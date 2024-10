Hillwood zyskał środki na budowę parku logistycznego pod Łodzią. Kwota to ponad 38 milionów euro!

9:35

Autor: materiały prasowe Hillwood Polska

Pod Łodzią powstanie wielki park logistyczny Hillwood Zgierz II. Firma Hillwood Polska i mBank S.A. zamknęły transakcję finansowania na kwotę ponad 38 mln euro, która dotyczy tego przedsięwzięcia.

Hillwood pozyskał środki na budowę Hillwood Zgierz II

Ponad 38 milionów euro to kwota, jaka firma Hillwood Polska pozyskała na budowę wielkiego centrum logistycznego Hillwood Zgierz II.

Umowa kredytowa została podpisana z mBankiem, który w procesie finansowania był wspierany przez zespół warszawskiego biura kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Kancelaria Clifford Chance zapewniała wsparcie w procesie pozyskania kredytowania Hillwood Polska.

To nie pierwsza udana współpraca Hillwood i mBanku.

We współpracy z mBankiem zawsze spotykamy się z profesjonalnym podejściem na każdym etapie transakcji. Kolejny, wspólny projekt wzmacnia naszą relację i zaufanie. Cieszymy się, że projekt, który łączy w sobie doskonałą lokalizację i najwyższe standardy ESG, wpisuje się również w strategię mBanku

- czytamy wypowiedź Piotra Ludwikowskiego, Dyrektora ds. Finansowania NIeruchomości w Hillwood Polska na internetowej stronie firmy.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, z kolejnej w tym roku, udanej współpracy z mBankiem. Doceniamy przede wszystkim sprawny przebieg negocjacji oraz otwartość na szukanie niestandardowych rozwiązań

- dodaje Tomasz Jaroszewski, Vice President w Hillwood Polska.

Hillwood Zgierz II: o inwestycji

Hillwood Zgierz II to centrum logistyczne klasy A, położone w centralnej Polsce. Obiekt zlokalizowany jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 702, zapewniającej doskonałe połączenie z węzłem autostrady A2 (1,5 km) oraz węzłem autostrady A1 (15,5km). Bliskość Zgierza oraz Łodzi zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Centrum oferuje prawie 77 000 mkw powierzchni magazynowej klasy A o ponadstandardowej wysokości 12 m oraz zwiększonej nośności posadzki do 8 t/mkw.

Oprac. redakcja Muratorplus.pl