Fotowoltaika w obiektach przemysłowych w Polsce – przykłady realizacji

Fotowoltaika wykorzystywana w obiektach przemysłowych nikogo już nie dziwi. Stawianie na urządzenia pozyskujące energię z odnawialnych źródeł, takie jak instalacje fotowoltaiczne, to szansa na korzyści ekonomiczne i zbudowanie ekologicznego wizerunku firmy. Przedstawiamy przykłady wykorzystania fotowoltaiki na obiektach przemysłowych w Polsce.

Instalacja fotowoltaiczna w Warsaw Data Hub w Łazach – współpraca z GreenYellow

Orange Polska, jeden z czołowych operatorów telekomunikacyjnch w naszym kraju, podjął strategiczną współpracę z GreenYellow, liderem w dziedzinie energetyki odnawialnej. Jej celem jest budowa i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej w Warsaw Data Hub, nowoczesnym centrum przetwarzania danych, zlokalizowanym w Łazach pod Warszawą. Cała produkowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby centrum, co pozwoli na obniżenie kosztów zużycia energii.

Umowa została zawarta na 20 lat i opiera się na modelu SaaS (PVaaS). Oznacza to, że Orange nie musi ponosić nakładów na inwestycję ani obciążać swojej zdolności kredytowej. GreenYellow zajmie się pełnym zarządzaniem projektem, od analizy potrzeb i planowania, przez instalację, aż po serwisowanie systemu.

Instalacja fotowoltaiczna ma mieć moc 300 kWp. Na dachu Warsaw Data Hub pojawi się w przyszłym roku.

Na fotowoltaice w Warsaw Data Hub zyska także środowisko, bo dzięki tej instalacji średnio rocznie wyprodukowanych będzie ok. 250 MWh, a łącznie przez cały czas trwania kontraktu ok. 5 tys. MWh. To oznacza, że w całym czasie uda się uniknąć nawet 3,2 tys. ton emisji CO 2 .

Spółka GreenYellow Polska, działająca w naszym kraju od 2022 roku, jest częścią międzynarodowej korporacji wspieranej przez globalny fundusz inwestycyjny Ardian. Firma specjalizuje się w finansowaniu, tworzeniu i zarządzaniu rozwiązaniami w zakresie efektywności energetycznej oraz autokonsumpcji energii, pomagając polskim przedsiębiorstwom w opłacalnej transformacji energetycznej.

Orange Polska ma największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w najnowocześniejszych technologiach m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE oraz 5G. Prowadzi własną działalność B+R i jest dostawcą kompleksowych rozwiązań IoT, ICT i cyberbezpieczeństwa.

Promet-Plast w Gaju Oławskim zasilane w 100 proc. zieloną energią – elektrownia agrofotowoltaiczna, magazyn energii, farma wiatrowa

Przy fabryce firmy Promet-Plast już teraz działa farma wiatrowa, magazyny energii, pierwszy w kraju elektrolizer PEM do produkcji zielonego wodoru i jedna z największych elektrowni agrofotowoltaicznych w Europie. Plany inwestora idą jednak dużo dalej. Obecnie rusza budowa grawitacyjnego magazynu energii.

Od kilku lat firma kierowana przez Elżbietę Jeżewską i Andrzeja Jeżewskiego systematycznie zwiększa potencjał produkcji energii odnawialnej, dokładając kolejne źródła wytwórcze OZE. Obecnie Promet-Plast ma już turbiny wiatrowe o mocy 22 MW, a ostatnio uruchomił jedną z największych elektrowni agrofotowoltaicznych w Europie. Do jej budowy wykorzystano opracowane przez firmę rozwiązanie umożliwiające współpracę fotowoltaiki i systemu nawadniania upraw o nazwie Inteligentny System Wsparcia Gospodarki Rolnej AHE (Agro-Hydro-Energy).

Moc instalacji agrofotowoltaicznej (AHE) wynosi 9,5 MW, a na wysokich konstrukcjach mieszczących panele PV zainstalowano dodatkowo ponad tysiąc zbiorników na wodę deszczową oraz dziesiątki mikroturbin wiatrowych, które uzupełniają profil generacji z fotowoltaiki. Na konstrukcjach agroPV zainstalowano 132 turbiny o jednostkowej mocy 5 kW, co razem daje 660 kW.

Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne dla instalacji agrofotowoltaicznej (AHE) zostały opracowane przez Promet-Plast we współpracy z inżynierami z Politechniki Wrocławskiej. Promet-Plast zamierza wprowadzić je na rynek, a dodatkowo chce uruchomić własną produkcję lekkich, wykonanych z kompozytów, konstrukcji pod dachowe systemy fotowoltaiczne.

Fabryka konstrukcji fotowoltaicznych – podobnie jak pozostałe procesy produkcyjne Promet-Plastu – ma być zasilana wyłącznie energią odnawialną. Przeznaczona na to przedsięwzięcie hala już stoi, a jej dach został pokryty fotowoltaiką o mocy 1 MW.

Farma fotowoltaiczna na dachach fabryki Wavin

Wavin Polska na dachach swoich hal produkcyjnych w wielkopolskim Buku zamontował farmę fotowoltaiczną. Instalacja fotowoltaiczna ma produkować ok. 400 MWh rocznie. Wavin Polska, należąca do grupy Orbia, to producent wyrobów i systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i infrastrukturalnego. Firma projektuje, produkuje i wspiera rozwiązania związane m.in. z wodą i komfortem cieplnym, ale także koncentruje się na wdrażaniu proekologicznych produktów i systemów.

Projekt był dużym wyzwaniem technicznym m.in. ze względu na konieczność wkomponowania paneli fotowoltaicznych w istniejącą infrastrukturę techniczną, zgodnie z warunkami przyłączeniowymi. W tym celu nawiązano współpracę z firmą SolarAccess, z którą marka Wavin realizowała już podobne projekty w innych krajach.

Zamontowana farma fotowoltaiczna wytwarza część energii potrzebnej do produkcji. Firma od lat podejmuje konkretne kroki, które konsekwentnie zbliżają ją do idei zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego w gospodarce.

Panattoni dla Hermes Fulfilment w gminie Iłowa – instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,5 MWp

Panattoni zakończyło budowę centrum logistycznego dla Hermes Fulfilment. Inwestycja w Iłowej koło Żagania obejmuje 115 000 m kw. powierzchni zabudowy, ale dzięki wykorzystaniu wielopoziomowych antresol (4 kondygnacje) jej powierzchnia faktyczna wynosi niemal 250 000 m kw.

Inwestycja przejdzie certyfikację środowiskową DGNB na poziomie Gold. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna ma moc 0,5 MWp, istnieje możliwość jej rozbudowy o kolejne 1,5 MWp. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową sięga 27,3 proc. – to wynik, który pozwolił obniżyć wskaźnik rocznego zapotrzebowania na EP o ponad 24,2 proc. (co ponad dwukrotnie przewyższa wymagania taksonomiczne w tym zakresie).

Obiekt wyposażono także w zaawansowany system BMS, który umożliwia sterowanie centralami wentylacyjnymi z rekuperacją czy oświetleniem hali.

Hermes Fulfilment jest częścią międzynarodowej Grupy Otto i Hermes Group zajmującej się magazynowaniem i logistyką zwrotów. Ma obiekty w Niemczech, Polsce, Czechach i Szwajcarii, w których przechowuje i pakuje artykuły dla sklepów OTTO, Bonprix i About You.

DSV – Global Transport and Logistics z nową inwestycją w Łodzi – instalacja fotowoltaiczna 2 MWp

DSV – Global Transport and Logistics rozpoczyna kolejną inwestycję w Polsce. Operator rozbuduje łódzkie centrum logistyczne, będące jego superhubem w Polsce.

Centrum logistyczne DSV w Łodzi będzie miało łączną powierzchnię ponad 26 tys. mkw., i będzie łączyło 3 funkcje: biurową (1.956 mkw.), klasycznego magazynu multiklienckiego (23.707 m kw.) oraz terminala przeładunkowego (5.679 m kw.).

Celem DSV jest osiągniecie emisji na poziomie „zero netto” do 2050 roku. To inwestycja, którą realizujemy z myślą o naszych klientach, pracownikach oraz społecznościach, w których prowadzimy działalność. Zielone magazyny to jeden z kluczy dla realizacji tych ambicji. Odzwierciedlają to projekty, które realizujemy samodzielnie, jak ten w Łodzi, gdzie zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne o szacowanej łącznej mocy 2 MWp. Jednocześnie nie przestaniemy być aktywni na rynku najmu – w tym obszarze szukamy najmniej emisyjnych lokalizacji lub negocjujemy z partnerami modernizację starszych obiektów – mówi Agnieszka Kłopotowska, Sustainablity Manager, DSV – Global Transport and Logistics.

DSV zakłada, że prace budowlane rozpoczną się już w styczniu 2025 roku, a spodziewany termin rozpoczęcia operacji logistycznych to czwarty kwartał 2025 roku. Generalnym wykonawcą projektu została firma Rexbud.

Polska fabryka McCain w 100% zasilana zieloną energią – farma solarna

McCain jest jednym z największych światowych producentów mrożonych produktów ziemniaczanych, działający w Europie od prawie 50 lat. Ponad 11 000 paneli słonecznych oraz pozyskiwana energia elektryczna z gwarancjami pochodzenia OZE, daje fabryce w Chociwelu pod Wrocławiem miano pierwszego zakładu McCain w Europie, który działa w 100% w oparciu o zieloną energię.

Farma solarna McCain w Polsce działa od stycznia 2022 roku i dostarcza około 25% energii elektrycznej, potrzebnej do funkcjonowania zakładu. Dodatkowo, McCain pozyskuje energię z gwarancjami pochodzenia OZE, co stanowi 100% zapotrzebowania. W efekcie uzyskiwane jest zmniejszenie emisji CO 2 o 4,3 tys. ton/rok. System produkuje 5,3 GWh rocznie, co stanowi równowartość rocznego zużycia energii przez 1200 osób.

System o mocy 4,9 megawata (MW) jest zbudowany, utrzymywany i eksploatowany w ramach partnerstwa z firmą Engie.

Do roku 2030 firma McCain zobowiązała się do zmniejszenia bezwzględnej emisji CO 2 w wyniku swojej działalności o 50% (w 1 i 2 zakresie). Zobowiązanie to zostało uznane przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) za zgodne z dążeniem do ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5°C. Firma McCain zobowiązała się również do wykorzystywania w swoich zakładach produkcyjnych energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Farma Solarna w Polsce jest częścią ogólnej strategii firmy McCain w zakresie działań efektywnie wykorzystujących zasoby, która jest jednym z czterech filarów zrównoważonego rozwoju firmy.

IKEA rozpoczyna budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych na użytek własny

IKEA Industry Zbąszynek oficjalnie rozpoczyna budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych na użytek własny w Polsce i w Europie. Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 19 MW staną na terenie zakładów IKEA Industry w Babimoście i Zbąszynku.

Na gruntach w Babimoście i Zbąszynku należących do IKEA Industry (będącej częścią grupy Inter IKEA) stanie 37 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 19 MW i powierzchni odpowiadającej wielkości 6 sklepów IKEA.

IKEA Industry w istotny sposób przyczynia się do realizacji celu IKEA jakim jest stanie się biznesem pozytywnym dla klimatu do 2030 r. Fabryki IKEA Industry są w czołówce redukcji emisji CO 2 i wyznaczają sobie cel redukcji o 80% do 2025 r. (podczas gdy celem całej produkcji IKEA jest zmniejszenie śladu klimatycznego o 80% do 2030 r.).

Ważnym elementem realizacji celów klimatycznych IKEA są inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Dotychczas Grupa Ingka, odpowiadająca za sklepy IKEA, zainwestowała globalnie blisko 2,5 mld euro w zieloną energię.

IKEA nadal inwestuje w OZE w Polsce czego przykładem jest rozpoczęta inwestycja IKEA Industry Zbąszynek, jak i inwestycje IKEA Retail na dachach sklepów lub centrów dystrybucyjnych.

