GFC Complex Solutions uruchamia zakład w Gajkowie pod Wrocławiem. 3 200 mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej

12:05

Autor: materiały prasowe Cushman & Wakefield Hala magazynowo-produkcyjna Kotarba Invest zlokalizowana w Gajkowie pod Wrocławiem, która została wynajęta przez GFC Complex Solutions, oferuje funkcjonalną i nowoczesną powierzchnię.

Firma GFC Complex Solutions sp. z o.o. jest właścicielem marki SKROPAK. Zajmuje się produkcją ekologicznych wypełniaczy do paczek na bazie skrobi roślinnej. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na wynajęcie 3 200 mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej w inwestycji Kotarba Invest w Gajkowie.

Czym zajmuje się GFC Complex Solutions?

GFC Complex Solutions zajmuje się produkcją ekologicznych wypełniaczy do paczek na bazie skrobi roślinnej. Należy do niej marka SKROPAK. Innowacyjne rozwiązania i zrównoważone podejście firmy zaowocowały powstaniem biodegradowalnych i kompostowalnych alternatyw dla tradycyjnych materiałów opakowaniowych. W ten sposób GFC Complex Solutions wspiera przedsiębiorstwa w realizacji celów środowiskowych.

Nasza firma poszukiwała nowej powierzchni produkcyjnej dla marki SKROPAK. Proces relokacji do hali w inwestycji Kotarba Invest w Gajkowie został poprzedzony m.in. intensywną analizą rynku i kosztów oraz dostępności kadry pracowniczej. Wysoki standard wykonania, najnowsze rozwiązania technologiczne, elastyczność w zakresie możliwości dostosowania powierzchni do naszych potrzeb, jak również możliwość dalszej ekspansji zdecydowały o podjęciu współpracy z Kotarba Invest w Gajkowie, mówi Piotr Żółtogórski, Wiceprezes Zarządu, GFC Complex Solutions.

Co oferuje hala magazynowo-produkcyjna w Gajkowie?

Hala magazynowo-produkcyjna Kotarba Invest zlokalizowana w Gajkowie pod Wrocławiem, która została wynajęta przez GFC Complex Solutions, oferuje funkcjonalną i nowoczesną powierzchnię. Co więcej, została ona dostosowana do potrzeb wymagających najemców. Hala ma zaplecze socjalno-biurowe. Przystosowano ją do montażu suwnic. To wszystko sprawia, że obiekt zapewnia komfortowe warunki do prowadzenia działalności operacyjnej, produkcyjnej i logistycznej.

Cieszymy się, że GFC Complex Solutions sp. z o.o. wybrało naszą inwestycję na nową siedzibę produkcyjną. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie owocna i długoterminowa, a najemca znalazł dogodne miejsce do rozwoju biznesu i dalszej ekspansji, komentuje Krzysztof Kotarba, Właściciel Kotarba Invest.

Lokalizacja inwestycji

Hala znajduje się w Gajkowie, położonym pod Wrocławiem. Lokalizacja zapewnia szybki dostęp do wykwalifikowanej kadry, dobrze rozwiniętej infrastruktury transportowej (w tym A4 i S8) oraz szerokiego zaplecza biznesowego.

Międzynarodowa agencja doradcza Cushman & Wakefield była odpowiedzialna na doradztwo w procesie najmu.

Transakcja w projekcie Kotarba Invest pokazuje, że pomimo aktualnej sytuacji na rynku, również mniejsi inwestorzy magazynowi są w stanie zaoferować powierzchnie „szyte na miarę” potrzeb klientów. Wysoki standard wykonania, zastosowanie innowacyjnych technologii oraz szybki proces decyzyjny w połączeniu ze strategią nastawioną na dalszy rozwój biznesu stanowią fundament trwałych relacji z obecnymi i przyszłymi najemcami, podsumowuje Łukasz Osiewacz, Negocjator w Dziale Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych, Cushman & Wakefield.

