Schody i posadzki antypoślizgowe w halach przemysłowych

13:07

Autor: Tremco CPG Poland

Stosowanie w halach schodów i posadzek antypoślizgowych jest bardzo ważne, gdyż poślizgnięcia są jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w halach przemysłowych. Ich następstwem może być poważny uraz pracownika, a to może oznaczać dla przedsiębiorcy nie tylko jego dłuższą absencję w pracy, ale również konieczność wypłaty odszkodowania czy pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji.

Spis treści

Rozmowy Muratora - Thomas Casparie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wypadki przy pracy zawsze się zdarzały i zdarzać się będą. Nie oznacza to jednak, że pracodawca ma się z tym stanem rzeczy pogodzić. Jego obowiązkiem jest bowiem podejmowanie różnych czynności, które ograniczą w maksymalnym stopniu ryzyko wystąpienia wypadku.

Kiedy o poślizgnięcie najłatwiej

Żeby zapobiegać wypadkom w wyniku poślizgnięcia pracowników, należy przede wszystkim mieć świadomość, gdzie i kiedy takie ryzyko jest największe. Śliska nawierzchnia może być następstwem wykonywanych w danym obiekcie procesów technologicznych, pojawiających się na posadzce zanieczyszczeń, a nawet niesprzyjających warunków atmosferycznych na zewnątrz hali.

Najczęściej ze śliską nawierzchnią mamy do czynienia, kiedy wyleje się na nią jakiś płyn lub substancja, która zmniejsza przyczepność. Mogą to być oleje bądź smary w wyniku usterki maszyny lub niewłaściwie wykonanych czynności konserwacyjnych, rozlany napój pracownika, woda lub wilgoć, która jest efektem realizowanych procesów produkcyjnych. Do poślizgnięcia mogą przyczynić się również drobne przedmioty rozsypane na posadzce, a nawet błoto czy śnieg, które pracownik wniesie na halę na swoich butach.

Wprawdzie na poślizgnięcie jesteśmy narażeni praktycznie wszędzie, są jednak takie miejsca, gdzie ryzyko to jest sporo wyższe. To przede wszystkim tzw. mokre i wilgotne pomieszczenia, pomieszczenia, w których wykonuje się specyficzne prace (np. obróbkę spożywczą), a także hale, do których jest bezpośrednie wejście z zewnątrz i mogą pojawić się zimą np. miejscowe oblodzenia.

W zgodzie z przepisami

W obowiązujących przepisach znajdziemy odniesienia do konieczności zapewnienia odpowiedniej ochrony antypoślizgowej, jednak są to ogólne zalecenia, a nie konkretne nakazy.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdują się poniższe zapisy:

§ 100.2. Nawierzchnia podłogi w dojściach i przejściach (do urządzeń technicznych) nie może być śliska.

§ 305.1. Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a także posadzki w garażu, powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.

Natomiast w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy umieszczone są poniższe wskazania:

§ 16.1 W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk(...).

§ 21.2 Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny być śliskie, a w miejscach, w których może występować zaleganie pyłów – powinny być ażurowane.

Szeroka paleta rozwiązań antypoślizgowych

Żeby skutecznie zapobiegać poślizgnięciom, można stosować różnego rodzaju rozwiązania. Co istotne, jest ich na tyle dużo, że nie powinno być problemu z dobraniem odpowiednich zabezpieczeń antypoślizgowych bez względu na rodzaj obiektu, istniejące posadzki i infrastrukturę oraz materiały, z których zostały wykonane.

Farby antypoślizgowe

Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań antypoślizgowych w halach przemysłowych są farby antypoślizgowe. Dostępne są zarówno jako już gotowe mieszanki lub w formie preparatu, który dodaje się do emulsji podczas procesu malowania.

Do najważniejszych zalet malowania antypoślizgowego należy stosunkowo szybkie schnięcie, wytrzymałość i odporność na uszkodzenia, a także równomierne wykończenie posadzki. Co również istotne, farbami antypoślizgowymi można pokrywać posadzki wykonane znaczne wcześniej i to z różnych materiałów (np. betonu, stali czy powłoki epoksydowej).

Farby antypoślizgowe można stosować w różnych obiektach. Najczęściej wykorzystuje się je do wykończenia podłóg w halach produkcyjnych i magazynowych, różnego rodzaju warsztatach i innych pomieszczeniach, w których wykonywane są przeróżne procesy. Ten sposób zabezpieczenia antypoślizgowego można stosować nie tylko na płaskich posadzkach, ale również na rampach czy schodach.

Żywiczne posadzki antypoślizgowe

Podobnym rozwiązaniem do farb antypoślizgowych są żywiczne posadzki, które również mają analogiczne właściwości. Tego typu posadzki wykonane są z epoksydu, czyli syntetycznej żywicy, która zapewnia mocną i odporną na zużycia (zarówno mechaniczne, jak i chemiczne) powierzchnię, po której mogą poruszać się również różnego rodzaju pojazdy transportowe. Właściwości antypoślizgowe zapewniają odpowiednie dodatki uszorstniające, którymi są np. piasek kwarcowy lub inne specjalistyczne granulaty.

Taką wylewką epoksydową można pokryć całą posadzkę na terenie hali przemysłowej, jak i tylko wybrany jej obszar, w tym np. schody. Istotnym etapem podczas procesu nakładania płynnej masy epoksydowej jest odpowiednie przygotowanie powierzchni.

Poziom zabezpieczenia antypoślizgowego posadzki epoksydowej zależy od rozkładu i wielkości ziaren rozdrobnionego granulatu. Przyjmuje się, że wysoki stopień zabezpieczenia antypoślizgowego gwarantują posadzki, w których współczynnik granulacji wynosi 0,5–1 mm. W przypadku granulacji poniżej 0,1 mm posadzki zapewniają tylko nieznaczną ochronę przeciwpoślizgową. W przypadku żywicznych posadzek antypoślizgowych o wysokim współczynniku granulacji można je stosować również na pochyłych powierzchniach (np. rampach) czy też w pomieszczeniach o większym ruchu pieszym lub pojazdów.

Spraye antypoślizgowe

W sytuacji, kiedy nie ma potrzeby zabezpieczenia przed poślizgiem większych powierzchni, dobrym rozwiązaniem może okazać się spray antypoślizgowy. To rozwiązanie, które również wykorzystuje szybkoschnące żywice ze specjalnym dodatkiem antpoślizgowym. Co ważne, taki spray można dozować na różnorodne powierzchnie, m.in. betonowe, metalowe, drewniane czy ceramiczne, a także na powierzchnie już pokryte inną farbą.

Płytki antypoślizgowe

Również w przypadku płytek ceramicznych dostępne są warianty, które mają gwarantować odpowiednie zabezpieczenie antypoślizgowe. Niezbędną strukturę chropowatą uzyskuje się poprzez odpowiednią fakturę lub profil płytki. Mogą one mieć także specjalne wzory, nacięcia czy innego rodzaju wypustki. Płytki mogą charakteryzować się różnym stopniem antypoślizgowości – parametr ten określa klasa takiej płytki oznaczana literką R i odpowiednią cyfrą (od 9 do 13), która uzależniona jest od tzw. kąta poślizgu. Dla płytek klasy R9, czyli o niskim poziomie antypoślizgowości, kąt ten wynosi 6‒10°. Z kolei dla płytek z grupy R13 – kąt ten jest większy niż 35°.

Zobacz galerię: Największe hale przemysłowe powstające w Polsce

Taśmy antypoślizgowe

Często wykorzystywanym rozwiązaniem do zabezpieczania śliskich nawierzchni (zarówno posadzek jak i schodów) są samoprzylepne taśmy antypoślizgowe. Jest to bardzo uniwersalne i praktyczne rozwiązanie, które można stosować w większości miejsc i na powierzchniach wykonanych z różnych materiałów. Najczęściej nakleja się je na schody, progi, szczeble drabin czy przejścia między różnymi pomieszczeniami, ale można również na większych powierzchniach w obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszych czy w krytycznych miejscach.

Niewątpliwą zaletą taśm antypoślizgowych jest łatwość ich zastosowania i niewielki ich koszt, choć z całą pewnością nie należą one do bardzo trwałych rozwiązań i odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Bardzo często wykorzystuje się je jako rozwiązania tymczasowe lub sezonowe

Nakładki/listwy/profile antypoślizgowe

Bardziej trwałym rozwiązaniem niż taśmy są nakładki, listwy czy profile antypoślizgowe, które również można montować do różnych powierzchni, w tym do wymagających pomieszczeń w obiektach przemysłowych. Są one najczęściej wykonane z aluminium, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego wzmocnionego np. włóknem szklanym. Można je albo przykręcić do nawierzchni, albo przykleić. Do ich zalet należy zaliczyć również odporność na ścieranie i możliwość dopasowania do różnej wielkości powierzchni, którą należy zabezpieczyć.

Zabezpieczenia antypoślizgowe są niezbędnym dodatkiem do infrastruktury w halach przemysłowych, dzięki którym można znacząco zredukować ryzyko wypadków w fabryce czy magazynie. I nie powinno mieć żadnego znaczenia, że dla przedsiębiorcy może to oznaczać dodatkowe koszty czy nakład pracy. W tym przypadku zdrowie pracowników powinno być na pierwszym miejscu, nie zapominając, że ściśle związany jest z nim również wynik finansowy przedsiębiorstwa.