierzają zredukować jego emisję o 80% do 2025 roku, podczas gdy celem całej produkcji IKEA jest zmniejszenie śladu klimatycznego o 80% do 2030 roku.

Autor: IKEA IKEA Industry Zbąszynek fot. mat. prasowe IKEA

Stellantis - Site de Sochaux-Montbéliard, Francja. Tu produkuje się samochody marki Peugeot

Groupe PSA Sochaux Plant znajduje się w Sochaux, niedaleko miasta Montbéliard we wschodniej Francji. Fabryka zajmuje obszar około 2,16 miliona metrów kwadratowych (216 ha). Jest to jedna z najstarszych i największych fabryk motoryzacyjnych w Europie, a jej historia sięga początków XX wieku.

Fabryka produkuje samochody marki Peugeot E-3008 i 5008 i stanowi część koncernu Stellantis (dawniej Groupe PSA). Obecnie co godzinę z linii montażowych zjeżdża 60 sztuk modelu Peugeot E-3008. We francuskiej fabryce wytwarzany jest również model Opel Grandland X. Zakłady Stellantis w Sochaux to sztandarowa fabryka koncernu. Tutaj produkowane były i są nadal najważniejsze samochody marki Peugeot. Aktualnie prowadzony jest szereg inwestycji, w tym nowoczesne lakiernie, co ma pozwolić na uzyskiwanie jeszcze lepszych rezultatów.

W Sochaux będą również powstawały akumulatory do samochodów elektrycznych. Linia do ich produkcji będzie zajmować powierzchnię 5.900 metrów kwadratowych. Akumulatory będą przeznaczone wyłącznie na potrzeby własne a uruchomienie tego działu jest związane z koniecznością przekwalifikowania części załogi, która ma mniej pracy z powodu wprowadzenia automatyzacji oraz uproszczenia niektórych procesów produkcyjnych.

Sochaux ma pozostać jedną z najważniejszych fabryk koncernu w Europie. Inwestycje oparte są o finansowanie własne oraz programy wsparcia, udzielane przez francuskie władze lokalne i centralne.

