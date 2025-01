Maspex rozbuduje zakład w Wadowicach. Inwestycje za 200 mln zł

Autor: Maspex Nowe hale produkcyjne Maspexu w Wadowicach

Grupa Maspex (spółka Maspex Food) zamierza zbudować nowoczesną halę produkcyjno-magazynową z wewnętrzną infrastrukturą techniczną. Rozpoczęcie prac planowane jest na pierwszą połowę 2025 r.

Grupa Maspex to największa polska firma w branży spożywczej i jedna z największych w naszej części Europy. Jest właścicielem prawie 70 marek i sprzedaje swoje produkty w ponad 80 krajach.

Rozbudowa zakładu Maspex w Wadowicach

Budowa hali, której koszt oszacowano na 200 mln. zł będzie wspierana przez Krakowski Park Technologiczny w programie Polska Strefa Inwestycji. Należy do szeregu planowanych inwestycji, w ramach których zostanie znacznie rozbudowany zakład w Wadowicach. Firma czekała z tymi inwestycjami do czasu zakończenia budowy infrastruktury drogowej wzdłuż rzeki Skawy i zapowiedzi kontynuacji prac drogowych podczas których powstanie połączenie nowej ulicy Za Maspeksem prowadzącą wzdłuż Skawy i połączeniem jej z drogą krajową nr 28, obwodnicą centrum miasta.

Wszystkie inwestycje w Wadowicach mają zapewnić 400 – 500 miejsc pracy.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie także modernizacja parku maszynowego oraz zakup innowacyjnego sprzętu, w tym nowych linii produkcyjnych. Wszystko to ma na celu znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych, poprawę wydajności oraz zapewnienie najwyższej jakości procesów produkcyjnych. Bogdan Tyrybon, dyrektor łańcucha dostaw Grupy Maspex

Rozbudowa Maspexu ze wsparciem władz Wadowic

Koncern rozbudowuje intensywnie istniejące zakłady produkcyjne w Tymbarku, Tychach i Obornikach oraz w zagranicznym oddziale Maspeksu – w Valenii de Munte w Rumunii. Planowane inwestycje nie tylko wpłyną na rozwój samej firmy Maspex, ale także przyczynią się do wzrostu gospodarczego regionów, w których znajdują się zakłady produkcyjne należące do Grupy.

Po wielu latach spółka wraca z dużą inwestycją do Wadowic. - Od kilku lat rozwijamy miejską infrastrukturę do terenów przemysłowych, bo chcemy, by powstawały w tych rejonach nowe fabryki. Tak było w Wadowicach z rozbudową drogi za centrum przemysłowym Maspeksu. Nowe fabryki to praca dla naszych mieszkańców i jednocześnie szansa na ich pomyślność. Każda nowoczesna inwestycja rodzimego biznesu cieszy mnie jako burmistrza podwójnie. Nie tylko dlatego, że jest szansą na zatrudnienie ludzi, ale również dlatego, że powodzenie firm z naszego regionu przyczynia się do rozwoju Wadowic jako miasta z przyszłością. Jestem przekonany, że nowy zakład to dopiero początek rozwoju większych inwestycji w tym rejonie Wadowic, a miejska administracja wierzy w ten projekt i będzie go wspierać – powiedział Bartosz Kaliński, Burmistrz Wadowic.

