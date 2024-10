CTPark Rzeszów ‒ pierwszy etap kompleksu jest na ukończeniu

Autor: CTP Kompleks produkcyjno-logistyczny CTPark Rzeszów zostanie oddany do użytkowania w pierwszym kwartale 2025 roku

Kompleks produkcyjno-logistyczny CTPark Rzeszów to pierwsza inwestycja CTP w stolicy Podkarpacia. Początkowa faza parku osiągnęła kulminacyjny punkt. W realizacji jest obecnie 33 400 mkw. powierzchni, które zostaną oddane do użytkowania w pierwszym kwartale 2025 roku.

Spis treści

CTPark Rzeszów ‒ lokalizacja

Budowa CTPark Rzeszów rozpoczęła się w marcu tego roku. Kompleks zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta (która jest gospodarczym sercem Rzeszowa) i jest oddalony siedem minut samochodem od centrum. W sąsiedztwie znajduje się droga ekspresowa S19 mająca bezpośrednie połączenie z autostradą A4.

Należy podkreślić, że Rzeszów znalazł się na ósmej pozycji w Barometrze Rozwoju Miast 2024, co oznacza że miasto wyróżnia się na tle innych pod względem dynamiki rozwoju i oferuje dobre perspektywy zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.

Autor: CTP Pierwszy etap CTPark Rzeszów prawie gotowy

Założenia projektowe

CTPark Rzeszów został zaprojektowany do obsługi wielu najemców w jednej lokalizacji – najmniejsze moduły najmu w hali RZES01 wynoszą 4000 mkw. Przestrzeń parku daje też możliwość realizacji powierzchni typu BTS (Build to suit), czyli dostosowanej indywidualnie do potrzeb najemców lub inwestorów. Docelowo w ramach inwestycji mają powstać dwa budynki o łącznej powierzchni najmu blisko 50 000 mkw.

Pierwszy etap CTPark Rzeszów prawie gotowy

“Właśnie kończymy realizację pierwszego etapu CTPark Rzeszów – to około 67 proc. podaży całego kompleksu. Hala RZES01 została wybudowana w standardzie produkcyjnym i będzie certyfikowana w systemie BREEAM Excellent. W planach mamy też budowę obiektu RZES02 o powierzchni 16 200 mkw.”, wyjaśnia Grzegorz Sikora, Business Developer w CTP Polska i dodaje, że Rzeszów staje się coraz ważniejszym centrum logistyczno-przemysłowym w Polsce. “Położenie geograficzne, infrastruktura transportowa oraz lokalizacja na terenie Rzeszowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej sprawiają, że miasto oferuje coraz lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy być częścią rozwoju Rzeszowa, dostarczając przestrzenie wspierające główne gałęzie tutejszego przemysłu: lotnictwo, informatykę, sektor chemiczny i farmaceutyczny, a także branże OZE, spożywczą i automotive”.

Będący na ukończeniu budynek RZES01 to 12-metrowy magazyn wysokiego składowania z dokami przeładunkowymi z podnośnikami hydraulicznymi. Fasada budynku została wyposażona w panele przezierne, charakteryzujące się przepuszczalnością promieni słonecznych do 55 proc. Z kolei elewacyjne płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej zapewnią dodatkową odporność ogniową. W budynku zastosowano także niestandardowy system grzewczy. Jego głównym źródłem będą pompy ciepła, jednak gdy temperatura powietrza na zewnątrz spadnie do ‒5°C, w trosce o efektywność kosztową, automatycznie włączy się ogrzewanie gazowe. Najemcy będą też mogli stale kontrolować i optymalizować zużycie mediów za pomocą inteligentnego systemu pomiaru.

