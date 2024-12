Certyfikowane obiekty przemysłowe w Polsce. Jeden z nich z najwyższym wynikiem BREEAM: „Outstanding” w Europie kontynentalnej

Zmiany, jakie zachodzą w budownictwie przemysłowym podyktowane są coraz większą świadomością inwestorów w kwestii ekologicznych rozwiązań. Przedstawiamy przegląd certyfikowanych hal przemysłowych, które zastosowały innowacyjne, przyjazne środowisku, systemy zarządzania.

BREEAM, LEED, WELL – najpopularniejsze systemy certyfikacji ekologicznej

Certyfikacja zrównoważonych budynków jest dzisiaj najważniejszym trendem w branży budowlanej, wspierającym realizację postanowień Europejskiego Zielonego Ładu, mającego na celu uzyskanie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Na świecie jest obecnie dostępnych kilkadziesiąt systemów certyfikacji dedykowanych nieruchomościom komercyjnym. Do najpopularniejszych certyfikatów w Polsce należą:

certyfikat BREEAM,

certyfikat LEED,

certyfikat WELL.

Certyfikat BREEAM opracowany został w 1990 roku w Wielkiej Brytanii. BREEAM jest skrótem od angielskiego Building Research Establishment Environmental Assessment Method. W zależności od uzyskanej liczby punktów, obiekt otrzymuje jeden z pięciu możliwych stopni certyfikacji – im jest on wyższy, tym bardziej zrównoważony jest budynek.

Wyróżnia się następujące poziomy: Pass, Good, Very good, Excellent oraz Outstanding. Pass oznacza minimalny poziom spełnienia kryteriów, a Outstanding – nadzwyczajny poziom spełnienia kryteriów.

Certyfikat LEED (skrót od Leadership in Energy and Environmental Design) to opracowany i wprowadzony przez Stany Zjednoczone w 2000 roku system oceny wielokryterialnej. Stosowany jest on obecnie w 168 krajach, również w Polsce. Certyfikat LEED jest zbliżony do BREEAM. Oba opierają się na analizie podobnych parametrów, w tym zastosowanych materiałów, procesu budowy, energooszczędności obiektu, jego lokalizacji, zarządzania odpadami, przyjazności dla użytkowników i zagospodarowania otoczenia.

W zależności od ilości zebranych punktów projekt może uzyskać poziom: Certified, Silver, Gold lub Platinum. Najwyższym poziomem jest certyfikat LEED Platinum.

Certyfikat Well Building Standard wprowadzony został w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych i obecnie stosowany jest w 48 krajach, w tym w Polsce. To również system certyfikacji wielokryterialnej, jednak skupia się na użytkownikach obiektów. Na certyfikat Well składa się dziesięć kategorii, analizowanych według zagadnień: powietrze, odżywianie, woda, światło, ruch, akustyka, komfort termiczny, materiały, umysł i społeczność.

Certyfikat BREEAM na poziomie „Excellent” dla DC4 w Prologis Park Wrocław III

Budynek DC4 w Prologis Park Wrocław III to obiekt o powierzchni 50 000 m kw., i jest największym budynkiem spekulacyjnym w Polsce.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, budynek otrzymał certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie „Excellent”, co oznacza, że w ponad 70% spełnia wymagania określone w złożonym systemie oceny budynków pod kątem ich ekologiczności.

Prologis Park Wrocław III oferuje nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, zapewniające wydajność operacyjną na najwyższym poziomie.

Obiekt ma wysokość magazynu w świetle 12 m, wzmocnioną nośność posadzki do 10 t/m2 oraz zwiększoną izolacyjność ścian i dachu hali. Dla poprawy bezpieczeństwa oraz lepszego samopoczucia pracowników, powierzchnie magazynu i biura oświetlane są najwyższej jakości systemem LED. Wykorzystano inteligentne systemy oświetlenia, a czujniki ruchu zostały zaprogramowane tak, aby spełniać wszystkie potrzeby klienta, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów zużycia prądu.

Budynek został również wyposażony w świetliki oraz panele okienne w elewacji, które zapewniają do 12,5% naturalnego światła. Obiekt ma także panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne.

DHL Supply Chain w Teresinie zdobył certyfikację BREEAM na poziomie „Excellent”

Magazyn w Teresinie został zaprojektowany z myślą o maksymalnym ograniczeniu wpływu na środowisko. Zeroemisyjny obiekt, docelowo składający się z trzech modułów, w których znajdzie się ponad 90 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, zdobył certyfikację BREEAM na poziomie „Excellent”.

W pierwszym etapie w Teresinie powstał magazyn A o powierzchni 29 tys. m kw., z czego 8,5 tys. m kw. jest zaadresowanych do firm z sektora e-commerce. Wyróżnikami kompleksu logistycznego w Teresinie są:

produkujące zieloną energię panele fotowoltaiczne na dachach budynków,

stacje ładowania pojazdów elektrycznych, w tym ultraszybkie ładowarki o mocy 350 kW dla aut ciężarowych,

pompy ciepła zapewniające efektywne ogrzewanie i chłodzenie przy niskim zużyciu energii,

systemy izolacji ścian, dachów i okien, które znaczącą zwiększaj efektywność energetyczną budynków,

oszczędne oświetlenie LED z inteligentnym systemem sterowania,

systemy monitorujące zużycie energii i inteligentne liczniki, umożliwiające precyzyjne zarządzanie zasobami oraz optymalizujące wykorzystania energii.

Autor: mat. prasowe DHL DHL Teresin

Zrewitalizowany City Point Targówek z certyfikatem LEED na poziomie „Gold”

Projekt City Point Targówek obejmuje przebudowę ogromnego obszaru o powierzchni 225 tys. m kw., na którym powstanie aż 100 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik recyklingu, aż 98% materiałów z rozbiórki zostało ponownie wykorzystanych, znacząco zmniejszając wpływ na środowisko.

Rewitalizacja City Point Targówek to jednak nie tylko recykling i ponowne wykorzystanie istniejących materiałów, ale także wprowadzenie zaawansowanych technologii, które zapewnią długofalową efektywność energetyczną i przyjazność dla użytkowników. Obiekt został zaprojektowany z myślą o zdobyciu certyfikatów BREEAM Excellent oraz WELL HSR, co gwarantuje najwyższe standardy ekologiczne i zdrowotne dla jego użytkowników.

W części biurowo-socjalnej budynków zastosowano zaawansowane systemy filtracji powietrza, zapewniające jego wysoką jakość. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań z zakresu certyfikacji LEED i WELL, biura zostały zaprojektowane w sposób minimalizujący hałas, a wnętrza są utrzymane w spokojnych kolorach, sprzyjających dobremu samopoczuciu.

W procesie budowy City Point Targówek wdrożone zostały zalecenia ekspertów ds. bioróżnorodności, które obejmowały m.in.: wprowadzenie nasadzeń rodzimych gatunków roślin oraz stworzenie łąk kwietnych.

Zastosowano ekologiczne materiały budowlane, takie jak drewno pochodzące z certyfikowanych źródeł FSC oraz zaawansowane technologie oszczędzania wody. Dodatkowo woda używana do podlewania terenów zielonych pochodzi z deszczówki, ograniczając zużycie zasobów wodnych.

Autor: City Point Targówek City Point Targówek, hala zrealizowana dla DPD

Hale WARS01 i WARS03 CTPark Warsaw South, otrzymały certyfikację BREEAM na poziomie „Excellent”

Hale WARS01 i WARS03, wchodzące w skład kompleksu produkcyjno-logistycznego CTPark Warsaw South, otrzymały certyfikację BREEAM International New Construction V6 na poziomie ‘Excellent’ z ogólnym wynikiem na poziomie 75,2 proc.

Budynki WARS01 i WARS03 o powierzchniach odpowiednio 46 950 i 20 490 m kw. otrzymały najwyższe noty w kategoriach zarządzanie (73/100), zużycie energii (92/100), gospodarka odpadami (86/100), kontrola zanieczyszczeń (83/100) oraz maksymalną liczbę punktów (100/100) w kontekście wykorzystywania zasobów wodnych.

W zlokalizowanych w Mszczonowie budynkach tworzących kompleks CTPark Warsaw South zastosowano między innym takie rozwiązania, jak:

pompy ciepła zintegrowane z systemem grzewczym,

oświetlenie LED, sterowane za pomocą systemu DALI,

konstrukcja dachów parku umożliwia instalację paneli fotowoltaicznych, stanowiących źródło zielonej energii.

W jednej z hal wykorzystano również przezierne panele elewacyjne o transparentności na poziomie nawet do 55 proc., zwiększające doświetlenie przestrzeni, przy zachowaniu wysokiego stopnia termoizolacyjności.

Docelowo CTPark Warsaw South zaoferuje ponad 199 000 m kw. powierzchni najmu. Znajduje się on pomiędzy Warszawą a Łodzią, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S8, umożliwiającej sprawny dostęp do regionu śląskiego czy Wrocławia. Dodatkowo, jest dobrze skomunikowany z autostradą A2 stanowiącą jeden z najważniejszych korytarzy komunikacyjnych w kraju.

Autor: CTP Polska CTPark Warsaw South

7R Park Wrocław West II z najwyższym wynikiem BREEAM: „Outstanding”

7R Park Wrocław West II, pierwszy magazyn z linii 7R Green Saver, uzyskał wynik 95,6 proc. w certyfikacji BREEAM International New Construction w wersji 6. To najwyższa ocena przyznana budynkowi przemysłowemu w Europie kontynentalnej. Osiągnięty wynik potwierdza innowacyjność zrównoważonych rozwiązań magazynu, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji korzyści dla najemców i inwestorów.

Wysoka ocena certyfikacji BREEAM potwierdza skuteczność koncepcji magazynów 7R Green Saver. Udało się to osiągnąć m.in. przez:

zastosowanie wysokosprawnych powietrznych pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej, która będzie współpracować z własnym magazynem energii,

zaawansowane sterowanie oświetleniem, również poprzez zegar astronomiczny,

rozwiązania oszczędzające wodę obejmujące system chłodzenia pomp pożarowych z recyrkulacją,

odzysk wody szarej,

opomiarowanie punktów nawadniających i montaż perlatorów w kranach.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, budynki z tej linii osiągają minimum 50-procentową redukcję operacyjnych emisji CO 2 oraz 50-procentową redukcję zapotrzebowania na energię pierwotną, w porównaniu do budynków budowanych zgodnie z polskimi warunkami technicznymi. To generuje znaczące oszczędności w kosztach eksploatacji dla najemcy oraz zwiększa wartość inwestycji.

