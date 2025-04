Rozbudowa Panattoni Park Lublin IV

Autor: materiały prasowe Panattoni Uzyskane finansowanie w wysokości 14 mln euro zostanie przeznaczona na budowę terminalu przeładunkowego na terenie Panattoni Park Lublin IV.

Panattoni Park Lublin IV to nowoczesny kompleks magazynowy w Świdniku, zlokalizowany nieopodal Portu Lotniczego Lublin. W ramach tej inwestycji powstanie terminal przeładunkowy, na którego budowę zostanie przeznaczone 14 mln euro. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb wieloletniego partnera biznesowego, który należy do grona wiodących operatorów logistycznych.

Panattoni uzyskało 14 mln euro na rozbudowę parku magazynowego w Świdniku

Na ternie parku magazynowego Panattoni Park Lublin IV powstanie terminal przeładunkowy. Będzie to obiekt typu BTS o powierzchni 11 190 m kw., zostanie dostoswany do potrzeb jednego z wiodących operatorów logistycznych, który współpracuje z Panattoni już od wielu lat. Na rozbudowę Panattoni Park Lublin IV uzyskano kredyt od Alior Banku w wysokości 14 mln euro.

Lublin i jego okolice to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju – odgrywa kluczową rolę dla rozwoju logistyki i przemysłu w Polsce Wschodniej. Panattoni dostarczyło tu już ponad 272 000 m kw. nowoczesnych powierzchni przemysłowych, ponad połowę całkowitego wolumenu na tym obszarze. Finansowanie uzyskane od Alior Banku pozwala nam rozwijać kolejną inwestycję – w ramach Panattoni Park Lublin IV powstanie nowoczesny terminal przeładunkowy, dostosowany do potrzeb naszego wieloletniego partnera biznesowego – mówi Emilia Taczewska-Trojańska, Head of Debt Finance Poland w Panattoni.

Panattoni Park Lublin IV

Panattoni Park Lublin IV zlokalizowany jest na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Świdniku. Nowoczesny kompleks magazynowy składa się obecnie z dwóch budynków, których łączna powierzchnia wynosi 53 000 m kw. Dotychczasowi najemcy to firmy z branż automotive, FMCG czy opakowaniowej. Panattoni Park Lublin IV oferuje moduły magazynowe klasy A. Inwestycja spełnia wysokie standardy techniczne i środowiskowe, zapewniając komfort i efektywność operacyjną.

Autor: materiały prasowe Panattoni Panattoni Park Lublin IV

Lokalizacja Panattoni Park Lublin IV

Kompleks magazynowy zlokalizowany jest w pobliżu Lublina, co zapewnia dostęp do rozwiniętej infrastruktury transportowej. Położenie przy węźle Lublin-Zadębie oraz dogodny dojazd do dróg ekspresowych S12, S17 i S19, będącej częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, sprawia, że Panattoni Park Lublin IV to dobra baza operacyjna dla firm logistycznych i produkcyjnych.