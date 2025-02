Oponeo rozrośnie się w centrum logistycznym Hillwood w Zelgoszczy

Decyzja o przedłużeniu dotychczasowej umowy najmu oraz rozszerzenie jej o kolejne 33 000 m.kw to wyraz zaufania do naszych obiektów oraz potwierdzenie strategicznego znaczenia tej lokalizacji dla działalności operacyjnej Oponeo. Cieszymy się, że możemy wspierać dalszy rozwój firmy i oferować rozwiązania spełniające wysokie wymagania dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw z branży e-commerce i logistyki - podkreśla Jan Kaliński, Head of Business Development w Hillwood Polska.