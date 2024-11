Japońska fabryka pomp ciepła pod Łodzią gotowa. Otwarcie już w grudniu. To największa inwestycja zagraniczna ostatnich lat

Autor: mat. prasowe Fabryka pomp ciepła Daikina - wkrótce otwarcie

Japoński koncern Daikin otwiera w Ksawerowie pod Łodzią, w Specjalnej Łódzkiej Strefie Ekonomicznej, zakład produkcyjny systemów grzewczych, m.in. pomp ciepła. Otwarcie fabryki zaplanowano w grudniu. Jest to jeden z trzech największych i najnowocześniejszych zakładów Daikin na świecie. Koszt inwestycji to około 1,5 miliarda złotych.

Na działce o powierzchni 320 000 m² stanął zakład produkcyjny firmy Daikin. Budowa fabryki ruszyła w kwietniu 2023. Otwarcie zakładu ma nastąpić w grudniu 2024.

Jak czytamy na stronie producenta, inwestycja, której wartość szacowana jest na 300 milionów euro, wzmacnia pozycję firmy Daikin w obszarze produkcji pomp ciepła na szybko rozwijającym się rynku europejskim. Decyzja o ulokowaniu nowej fabryki w Polsce wiąże się z wieloma korzyściami: pozwoli firmie Daikin na dostęp do największych zasobów wykwalifikowanych pracowników w Europie Środkowo-Wschodniej, da jej dostęp do innych rynków oraz możliwość korzystania ze stabilnych łańcuchów dostaw.

Aktualnie Daikin rekrutuje pracowników do nowego zakładu - do 2025 roku zatrudnienie ma w niej znaleźć 1000 osób. Do 2030 ma to być 3000 osób.

Do 2025 czterokrotnie więcej pomp ciepła

Jak podkreślił Hiromitsu Iwasaki, wiceprezes Daikin Europe, działania koncernu pozwolą do 2025 roku wyprodukować czterokrotnie więcej pomp ciepła, niż dotychczas i stworzyć system produkcyjny zapewniający stabilne dostawy na szybko rozwijający się rynek. Fabryka pod Łodzią ma mieć największą w Grupie Daikin Europe zdolność produkcyjną, jeśli chodzi o pompy ciepła.

Tak 2 lata temu ówczesny premier Mateusz Morawiecki zapowiadał inwestycję w Ksawerowie

Daikin, jedna z najszybciej rozwijających się firm w Europie i lider rynku systemów pomp ciepła i klimatyzacji, a także filtracji powietrza, zwiększa produkcję energooszczędnych pomp ciepła, aby zaspokoić rosnący popyt na rozwiązania oparte na czystej energii w ramach transformacji energetycznej w Europie. Oczekuje się, że do roku 2025 rocznie w Europie będzie instalowanych co najmniej 3,5 miliona pomp ciepła, co oznacza wzrost o około 30% w skali roku.

Nowa fabryka wpisuje się w strategię „bliskości” firmy Daikin, zgodnie z którą wszystkie produkty sprzedawane w Europie są także tutaj opracowywane i wytwarzane, by zaspokajać lokalne potrzeby. Ten zakład produkcyjny, wraz z istniejącymi europejskimi fabrykami w Belgii, Czechach i Niemczech, będzie wytwarzał największą liczbę pomp ciepła Daikin w Europie.

