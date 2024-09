City Logistics Kraków Airport II w pełni skomercjalizowany. Nowy najemca zajmie 20 050 m kw.

Autor: Panattoni City Logistics Kraków Airport II z nowym najemcą. Krakowska inwestycja Panattoni w pełni skomercjalizowana

City Logistics Kraków Airport II zyskał drugiego najemcę, który zajmie 20 050 m², tym samym najnowszy obiekt Panattoni w Małopolsce został w pełni skomercjalizowany. Obok Allegro swoją działalność rozpocznie w nim międzynarodowy gracz z branży FMCG.

Lokalizacja City Logistics Kraków Airport II

City Logistics Kraków Airport II to park logistyczny zlokalizowany w sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego Kraków-Balice, a także blisko węzła autostrady A4, co zapewnia efektywne połączenia z kluczowymi ośrodkami w regionie oraz resztą kraju.

Komercjalizacja obiektu – nowy najemca

W obiekcie prowadzi już działalność pierwszy najemca – Allegro. Firma wykorzystuje nowoczesną powierzchnię magazynową do sortowania przesyłek do swoich automatów paczkowych Allegro One Box. Teraz pozostałą część obiektu zajmie międzynarodowy gracz z branży FMCG.

„Cieszymy się, że nasza inwestycja w Krakowie spotkała się z dużym zainteresowaniem biznesu. Z budową City Logistics Kraków Airport II wystartowaliśmy spekulacyjnie, dlatego pełna komercjalizacja obiektu w tak krótkim czasie potwierdza atrakcyjność naszej oferty i dopasowanie do oczekiwań rynkowych” – mówi Filip Noworól, Senior Leasing Manager w Panattoni „Sąsiedztwo rozbudowywanego terminalu cargo oraz doskonałe połączenia komunikacyjne sprawiają, że jest to idealne miejsce dla dynamicznie rozwijających się firm”.

Obiekt z certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent

City Logistics Kraków Airport II to nie tylko strategiczna lokalizacja, ale również zaawansowane rozwiązania proekologiczne. Obiekt przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Excellent, a zastosowane technologie pozwalają na obniżenie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną o ponad 10%.

Wzmocniona konstrukcja dachu umożliwia montaż instalacji fotowoltaicznej, a niskoemisyjna stal i podwyższona w stosunku do norm izolacyjność ścian wpisują się w standardy zrównoważonego budownictwa.

Park logistyczny jest otoczony zielenią obejmującą nasadzenia rodzimych gatunków drzew, łąkę kwietną i trawnik krajobrazowy.

