Dynamiczny rozwój Pure Ice i decyzja o podwojeniu wynajmowanej powierzchni to najlepszy dowód na to, że MLP Pruszków II zapewnia najemcom optymalne warunki do długofalowego rozwoju. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć liderowi rynku w dalszej ekspansji i dostosowywać naszą infrastrukturę do jego potrzeb, czego przykładem jest budowa pierwszej studni oligoceńskiej na terenie kompleksu magazynowego. Najwyższe standardy naszych obiektów, uwzględniają nie tylko wymogi operacyjne najemców, ale także aspekty zrównoważonego rozwoju - powiedziała

Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu, Chief Development Officer w MLP Group S.A.