Panattoni Park Kraków East V ‒ start budowy w październiku

14:19

Autor: materiały prasowe Panattoni Początek prac budowlanych przy Panattoni Park Kraków East V zaplanowany jest na październik tego roku

Panattoni kupiło działkę, na której powstanie Panattoni Park Kraków East V. Początek prac budowlanych zaplanowany jest na październik tego roku. Obiekt ma już pierwszego najemcę – firmę Highway Automotive.

Spis treści

Panattoni Park Kraków East V powstanie w Zakrzowie – zaledwie 19 km od ścisłego centrum Krakowa. Firma Panattoni kupiła tam działkę o powierzchni 9,6 ha i w październiku rusza z budową hali klasy A o powierzchni 39 000 m kw. Deweloper konsekwentnie rozwija swoje portfolio na rynku krakowskim.

Lokalizacja Panattoni Park Kraków East V

Panattoni Park Kraków East V zlokalizowany będzie na wschód od Krakowa, niecałe 2 km od węzła autostrady A4 i 9 km od trasy ekspresowej S7, co zapewni mu doskonałe skomunikowanie z głównymi ośrodkami w kraju i zagranicą. Port lotniczy w Balicach oddalony jest o ok. 30 km. Elastyczne warunki kształtowania modułów umożliwią wykorzystanie obiektu do zróżnicowanych procesów, od zastosowań typowo logistycznych po lekką produkcję.

„Za potencjałem biznesowym Krakowa stoi przede wszystkim ogromny kapitał ludzki – druga pod względem wielkości populacja w kraju i zarazem prężnie funkcjonujący ośrodek akademicki, kształcący kadry dla wielu branż. Dla nas jako dewelopera nieruchomości przemysłowych, głównym wyzwaniem rozwojowym w tym regionie jest ograniczona dostępność gruntów. Cieszę się, że udało nam się zakupić doskonale zlokalizowaną działkę, na której powstanie nowoczesny i wszechstronny obiekt” – komentuje Filip Noworól, Senior Leasing Manager w Panattoni.

Panattoni Park Kraków East V ma już pierwszego najemcę

Inwestycja zyskała już pierwszego najemcę. Powierzchnię 8 000 m kw. zajmie Highway Automotive, dystrybutor części do samochodów ciężarowych, autobusów oraz maszyn roboczych i rolniczych. Od maja 2025 roku firma będzie stąd obsługiwać ogólnoświatowy rynek.

„Nasza firma dynamicznie się rozwija, rośniemy z roku na rok. Do realizacji naszych planów niezbędny jest obiekt idealnie dostosowany do planowanego rozwoju, ale także zoptymalizowany pod względem naszych procesów logistycznych, pracy zespołu magazynowego i biurowego. Panattoni Park Kraków East V w 100% spełnił nasze wymagania. Nowa siedziba jest zaprojektowana w oparciu o nasze potrzeby, a świetna lokalizacja jest jej kolejnym, bardzo istotnym atutem. Cieszymy się na czekającą nas zmianę lokalizacji i kontynuację współpracy z Panattoni” – komentuje Paweł Łysień, COO Highway Automotive.

Inwestycja z certyfikatem BREEAM

Nowy park przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent, co przełoży się na niższe koszty operacyjne dla najemców i będzie wsparciem w realizacji celów klimatycznych.

Panattoni w Małopolsce

Deweloper od lat dostrzega potencjał Małopolski – firma zrealizowała w regionie już ponad 290 000 m kw. nowoczesnych powierzchni przemysłowych.

W zeszłym roku oddała swoją największą inwestycję – Panattoni Park Kraków North o powierzchni 56 500 m kw. oraz dwa parki zlokalizowane w Skawinie.

W tym roku zostały oddane już dwie inwestycje – City Logistics Kraków Airport II oraz Panattoni Park Kraków East IV, a w sierpniu będzie ukończony kolejny park: City Logistics Kraków III.