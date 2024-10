Rozbudowa fabryki Mitsui High-Tec w woj. opolskim. Wmurowano kamień węgielny

Autor: UM Brzeg

Mitsui High-Tec oficjalnie rozpoczął rozbudowę swojej fabryki w miejscowości Skarbimierz-Osiedle, nieopodal Brzegu (woj. opolskie). Wysoko zautomatyzowany zakład produkujący rdzenie silników do aut hybrydowych i elektrycznych stanie się jeszcze większy, co pozwoli na stworzenie ok. 200 nowych miejsc pracy. Inwestycja ta przyczyni się także do rozwoju elektromobilności w Polsce.

Spis treści

Rozbudowa fabryki Mitsui High-Tec w Skarbimierzu-Osiedle

27 września 2024 r. w Skarbimierzu-Osiedle odbyła się uroczysta ceremonia symbolicznego rozpoczęcia rozbudowy fabryki Mitsui High-Tec, wiodącego producenta rdzeni silników elektrycznych.

Firma ta będąca od lat liderem na japońskim rynku eko-technologii postawiła sobie za cel umocnienie swojej pozycji w Europie, a rozbudowa fabryki w woj. opolskim ma odegrać kluczową rolę w realizacji tego planu.

W wydarzeniu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Mitsui High-Tec oraz zastępca burmistrza Brzegu, Lucyna Mielczarek. Rozmawiano o przyszłej współpracy między inwestorem a Gminą Brzeg oraz korzyściach, jakie ta inwestycja przyniesie dla regionu.

Elektromobilność technologią przyszłości

Elektromobilność odgrywa kluczową rolę w transformacji przemysłu motoryzacyjnego, a Mitsui High-Tec jest jednym z liderów tej rewolucji.

Rozbudowa fabryki pod Brzegiem pozwoli firmie na zwiększenie produkcji komponentów do pojazdów hybrydowych i elektrycznych, przyczyniając się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu.

Zakład w Skarbimierzu-Osiedle, który działa od 2019 r., jest pierwszą fabryką firmy w Europie. Pierwotna inwestycja wyniosła 160 mln zł, a nowa rozbudowa zakładu produkcyjnego ma zwiększyć jego powierzchnię do 22 tys. mkw. To z kolei pozwoli na stworzenie ok. 200 nowych miejsc pracy, co będzie istotnym wsparciem dla lokalnej społeczności.

