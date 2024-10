Bełchatów ma nowy magazyn. Powstał dla klienta z branży automotive

Magazyn w Bełchatowie, położony w centralnym punkcie logistycznym Polski, oferuje 13 600 mkw. powierzchni. Został zaprojektowany z myślą o międzynarodowym kliencie z branży automotive, dla którego kluczowa jest nie tylko funkcjonalność, ale również dbałość o środowisko. Inwestorem jest DL Invest Group.

Nowoczesny magazyn technologiczny typu Build-to-Suit

Do użytku został oddany innowacyjny magazyn w Bełchatowie o powierzchni 13 600 mkw. Projekt typu Build-to-Suit pozwala na indywidualne dostosowanie budynku do wymagań najemcy, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla międzynarodowych korporacji, jak i dynamicznie rozwijających się firm.

„Nasz magazyn w Bełchatowie to przykład inwestycji, która nie tylko spełnia wymogi nowoczesnej logistyki, ale przede wszystkim odpowiada na wyzwania klimatyczne. Wierzymy, że przyszłość należy do zrównoważonych inwestycji, które łączą wysoką efektywność operacyjną z dbałością o planetę” – mówi Dominik Leszczyński, Prezes DL Invest Group.

Magazyn z możliwością rozbudowy i...

Projekt wyróżnia przede wszystkim możliwość rozbudowy obiektu o dodatkowe 50 000 mkw, co daje najemcom elastyczność w planowaniu przyszłego rozwoju. Dodatkowo, lokalizacja magazynu w Bełchatowie oferuje strategiczny dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych, co czyni go idealnym punktem dystrybucji zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

...optymalizacji zużycia energii

W magazynie zastosowano innowacyjne technologie, które minimalizują emisję CO2 i pozwalają na optymalizację zużycia energii, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Dzięki temu obiekt spełnia wymogi certyfikatu BREEAM, który potwierdza jego wysoki standard ekologiczny.

„Nasza strategia opiera się na dążeniu do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, a jednocześnie na oferowaniu klientom rozwiązań, które są nie tylko nowoczesne, ale i oszczędne. Wprowadzanie takich technologii to nie tylko odpowiedź na potrzeby rynku, ale także nasz wkład w walkę z globalnym ociepleniem” – podkreśla Dominik Leszczyński.

Magazyn w Bełchatowie został wynajęty w ramach długoterminowej umowy, co potwierdza jego atrakcyjność dla dużych, międzynarodowych graczy. Firma oferuje również model najmu zwrotnego, który jest popularny wśród firm szukających elastycznych rozwiązań, pozwalających na rozwój działalności bez konieczności angażowania własnego kapitału w nieruchomości.

Inwestycje takie jak magazyn w Bełchatowie są odpowiedzią na rosnące wymagania rynku, który coraz częściej stawia na zrównoważony rozwój. Coraz więcej firm poszukuje ekologicznych rozwiązań, które nie tylko zmniejszają ślad węglowy, ale także poprawiają efektywność operacyjną.

