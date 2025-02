Rynek magazynów w Polsce i wzrost wynagrodzeń pracowników blue collar. Raport Cushman & Wakefield

12:31

Rynek hal i magazynów w Polsce. Cushman & Wakefield przygotował raport za 2024 rok. W skrócie: poziom popytu bez zmian, pustostanów - mniej. Całkowite zasoby rynku magazynowego w Polsce osiągnęły poziom 34,5 miliona mkw. Podium regionów z najwyższą podażą magazynów otwiera województwo mazowieckie z 7 mln mkw., na drugim miejscu znajduje się Śląsk z 5,7 mln mkw., a na trzecim województwo łódzkie z zasobami na poziomie ok. 4,9 mln mkw.

Spis treści

Murator Remontuje #2: Montaż podłogi pływającej i listew przypodłogowych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała sytuację na rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce w 2024 roku. Oto informacje i wnioski.

Poziom popytu pozostał na stabilnym poziomie wynoszącym blisko 6 mln mkw. wynajętej powierzchni,

to oznacza wzrost o 4% w stosunku do roku 2023.

transakcje najmu na polskim rynku stanowiły aż 59% umów sfinalizowanych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (9,83 mln mkw.).

Hamuje za to aktywność deweloperska. Wolumen rozpoczętych w ubiegłym roku projektów był najniższy od 2016 roku. To z kolei powinno z czasem doprowadzić do spadku powierzchni niewynajętej.

Od października do grudnia 2024 roku popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowo-przemysłowe przekroczył 2 mln mkw.

Całkowity popyt w 2024 roku wyniósł ponad 5,8 mln mkw., co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku (r/r)i piąty rok z rzędu z wartością przekraczającą 5 mln mkw - mówi Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics/E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield. I dodaje: Warto podkreślić, że sfinalizowane w ubiegłym roku w Polsce transakcje najmu odpowiadały za prawie 60 proc. popytu w CEE. Najemcy niezmiennie doceniają atuty polskiego rynku magazynowego, w tym jego strategiczne położenie, rozwiniętą infrastrukturę transportową oraz konkurencyjne tzw. "total cost of ownership", które przy uwzględnieniu kosztów najmu, energii oraz pracowników magazynowych są o 23 proc. niższe niż w Czechach i ponad 50 proc. niższe niż w Niemczech.

Damian Kołata przyznaje też, że perspektywy na ten rok (2025) pozostają optymistyczne. - Tempo wzrostu może co prawda zwolnić, ale to z kolei zmniejszy ryzyko nadwyżki pustych powierzchni magazynowych. Stabilnej sytuacji w sektorze powinno też sprzyjać dalsze polepszanie warunków finansowych i gospodarczych, w tym spodziewane ożywienie w Niemczech - mówi.

Czytaj też:

Największe farmy fotowoltaiczne w Polsce

Centrum dystrybucyjne powstaje pod Strykowem

Największe transakcje na rynku magazynowym w Polsce

Na magazynowej mapie Polski w IV kwartale dominowały cztery regiony, w których wynajęto 1,43 mln mkw.

mazowieckie (566 000 mkw.)

łódzkie (365 000 mkw.)

śląskie (256 000 mkw.)

dolnośląskie (242 000 mkw.)

Oto najwieksze transakcje minionego roku:

Hillwood Stryków - Łódzkie - Oponeo 72 900+ 32 800 Przedłużenie i ekspansja

Panattoni Park Rzeszów West - Podkarpackie - BSH Appliances 73 000 Nowa umowa (BTS)

Panattoni Park Legnica Dolnośląskie - klient poufny (branża fashion) - 56 200 Nowa umowa

Panattoni Park Zgierz II - Łódzkie - klient poufny (branża retail) - 50 300 Nowa umowa

CTPark Warsaw South- Mazowieckie - Douglas 46 300 Nowa umowa

Eksperci z firmy Cushman & Wakefield przyznają, że podobnie jak w całym 2023 roku, około 58 proc. transakcji najmu stanowiły nowe umowy i ekspansje. Renegocjacje dotyczyły 42 proc. wolumenu transakcji najmu.

E-commerce i handel mają największy udział

Największy udział w popycie miał segment handlu i e-commerce, który odpowiadał za 38 proc. podpisanych umów. Na kolejnych miejscach znalazły się logistyka i dystrybucja z wynikiem 32 proc. oraz produkcja i motoryzacja - 16 proc.

Całkowite zasoby rynku magazynowego w Polsce osiągnęły w ubiegłym roku poziom 34,5 miliona mkw. Podium regionów z najwyższą podażą magazynów otwiera województwo mazowieckie z 7 mln mkw., na drugim miejscu znajduje się Śląsk z 5,7 mln mkw., a na trzecim województwo łódzkie z zasobami na poziomie ok. 4,9 mln mkw.

Niska podaż o charakterze spekulacyjnym i mocny popyt w ostatnich miesiącach zeszłego roku spowodowały spadek pustostanów o 0.5 pp. do 7,5 proc. na koniec grudnia 2024 roku - mówi Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Cushman & Wakefield.

Najwyższy wskaźnik powierzchni niewynajętej odnotowano w województwie lubuskim (19,0 proc.), świętokrzyskim (16,9 proc.) oraz lubelskim (12,5 proc.). Z kolei najniższy poziom dotyczył województwa podlaskiego (0,0 proc., warmińsko-mazurskiego (2,3 proc.) i opolskiego (2,4 proc)

Nowe magazyny - rozpoczęte budowy

W 2024 roku rozpoczęto realizację 1,5 mln mkw. powierzchni przemysłowej, co jest najniższym wynikiem od 2016 roku. Firmy deweloperskie ograniczyły podaż spekulacyjną, a większość z nich koncentruje się na projektach szytych na miarę i fazowaniu inwestycji uzależniając ich rozpoczęcie od zawarcia pierwszych umów przednajmu. Trend spadkowy będzie do pewnego stopnia spowalniany w związku z ograniczoną aktywnością tych najemców, którzy odczuwają słabsze jeszcze warunki gospodarcze panujące w krajach Europy Zachodniej.

Na koniec grudnia 2024 roku w budowie pozostawało blisko 1,8 mln mkw.

Czynsze w magazynach. Stawki

Miesięczne czynsze bazowe utrzymały się na stabilnym poziomie 3,20–5,75 EUR/mkw. dla dużych magazynów typu big-box i 4,00–8,25 EUR/mkw. dla projektów SBU/City Logistics. Minimalne stawki dotyczą starszych, kilkunastoletnich budynków, zlokalizowanych w dalszej odległości od granic największych miast. Większość bieżącej oferty dotyczy jednak nowszych, kilkuletnich budynków, inwestycji w trakcie realizacji i tych planowanych ze stawkami czynszów rozpoczynającymi się od 4,20 EUR/mkw.

Stawki za pracę w magazynach

W 2024 roku, porównując IV kwartał do kwartału I, wzrost wynagrodzeń pracowników blue collar wyniósł 6,31 proc.- czytamy w raporcie.

- Najwyższe stawki wynoszące 36,23 PLN obserwujemy w województwie dolnośląskim, gdzie presja pracodawców związana z obsadzeniem stanowisk jest bardzo duża. Wpływa na to fakt, że jest to jeden z najbardziej rozwiniętych i konkurencyjnych regionów w Polsce. Najniższe stawki – 28,71 PLN - obserwujemy natomiast w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie presja ta jest zdecydowanie niższa niż w innych regionach Polski - mówi Dagmara Żuromska, National Sales and Key Account Manager, Randstad.

Stawka zasadnicza to niespełna 80 proc. wynagrodzenia total, podczas kiedy 20 proc. to pozostałe składniki płacowe. Wysoki udział stanowią premie (8,07 proc.), nadgodziny (6,76 proc.) i pozostałe dodatki (5,9 proc.).

W obszarze stanowisk blue collar najlepiej wynagradzaną grupą są operatorzy maszyn i urządzeń (stanowiska wykwalifikowane), zarabiający średnio 33,80 PLN/h. Zdecydowana większość tej grupy to operatorzy wózków widłowych oraz operatorzy innych maszyn. To jednocześnie (w obszarze blue collar) najczęściej i najchętniej poszukiwani specjaliści.

Murowane starcie Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE