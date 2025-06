Automatyzacja oświetlenia w obiektach magazynowych – sposób nie tylko na optymalizację kosztową w nowej erze przemysłowej

Zainstalowanie oświetlenia LED i jego automatyzacja minimalizują zużycie energii i proporcjonalną do niej emisję CO₂. Wpływają więc zarówno na optymalizację kosztów operacyjnych, jak i aspekt środowiskowy. Zastosowanie opraw LED, np. takich jak w magazynach Raben Logistics Polska w Rudzie Śląskiej, w porównaniu do przestarzałych świetlówek T5/T8 pozwala uzyskać 50% oszczędności. W połączeniu z systemem zarządzania oświetleniem LiveLink ten dodatni bilans rośnie i sumarycznie oszczędności kształtują się na poziomie 85%. Do tego dłuższa trwałość opraw LED-owych oznacza mniej konserwacji i odpadów, które trafiają do środowiska – to kolejny aspekt, który uwzględniają dziś inwestorzy w związku ze strategiami zrównoważonego rozwoju

– podsumowuje ekspert TRILUX.