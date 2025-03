SLV Group chce produkować magazyny energii koło Oleśnicy

Firma SLV Group chce zająć się dystrybucją i produkcją magazynów energii. Jak donoszą lokalne media, podpisano już list intencyjny. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana niedaleko Oleśnicy.

Spis treści

SLV Group chce rozszerzyć zakres działalności na magazyny energii

SLV Group dziś zajmuje się przede wszystkim produkcją rusztowań, jednak chce rozszerzyć działalność na magazyny energii. Informację jako pierwszy podał serwis mojaolesnica.pl. Doszło już do podpisania listu intencyjnego między SLV Group i spółką DCAC oraz chińskim inwestorem w sprawie budowy fabryki produkującej magazyny energii. Teren w Cieślach koło Oleśnicy jest jedną z 3 rozważanych przez chińskiego inwestora lokalizacji. To lokalizacja głównej siedziby SLV Group.

Nasz zakład produkcyjny [do produkcji rusztowań – przyp. red.] z najnowocześniejszą, w pełni zautomatyzowaną linią produkcyjną znajduje się w Sulnowie koło Świecia. Stamtąd rusztowania transportowane są do głównej siedziby firmy – do Cieśli pod Oleśnicą. Tutaj składowane są w magazynach o powierzchni około 9000 m²

– podaje strona SLV Group.

Jak podaje mojaolesnica.pl, fabryka docelowo zajmować się będzie produkcją dużych magazynów energii m.in. dla przemysłu, o pojemności powyżej 1 MW. Zakład ma być neutralny dla okolicy oraz zapewnić miejsca pracy specjalistom od nowoczesnych technologii.

Magazyny energii to przyszłość? Koszty magazynowania spadają, choć nie wszędzie

W Polsce przydomowy magazyn energii to wciąż luksus, bo urządzenia takie kosztują od 10 do nawet 50 tys. zł w zależności od pojemności. Ogółem na świecie technologia ta stale tanieje i zyskuje na popularności. Jak donoszą eksperci z Bloomberg New Energy Finance, w Europie jeszcze tego zbytnio nie widać, jednak na rynku azjatyckim w 2024 r. koszt magazynowania energii spadł aż o 20%. To skutek m.in. dominacji chińskich firm rywalizujących ze sobą o klientów, a także nadprodukcji takich systemów w skali globalnej.

Choć specjaliści nie są pewni, jak rynek zachowa się w najbliższym czasie, można się spodziewać, że ogółem technologia magazynowania energii będzie tanieć i zyskiwać na popularności. Magazyny m.in. czynią rozwiązania OZE takie jak fotowoltaika bardziej opłacalnymi, gdyż pozwalają przechować na później nadwyżkę wyprodukowanej energii. Zwiększają także niezależność od awarii sieci oraz poziom bezpieczeństwa energetycznego.

