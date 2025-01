W Gorlicach Saint-Gobain rozbudował zakład oddziału Adfors Polska za 46 mln. zł

15:15

Autor: Adfors Polska/Krakowski Park Technologiczny Rozbudowa zakładów Saint-Gobain Adfors Polska w Gorlicach

Firma Saint-Gobain Adfors oddała do użytku nową, wydajniejszą i bardziej zrównoważoną środowiskowo linię produkcji powlekanych welonów szklanych w swoim zakładzie w małopolskich Gorlicach. Ma to związek ze wzrostem światowego zapotrzebowania na tego typu materiały.

Spis treści

Saint-Gobain Adfors – lekkie materiały dla budownictwa

Firma oferuje dla budownictwa i przemysłu materiały z włókna szklanego oraz pełną gamę tekstyliów i technologii powlekania. Dział tkanin przemysłowych firmy produkuje innowacyjne tekstylia techniczne dostosowane do potrzeb klienta oraz we współpracy z nim, służące do wzmacniania i powlekania produktów końcowych.

Zakład Saint-Gobain Adfors Polska w Gorlicach produkuje głównie welony szklane, welony powlekane oraz nici szklane. Firma dostarcza produkty dla różnych zastosowań, takich jak: izolacja akustyczna i termiczna, pokrycia ścian zewnętrznych, pokrycia dekoracyjne, wykańczanie powierzchni, materiały wzmacniające oraz filtrujące.

Welon szklany powlekany – co to jest?

To produkt o wysokich własnościach użytkowych, w którym welon szklany jest pokryty pastą mineralną produkowaną według unikatowej receptury. Materiał zyskuje przez to nowe właściwości, między innymi: odporność na promieniowanie ultrafioletowe, hydrofobowość, właściwości akustyczne, zwiększoną odporność ogniową. Jednym z głównych zastosowań tego materiału jest wykorzystanie do produkcji płyt gipsowych i zastąpienie pokrycia papierowego, co czyni je bardziej odpornymi na działanie promieniowania UV i wilgoci. Zwiększa się przez to zakres zastosowania płyty jako zewnętrznego poszycia lub jako podkładu pod płytki w środowiskach wilgotnych.

Rozbudowa Adfors Polska w Gorlicach

Firma planuje zwiększenie zdolności produkcyjnej w zakresie produkcji welonu powlekanego w ramach istniejącego zakładu w Gorlicach. Inwestycja obejmować będzie prace budowlane oraz modernizacyjne mające na celu zwiększenie dotychczasowej przestrzeni produkcyjnej i magazynowej.

W planach przedsiębiorstwa jest zakup nowoczesnej linii technologicznej przeznaczonej na potrzeby produkcji welonu powlekanego, a także nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji pasty mineralnej oraz silosów do składowania surowców.

Firma Saint-Gobain ADFORS Polska intensywnie się rozwija, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na materiały dla lekkiego budownictwa. Kolejna inwestycja w nowoczesną i bardziej zrównoważoną środowiskowo linię technologiczną do produkcji powlekanych welonów szklanych, realizowana we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych, wdrożenie innowacyjnych technologii oraz tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyczyni się do transformacji przemysłu budowlanego w kierunku lekkich konstrukcji i zrównoważonego rozwoju. Janusz Sendecki, dyrektor Zakładu Saint-Gobain ADFORS Polska

Inwestycje z ulgami podatkowymi

Firma Saint Gobain Adfors, działająca w ramach Krakowskiego Parku Technologicznego skorzysta z ulgi podatkowej Polskiej Strefy Inwestycji. Firma dostarcza produkty na całym świecie dla różnych aplikacji, takich jak: izolacja akustyczna i termiczna, pokrycia dachowe oraz ścian zewnętrznych, pokrycia dekoracyjne, wykańczanie powierzchni, materiały wzmacniające oraz filtrujące. Zakład w Gorlicach zatrudnia obecnie ponad 180 osób.

