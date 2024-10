– W zakładzie w Żarach produkujemy innowacyjne systemy w zakresie wydajności aerodynamicznej, które są projektowane w naszym Centrum Rozwoju w niemieckim Osnabrück. Jest to bardzo przyszłościowa dziedzina, ponieważ systemy te przyczyniają się do zwiększania zasięgu pojazdów elektrycznych czy ograniczenia spalania paliwa w autach spalinowych. Dotychczasowe sukcesy rynkowe oraz rosnący popyt na tego typu rozwiązania dały impuls do dalszego rozwoju firmy – mówi Remigiusz Grześkowiak, Senior Vice President w Valmet Automotive.