11:04

Amazon w Gorzyczkach otwarty. To 11. obiekt w kraju. Tu pracownicy zajmują się zamawianiem produktów wielkogabarytowych i niestandardowych, jak meble czy sprzęt ogrodowy. To produkty, których nie można automatycznie sortować na przenośnikach taśmowych. To drugie tego typu centrum w Polsce – pierwsze znajduje się w Bielanach Wrocławskich. W Gorzyczkach pracę ma znaleźć 1000 osób

Kolejne centrum logistyczne Amazon w Polsce otwarte

To już jedenaste centrum logistyczne Amazon w Polsce i trzecie w województwie śląskim. We wrześniu 2024 oficjalnie oddano do użytku inwestycję w Gorzyczkach, choć praca tu toczy się od lipca. Równocześnie w pobliskim Godowie otwarto edukacyjną przestrzeń multimedialną dla lokalnej społeczności - STEM Kindlotekę Amazon.

Amazon jest w Polsce obecny od 10 lat.

- Uruchomienie centrum dystrybucji w Gorzyczkach jest dla nas kolejnym, ważnym etapem rozwoju działalności Amazon w CEE. Nowe centrum usprawni nie tylko naszą sieć logistyczną w Polsce, ale też w sąsiednich krajach europejskich, przyczyniając się do szybszej realizacji dostaw oraz efektywniejszego procesowania zamówień dla klientów Amazon w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - podkreślił podczas konferencji Tomasz Michalski, zarządzający centrum logistycznym Amazon w Gorzyczkach i Bielanach Wrocławskich.

Nowo otwarty Amazon w Gorzyczkach jest trzecim w woj. śląskim obok. Dwa są w Sosnowcu i Gliwicach. W ciągu pierwszego roku działalności ma tu powstać około tysiąca stałych miejsc pracy. Osoby zatrudnione w centrum będą odpowiedzialne za obsługę wielkogabarytowych i niestandardowych zamówień klientów, takich jak elementy wyposażenia domu, sprzęt ogrodowy czy duże AGD.

Amazon przy granicy z Czechami

Gorzyczki były dla firmy Amazon znaczącą lokalizacja. Miejscowość leży przy granicy z Czechami i dzięki autostradzie A1 tworzy ważny węzeł komunikacyjny z północno-zachodnia częścią kraju. Lokalizacja nowego centrum logistycznego pozwala na efektywne zarzadzanie siecią transportowa Amazon - odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami nie przekraczają 2-3 godzin jazdy, co umożliwia szybka i sprawna obsługę zamówień. Do centrum przynależy zintegrowany plac manewrowy oraz parking dla 82 ciężarówek, co czyni go pierwszym budynkiem Amazon w Europie o tak dużym potencjale logistycznym.

Cieszę się, że strefę i gminę Gorzyce wybierają zarówno potentaci światowego biznesu, jak i rodzimi przedsiębiorcy. Obok nowo otwartego centrum logistycznego swoje inwestycje przygotowują miejscowi przedsiębiorcy, prężnie działające firmy rodzinne - powiedział wójt gminy Gorzyce. - W związku z tą inwestycją zwróciłem się do starosty wodzisławskiego z prośbą o uruchomienie nowych kierunków kształcenia w naszych szkołach ponadpodstawowych – dodał Daniel Jakubczyk.

