Rozpoczęcie budowy nowego magazynu to dla nas ważny krok w dalszym rozwoju działalności operacyjnej w Polsce. Nasza wieloletnia współpraca z MLP Group daje nam pełne zaufanie co do jakości i dopasowania przestrzeni do naszych potrzeb logistycznych oraz produkcyjnych. Nowy obiekt zapewni nam większą efektywność, elastyczność operacyjną oraz komfortowe warunki dla zespołu. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z zastosowanych rozwiązań technologicznych i środowiskowych, które wspierają realizację naszych celów zrównoważonego rozwoju,

powiedział Giannis Bouras, CEO Sarantis Group.